Коронавірус: посли ЄС погодили відкриття кордонів для вакцинованих

Посли країн Євросоюзу дійшли згоди щодо послаблення обмежень на в'їзд з третіх країн, зокрема для повністю вакцинованих від коронавірусу осіб. Про досягнення компромісу в середу, 19 травня, повідомила речниця Португалії (що головує нині у Раді ЄС) в комітеті постійних представників ЄС. Це підтвердили також у пресслужбі Єврокомісії.

Цю угоду ще має затвердити Рада ЄС у вигляді рекомендації. За інформацією джерела DW у структурах Євросоюзу, ухвалення може відбутися або на засіданні міністрів торгівлі 20 травня, або цього тижня за письмовою процедурою.

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Домовленість передбачає, що до ЄС і Шенгенської зони з третіх країн дозволятимуть в'їзд тим, хто був повністю вакцинований від коронавірусу. Крім того, будуть послаблені критерії для відкриття кордонів для громадян третіх країн з хорошою епідемічною ситуацією.

Деталі того, про що домовилися постійні представники країн ЄС, стануть відомі лише після остаточного ухвалення рішення. Послабити обмеження Єврокомісія запропонувала 3 травня. Оскільки повноваження відкривати кордони мають виключно національні держави, то Рада ЄС ухвалить ці послаблення у вигляді рекомендації. Кожна країна об'єднання впроваджуватиме їх на свій розсуд.