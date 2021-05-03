У ЄС вирішили відкривати кордони: що це означає для українців

Поїхати влітку у відпустку до Євросоюзу? Рада ЄС вирішила зробити це можливим для багатьох іноземних туристів. У четвер, 20 травня, міністри країн об'єднання затвердили рекомендацію послабити обмеження на в'їзд до Євросоюзу та Шенгенської зони. DW пояснює, кого саме планують пускати і які перспективи для подорожей до ЄС матимуть українці.

До ЄС пускатимуть вакцинованих від коронавірусу

Оскільки вакцинація дуже сильно знижує імовірність не лише захворіти на COVID-19, але також і заразити інших коронавірусом, то до ЄС і Шенгену пускатимуть повністю вакцинованих громадян інших країн. При цьому мета їхньої поїздки може бути будь-якою, включно з туризмом. Повна вакцинація означає, що після отримання останньої необхідної дози минуло не менше 14 днів. Зараз більшість країн ЄС пускає до себе громадян третіх країн лише якщо вони живуть у Євросоюзі чи мають дуже поважну причину поїздки.

Основним підтвердженням щеплення стане цифровий ковід-сертифікат, або ж "цифровий зелений сертифікат" ЄС, та їхні аналоги з третіх країн. Щоправда, цей документ поки не затвердили: представники Європарламенту та Ради ЄС продовжать переговори щодо нього 20 травня. До його запровадження держави Шенгену зможуть приймати сертифікати, видані іншими країнами, якщо їхню достовірність і автентичність можна перевірити. Україна також має намір запровадити ковідні сертифікати, а також почала обговорювати їхнє взаємне визнання з Єврокомісією.

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Діти, які за віком ще не можуть щепитися, матимуть змогу в'їхати до Шенгену з вакцинованими батьками. Утім, повинні будуть надати негативний результат ПЛР-тесту, зроблений не раніше, ніж за 72 години до перетину кордону.

Які вакцини відчинять двері Євросоюзу?

Пускатимуть тих, хто щепився однією з зареєстрованих у ЄС вакцин: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Johnson & Johnson. Слід зауважити, що компанія SK Bioscience у Південній Кореї міститься у переліку виробників AstraZeneca Європейського агентства з лікарських засобів (EMA). Тобто українців, щеплених південнокорейською вакциною, будуть пускати до ЄС.

Так само не повинно виникнути проблем у тих українців, хто отримав дві дози Covishield, індійського аналогу AstraZeneca. Адже цей препарат міститься у списку вакцин, рекомендованих Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) до використання в умовах надзвичайної ситуації. У рішенні Ради ЄС зазначається, що кожна держава об'єднання "також може" пускати тих, хто повністю вакцинувався препаратами з цього переліку.

Вакцина AstraZeneca та її індійський аналог Covishield дозволять подорожувати Євросоюзом

Вакцина китайської компанії Sinovac, яка застосовується в Україні, поки не отримала вердикту. У ВООЗ обіцяють завершити її розгляд ще у травні. Натомість допуск отримала вакцина іншої китайської компанії - Sinopharm.

А ось російська вакцина "Спутник V" поки не стане пропуском до Євросоюзу. Адже вона досі перебуває на етапі так званого "паралельного розгляду" в EMA. А у списку ВООЗ у графі "Спутника V" все ще стоїть позначка "потрібні додаткові дані".

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ЄС розширить перелік країн, для яких відкриє кордони

Друге послаблення стосується людей, які ще не змогли вакцинуватися, але проживають у країнах з низьким рівнем поширення коронавірусу. Зараз у списку держав, для яких кордони Шенгену відкриті, міститься сім країн: Австралія, Нова Зеландія, Південна Корея, Руанда, Сінгапур, Таїланд і Китай.

Тепер же Рада ЄС змінила головний критерій для внесення країн у цей перелік: у них повинно бути не більше 75 нових випадків заражень коронавірусом на 100 тисяч населення за 14 днів. Досі цей поріг було встановлено на рівні 25 випадків.

Останні дані, які наводить Європейський центр з профілактики та контролю захворюваності (ECDC), охоплюють період з 3 по 16 травня. Протягом цих двох тижнів в Україні зареєстрували 160 випадків захворювання на 100 тисяч населення. Тож Україна поки не виконує новий критерій. Утім, тенденція є сприятливою: в кінці березня - першій половині квітня цей показник перевищував 450 і з того часу стабільно знижувався.

Темпи зараження на коронавірус в Україні досі залишаються високими

Водночас незмінними залишилися інші критерії для внесення у список. А саме, кількість нових захворювань має знижуватися або бути стабільною, а дані, які країна надає про епідемічну ситуацію, мають бути достовірними. Враховується і кількість зроблених тестів на коронавірус, при цьому частка позитивних результатів не повинна перевищувати чотирьох відсотків. 20 травня Україна цей критерій теж не виконувала. Адже було зафіксовано 5165 нових випадків, тоді як тестів було проведено майже 70 тисяч. Таким чином, частка позитивних тестів склала 7,4 відсотка.

Рада ЄС запровадила і можливість "стоп-крану", тобто можливості дуже швидко заборонити всі поїздки з тих країн, де виявили потенційно небезпечні мутації коронавірусу.

Рекомендація Ради ЄС послабити обмеження на в'їзд

Чому ідеться лише про рекомендацію? Адже всередині Шенгену можна пересуватися вільно, за винятком обмежень, запроваджених через пандемію. Справа в тому, що кожна держава має виключні повноваження вирішувати, кого пропускати через свої кордони. Тому на рівні всього Євросоюзу можна ухвалити лише рекомендацію, а впроваджуватиме її кожна столиця на свій розсуд. Греція, наприклад, уже дозволила в'їзд українським туристам. Утім, оскільки Рада ЄС складається із представників національних урядів, то її рекомендацій переважно дотримуються.

Дія цієї рекомендації поширюється на Шенгенську зону та країни, асоційовані з нею. Ідеться передусім про 25 із 27 країн ЄС, за винятком Ірландії (яка не входить до Шенгену) та Данії, хоча вони можуть вирішити, що ця рекомендація діє і для них. Також під її дію потрапляють Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія і Швейцарія, які не є членами ЄС, але входять до Шенгену.