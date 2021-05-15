 Коронавірус: посли ЄС погодили відкриття кордонів для вакцинованих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.05.2021

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Новини

Коронавірус: посли ЄС погодили відкриття кордонів для вакцинованих

Постійні представники країн ЄС домовилися про послаблення обмежень на в'їзд громадян третіх країн, які, зокрема, вакциновані від коронавірусу. Рекомендацію ще має затвердити Рада ЄС.

Themenbild - Europa Coronavirus

Посли країн Євросоюзу дійшли згоди щодо послаблення обмежень на в'їзд з третіх країн, зокрема для повністю вакцинованих від коронавірусу осіб. Про досягнення компромісу в середу, 19 травня, повідомила речниця Португалії (що головує нині у Раді ЄС) в комітеті постійних представників ЄС. Це підтвердили також у пресслужбі Єврокомісії.

Цю угоду ще має затвердити Рада ЄС у вигляді рекомендації. За інформацією джерела DW у структурах Євросоюзу, ухвалення може відбутися або на засіданні міністрів торгівлі 20 травня, або цього тижня за письмовою процедурою.

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Домовленість передбачає, що до ЄС і Шенгенської зони з третіх країн дозволятимуть в'їзд тим, хто був повністю вакцинований від коронавірусу. Крім того, будуть послаблені критерії для відкриття кордонів для громадян третіх країн з хорошою епідемічною ситуацією.

Деталі того, про що домовилися постійні представники країн ЄС, стануть відомі лише після остаточного ухвалення рішення. Послабити обмеження Єврокомісія запропонувала 3 травня. Оскільки повноваження відкривати кордони мають виключно національні держави, то Рада ЄС ухвалить ці послаблення у вигляді рекомендації. Кожна країна об'єднання впроваджуватиме їх на свій розсуд.

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