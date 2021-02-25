Україна та ЄС домовились про співпрацю над сумісністю сертифікатів про імунітет до COVID-19

Україна співпрацюватиме з Європейським Союзом для створення сумісних українського та Європейського цифрових сертифікатів, що підтверджують наявність імунітету до коронавірусу. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у неділю, 18 квітня, на своїй сторінці у Facebook.

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"Україна домовилася з Єврокомісією про співпрацю над сумісністю українського та Європейського цифрового сертифіката про імунітет до COVID-19. Відповідні домовленості за моїм дорученням уклала віцепрем'єрка Ольга Стефанішина під час зустрічі з віцепрезиденткою Єврокомісії Вірою Юровою", - написав Шмигаль.

Він зазначив, що цифровий сертифікат ЄС підтверджуватиме, що людина вакцинувалася від коронавірусу, одужала від нього, а також здала тести. "Сумісність українського та європейського сертифіката дасть можливість українцям безперешкодно подорожувати Європою", - наголосив прем'єр.

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Як повідомляла DW, Європейський цифровий сертифікат може почати діяти з середини червня. Він включатиме відразу три різних сертифікати: щодо вакцинації від коронавірусу, підтвердження того, що людина хворіла на COVID-19 та одужала, а також про наявні негативні тести на SARS-CoV-2.

У Єврокомісії пояснюють, що об'єднали три види сертифікатів, аби запобігти дискримінації людей, які поки не отримали можливості вакцинуватися. Крім того, є люди, які не можуть щепитися з медичних міркувань або ж просто не захочуть цього робити.

У Брюсселі передбачили й можливість для визнання сертифікатів, виданих у третіх країнах, наприклад в Україні. Для цього Києву треба буде створити сумісну з європейською систему видачі сертифікатів, пояснювали у березні в Брюсселі. Єврокомісія її перевірить і може визнати її прийнятною. Тоді видані Україною сертифікати визнаватимуться так само, як "цифрові зелені сертифікати" ЄС.