Греція планує зняти обмеження на в'їзд для вакцинованих від коронавірусу

Уряд Греції планує скасувати обмеження на в'їзд для тих відвідувачів країни, які вакциновані від коронавірусу. Про це у вівторок, 23 березня, повідомляє агентство dpa із посиланням на пресслужбу міністерства туризму Греції.
У повідомленні зазначається, що відповідне рішення грецькі урядовці планують оприлюднити сьогодні. Відповідно до нього, ті особи, які відвідують Греціб, мають лише підтвердити факт своєї вакцинації. Від таких осіб більше не будуть вимагати негативного ПЛР-тесту та семиденного карантину. Втім, мова йде поки лише про громадян країн-кленів ЄС та Ізраїлю.
Читайте також: Греція хоче відкрити двері для туристів: наскільки це реально?
Грецький уряд активно виступає на підтримку розробки загальноєвропейського сертифікату вакцинації. Греція розраховує на те, що швидке запровадження такого сертифікату допоможе врятувати туристичний сезон в країні.
Читайте також: Яким буде COVID-сертифікат ЄС і чи отримуватимуть його українці
На початку березня міністр туризму країни Харіс Теохаріс заявив, що Греція може відкрити кордони для іноземних туристів із 14 травня. "У 2021 році ми готові вітати всіх туристів, якщо вони або пройшли вакцинацію, або хворіли та мають антитіла, або можуть показати негативний тест. На кордоні, як і минулого року, робитимуть вибіркові тести. Але різниця в тому, що цього року ми використовуватимемо експрес-тести, що позбавить гостей необхідності чекати на результат протягом доби", - сказав тоді Теохаріс.
Читайте також: ПЛР-тест на COVID-19 тепер обов'язковий для в'їзду в Україну
Він наголосив, що тести буде надано за рахунок уряду Греції, туристам за них непотрібно буде платити. За словами міністра, уже минулого року Греція довела, що може гарантувати кожному відвідувачу "унікальний досвід безпечної подорожі".
-
Найпопулярніші пляжі Європи
Варнемюнде, Німеччина
Німці цьогоріч, схоже, здебільшого проведуть свою відпустку під девізом #stayhome, у тому сенсі, що залишатимуться в Німеччині. Тут першість за кількістю цілей для відпочивальників тримає земля Мекленбург-Передня Померанія, розташована на узбережжі Балтійського моря. Один із найвідоміших пляжів - Варнемюнде - завдовжки 15 кілометрів. Головне, щоб із погодою пощастило!
-
Найпопулярніші пляжі Європи
Санкт-Петер-Ордінг, Німеччина
На іншому морі, що омиває північ Німеччини - Північному, - особливо популярним є 12-кілометровий пляж у Санкт-Петер-Ордінгу. Відпочивальники підлаштовуються під режим припливів і відпливів - іноді вода є, іноді до неї ще треба дійти. Більшість людей відпочивають у пляжних мушлях, цьогоріч - на відстані одне від одного. Для любителів порухатися - серфінг, вітрильний спорт і запуск повітряних зміїв.
-
Найпопулярніші пляжі Європи
Пляж Ес-Тренк, Майорка, Іспанія
Пляжі й бухти середземноморського острова Майорка для багатьох німців - синонім слова "літній відпочинок". Пляж Ес-Тренк розташований лише у 45 хвилинах їзди від столиці острова Пальми. Він приваблює туристів своєю кришталево-чистою водою. Ес-Тренк - останній незабудований пляж Майорки - ландшафт із дюнами навколо нього має статус природоохоронної зони.
-
Найпопулярніші пляжі Європи
Плая-де-ла-Барроса, Іспанія
Материковою Іспанією розкидані 566 пляжів, що розмістилися уздовж восьми тисяч кілометрів узбережжя Атлантичного океану та Середземного моря. Один із найпопулярніших пляжів - Плая-де-ла-Барроса на самому півдні країни в Андалусії. Відпочивальники тут можуть забути про докори сумління - пляж відзначений "блакитним прапором" від ЄС за його сумісність із захистом довкілля.
-
Найпопулярніші пляжі Європи
Камольї, Італія
Для німців найкоротший шлях до Італії пролягає через Австрію чи Швейцарію й веде до узбережжя Лігурійського моря. Найвідоміші містечка тут - Портофіно, Чінкве-Терре, Сан-Ремо. Тутешнє узбережжя називають італійською Рив'єрою, воно засіяне маленькими чепурними містечками, розділеними пляжами. Особливо мальовничим вважається пляж Камольї, де панує справжнє "дольче віта" - солодке життя.
-
Найпопулярніші пляжі Європи
Пляж Ескале, Франція
Італійська Рив'єра плавно переходить у французьку, більш відому як Лазурне узбережжя. Поряд із фешенебельними і дуже дорогими пляжами Канн і Ніцци уздовж узбережжя одна за одною вишикувалися різноманітні бухти. Доступ до багатьох із них можливий лише пішки чи на човні. Дуже популярним є пляж Ескале неподалік від Сен-Тропе. Він безкоштовний і до нього можна дістатись на авто.
-
Найпопулярніші пляжі Європи
Керемма, Франція
Відпочивати на північ Франції їдуть ті, кого не лякають вітер і дощ і хто прагне усамітнитися. Найнедоторканішими і найпопулярнішими туристичними цілями в Бретані є Кот-д'Амор і Фіністер, відомий своїми дюнами. Найбільша з них - Керемма - простягається на відстань понад п'ять кілометрів та розташована поблизу населеного пункту Трефле. За нею - пляжі, один гарніший за інший.
-
Найпопулярніші пляжі Європи
Елафонісі, Крит, Греція
Вам який острів? Якщо порахувати всі грецькі острови, то вийде понад три тисячі. Найбільший - Крит - є магнітом для понад чотирьох мільйонів туристів щороку. Різноманітні бухти, в яких морська вода переливається всіма можливими кольорами, змагаються за прихильність відпочивальників. Однією з найкрасивіших вважається бухта Елафонісі з її пляжем з дрібного піску.
-
Найпопулярніші пляжі Європи
Прая-да-Марина, Португалія
Узбережжя Алгарве має багато облич: тут можна відпочити і з родиною, і потусити на вечірках, і зайнятися серфінгом, і позасмагати на пляжі. При цьому воно залишається диким і первісним. Захищений скелями заввишки 30 метрів пляж Прая-да-Марина вважається одним із найкрасивіших пляжів Португалії. З оглядового майданчика "Мірадура" можна насолодитися чудовою панорамою.
-
Найпопулярніші пляжі Європи
Пляж Подраче, Хорватія
Хорватія особливо приваблює німецьких туристів, адже до неї можна доїхати на авто, проїхавшись уздовж узбережжя Адріатичного моря. У Далматії, що на південь від Спліта, розташований курорт Брела. Його пляжі - серед яких і Подраче (на фото) - можуть задовольнити всі бажання відпочивальників та вважаються одними з найгарніших у Хорватії.
-
Найпопулярніші пляжі Європи
Ожехово, Польща
Польське узбережжя Балтійського моря приваблює німецьких туристів своїми низькими у порівнянні з Німеччиною цінами на готелі та їжу. Гарні пляжі розсіяні на узбережжі довжиною 800 кілометрів. Найпопулярнішими серед туристів є Свіноуйсьце і Колобжег. Невеличкі пляжі на кшталт Ожехово (на фото) наче створені для відпочивальників, які хочуть ненадовго відпочити від натовпів.
Автор: Анн Термеш, Данило Білик