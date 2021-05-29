 Сім країн Євросоюзу почали видавати сертифікати вакцинації | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.06.2021

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Новини

Сім країн Євросоюзу почали видавати сертифікати вакцинації

Сертифікати, які почали видавати сім країн-членів Євросоюзу, зокрема Німеччина, містять інформацію про те, що людина отримала щеплення від коронавірусу, перехворіла ним або має негативний тест.

У ЄС почали запроваджувати паспорти вакцинації

У ЄС почали запроваджувати паспорти вакцинації

Сім країн-членів Євросоюзу почали видавати сертифікати вакцинації чи наявності імунітету проти коронавірусу. Про це у вівторок, 1 червня, повідомила Єврокомісія. Цими країнами є Болгарія, Німеччина, Греція, Данія, Польща, Хорватія і Чехія. Сертифікати можуть бути як в цифровому, так і в паперовому варіанті.

Сертифікат вакцинації ЄС видаватимуть усім, хто пройшов повний курс вакцинації проти COVID-19, хто має негативний тест або ж перехворів на коронавірус. Інформація міститиметься в QR-кодах. Передбачено, що жодні особисті дані не розголошуватимуться. Всі інші країни ЄС мають почати видавати такі паспорти до 1 липня.

"Громадяни ЄС з нетерпінням чекають нових поїздок і хочуть зробити це безпечно. Наявність сертифікату ЄС є вирішальним кроком на цьому шляху",- наголосила єврокомісарка з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідес.

Країни-члени Євросоюзу повинні визнавати видані іншими країнами сертифікати про щеплення вакцинами, які дозволені в ЄС (Рfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca та Janssen).

Нагадаємо, що Україна хоче запровадити сертифікати імунітету від коронавірусу, які були би сумісними із сертифікатами ЄС. 18 квітня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Київ домовився співпрацювати з Єврокомісією над сумісністю цих документів, а 11 травня підтвердив, що Україна готова запровадити будь-яку модель паспорта вакцинації.

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