Україна готова запровадити будь-яку модель паспорта вакцинації - Шмигаль

Україна готова до уніфікації з будь-якою моделлю паспорта вакцинації ЄС. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю "РБК-Україна", опублікованому у вівторок, 11 травня.

"Ми готові запровадити будь-яку з моделей паспорта вакцинації, яка можлива в Європі, - цифрову з QR-кодом, формалізовану довідку про вакцинацію міжнародного стандарту, яка на сьогодні діє в усьому світі", - запевнив український прем'єр. Він нагадав, що люди, яким зробили щеплення, зареєстровані в електронній системі eHealth. "Тож технологічно це не складно, щоб всім вакцинованим особам видати паспорт вакцинації, який буде затверджений у будь-якій міжнародній формі", - пояснив він.

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Шмигаль наголосив, що нині переговори з ЄС щодо уніфікації так званого паспорта вакцинації є пріоритетними. "Вести сьогодні переговори з окремими країнами щодо взаємного допуску вважаю недоцільним. Весь світ сьогодні говорить про уніфікацію і про недискримінацію. Неможливо, щоб дві країни домовилися, а всі інші залишилися десь за бортом", - пояснив Шмигаль.

Він повідомив, що у червні ЄС обіцяє надати Україні модель сертифіката імунітету від COVID-19.