 Іспанія з 7 червня відкриває кордони для вакцинованих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.06.2021

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Новини

Іспанія з 7 червня відкриває кордони для вакцинованих

Іспанія дозволила в'їзд для усіх вакцинованих людей та їхніх родин, незалежно від країни їхнього походження.

Круїзний лайнер в іспанському порту міста Кадіс

Круїзний лайнер в іспанському порту міста Кадіс

Іспанія з понеділка, 7 червня, відкриває кордони для вакцинованих людей з усього світу. Щеплені від коронавірусу особи "та їхні родини" можуть перебувати в країні, незалежно від країни походження, заявив офіційний Мадрид. Іноземним круїзним суднам також дозволять знову причалювати в іспанських портах.

Іспанська туристична галузь розраховує на літній сезон після декількох місяців локдауну. Уряд країни сподівається, що 45 мільйонів іноземних туристів відвідають країну цього року. Іспанія - другий за популярністю туристичний напрямок у світі після Франції. Згідно з офіційними даними, в 2019 році країну відвідали 83,5 мільйона іноземних туристів. У 2020 році їхня кількість скоротилася на 77 відсотків.

Нагадаємо, Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) визнало вакцини від коронавірусу BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Johnson&Johnson.

В'їзд для українців поки що обмежений

Раніше, за даними посольства України в Іспанії станом на 1 червня, офіційний Мадрид продовжив обмеження на в'їзд до країни до 30 червня іноземцям з країн за межами ЄС.

За цими правилами, до Іспанії можна в'їхати лише за певних умов, зокрема, наявності дозволу на проживання в одній з країн ЄС і Шенгенського простору, довготермінових віз, студентської візи та інших причин.

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