 Уряд Греції таки дозволив в′їзд туристам з України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.05.2021

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Новини

Уряд Греції таки дозволив в'їзд туристам з України

Для вільного в'їзду до Греції українцям знадобиться свіжий негативний ПЛР-тест на коронавірус або довідка про вакцинацію, одужання чи наявність антитіл на коронавірус англійською мовою.

Пляж у Піреї поблизу Афін

На пляжі в Піреї поблизу Афін, 9 травня 2021 року

Влада Греції дозволила з п'ятниці, 14 травня, в'їзд туристам з України за умови дотримання низки вимог. Про це повідомив цього ж дня сайт посольства України в Греції. Згідно з даними українських дипломатів, українцям, які бажають провести відпустку в цій середземноморській країні, доведеться мати при собі документи, що засвідчуватимуть або відсутність коронавірусної інфекції, або наявність імунітету проти цього захворювання.

Необхідні документи

Загалом, при собі потрібно буде мати заповнену спеціальну форму PLF - форма пасажира - за 24 години до перетину кордону. Докладніше про це можна дізнатися на спеціальному урядовому сайті.

Також необхідно мати сертифікат про завершення вакцинації, зробленої не раніше ніж за 14 днів до дати в'їзду, або негативний результат ПЛР-тесту на SARS-CoV-2, що зроблений не раніше ніж за 72 години, рахуючи від часу взяття забору до прибуття на пункт пропуску в Грецію. Документ потрібно буде надати в перекладі англійською мовою, наголошується на сайті.

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Альтернативою довідки про завершення вакцинації або негативного ПЛР-тесту може стати довідка про перенесену коронавірусну хворобу та одужання чи довідка про наявність антитіл після перенесеної коронавірусної хвороби. Ці довідки так само мають бути з перекладом англійською. Чинність довідок - від 2 до 9 місяців з дати видачі.

Вищезазначені вимоги розповсюджуються також на дітей віком від 5 років.

Можуть вибірково тестувати на коронавірус в самій Греції

Однак навіть за наявності всіх перелічених документів, при прибутті до пункту пропуску через державний кордон Греції можливе вибіркове проведення тестування на SARS-CoV-2, застерігають українські дипломати. У разі позитивного результату тестування, інфіковані особи будуть перебувати на 14 денному карантині у визначених урядом місцях.

Крім того, в'їжджати до Греції українським туристам дозволять через міжнародні аеропорти Греції, морські порти Патри, Ігуменіца, Керкіра, а також через сухопутні прикордонні пункти пропуску Промахонас та Орменіо (цілодобово) та Евзоні (з 7:00 до 23:00), повідомляється на сайті українського посольства в Греції.

Нагадаємо, в Греції з 8 травня відкрили приватні пляжі, а з 14 травня для відвідувачів відкрилися музеї. 15 травня в цій середземноморській країні відкривається туристичний сезон.

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