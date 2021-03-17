 Греція планує зняти обмеження на в′їзд для вакцинованих від коронавірусу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.03.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Греція планує зняти обмеження на в'їзд для вакцинованих від коронавірусу

Вакцинованим від коронавірусу незабаром можна буде потрапити до Греції без тестування та самоізоляції. Утім, мова йде поки лише про громадян країн-кленів ЄС і громадян Ізраїлю.

Греція планує зняти обмеження на в'їзд для вакцинованих

Греція планує зняти обмеження на в'їзд для вакцинованих

Уряд Греції планує скасувати обмеження на в'їзд для тих відвідувачів країни, які вакциновані від коронавірусу. Про це у вівторок, 23 березня, повідомляє агентство dpa із посиланням на пресслужбу міністерства туризму Греції.

У повідомленні зазначається, що відповідне рішення грецькі урядовці планують оприлюднити сьогодні. Відповідно до нього, ті особи, які відвідують Греціб, мають лише підтвердити факт своєї вакцинації. Від таких осіб більше не будуть вимагати  негативного ПЛР-тесту та семиденного карантину. Втім, мова йде поки лише про громадян країн-кленів ЄС та Ізраїлю.

Читайте також: Греція хоче відкрити двері для туристів: наскільки це реально?

Грецький уряд активно виступає на підтримку розробки загальноєвропейського сертифікату вакцинації. Греція розраховує на те, що швидке запровадження такого сертифікату допоможе врятувати туристичний сезон в країні.

Читайте також: Яким буде COVID-сертифікат ЄС і чи отримуватимуть його українці

На початку березня міністр туризму країни Харіс Теохаріс заявив, що Греція може відкрити кордони для іноземних туристів із 14 травня. "У 2021 році ми готові вітати всіх туристів, якщо вони або пройшли вакцинацію, або хворіли та мають антитіла, або можуть показати негативний тест. На кордоні, як і минулого року, робитимуть вибіркові тести. Але різниця в тому, що цього року ми використовуватимемо експрес-тести, що позбавить гостей необхідності чекати на результат протягом доби", - сказав тоді Теохаріс.

Читайте також: ПЛР-тест на COVID-19 тепер обов'язковий для в'їзду в Україну

Він наголосив, що тести буде надано за рахунок уряду Греції, туристам за них непотрібно буде платити. За словами міністра, уже минулого року Греція довела, що може гарантувати кожному відвідувачу "унікальний досвід безпечної подорожі".

  • Варнемюнде, Німеччина

    Найпопулярніші пляжі Європи

    Варнемюнде, Німеччина

    Німці цьогоріч, схоже, здебільшого проведуть свою відпустку під девізом #stayhome, у тому сенсі, що залишатимуться в Німеччині. Тут першість за кількістю цілей для відпочивальників тримає земля Мекленбург-Передня Померанія, розташована на узбережжі Балтійського моря. Один із найвідоміших пляжів - Варнемюнде - завдовжки 15 кілометрів. Головне, щоб із погодою пощастило!

  • Санкт-Петер-Ордінг, Німеччина

    Найпопулярніші пляжі Європи

    Санкт-Петер-Ордінг, Німеччина

    На іншому морі, що омиває північ Німеччини - Північному, - особливо популярним є 12-кілометровий пляж у Санкт-Петер-Ордінгу. Відпочивальники підлаштовуються під режим припливів і відпливів - іноді вода є, іноді до неї ще треба дійти. Більшість людей відпочивають у пляжних мушлях, цьогоріч - на відстані одне від одного. Для любителів порухатися - серфінг, вітрильний спорт і запуск повітряних зміїв.

  • Пляж Ес-Тренк, Майорка, Іспанія

    Найпопулярніші пляжі Європи

    Пляж Ес-Тренк, Майорка, Іспанія

    Пляжі й бухти середземноморського острова Майорка для багатьох німців - синонім слова "літній відпочинок". Пляж Ес-Тренк розташований лише у 45 хвилинах їзди від столиці острова Пальми. Він приваблює туристів своєю кришталево-чистою водою. Ес-Тренк - останній незабудований пляж Майорки - ландшафт із дюнами навколо нього має статус природоохоронної зони.

  • Плая-де-ла-Барроса, Іспанія

    Найпопулярніші пляжі Європи

    Плая-де-ла-Барроса, Іспанія

    Материковою Іспанією розкидані 566 пляжів, що розмістилися уздовж восьми тисяч кілометрів узбережжя Атлантичного океану та Середземного моря. Один із найпопулярніших пляжів - Плая-де-ла-Барроса на самому півдні країни в Андалусії. Відпочивальники тут можуть забути про докори сумління - пляж відзначений "блакитним прапором" від ЄС за його сумісність із захистом довкілля.

  • Камольї, Італія

    Найпопулярніші пляжі Європи

    Камольї, Італія

    Для німців найкоротший шлях до Італії пролягає через Австрію чи Швейцарію й веде до узбережжя Лігурійського моря. Найвідоміші містечка тут - Портофіно, Чінкве-Терре, Сан-Ремо. Тутешнє узбережжя називають італійською Рив'єрою, воно засіяне маленькими чепурними містечками, розділеними пляжами. Особливо мальовничим вважається пляж Камольї, де панує справжнє "дольче віта" - солодке життя.

  • Пляж Ескале, Франція

    Найпопулярніші пляжі Європи

    Пляж Ескале, Франція

    Італійська Рив'єра плавно переходить у французьку, більш відому як Лазурне узбережжя. Поряд із фешенебельними і дуже дорогими пляжами Канн і Ніцци уздовж узбережжя одна за одною вишикувалися різноманітні бухти. Доступ до багатьох із них можливий лише пішки чи на човні. Дуже популярним є пляж Ескале неподалік від Сен-Тропе. Він безкоштовний і до нього можна дістатись на авто.

  • Керемма, Франція

    Найпопулярніші пляжі Європи

    Керемма, Франція

    Відпочивати на північ Франції їдуть ті, кого не лякають вітер і дощ і хто прагне усамітнитися. Найнедоторканішими і найпопулярнішими туристичними цілями в Бретані є Кот-д'Амор і Фіністер, відомий своїми дюнами. Найбільша з них - Керемма - простягається на відстань понад п'ять кілометрів та розташована поблизу населеного пункту Трефле. За нею - пляжі, один гарніший за інший.

  • Елафонісі, Крит, Греція

    Найпопулярніші пляжі Європи

    Елафонісі, Крит, Греція

    Вам який острів? Якщо порахувати всі грецькі острови, то вийде понад три тисячі. Найбільший - Крит - є магнітом для понад чотирьох мільйонів туристів щороку. Різноманітні бухти, в яких морська вода переливається всіма можливими кольорами, змагаються за прихильність відпочивальників. Однією з найкрасивіших вважається бухта Елафонісі з її пляжем з дрібного піску.

  • Прая-да-Марина, Португалія

    Найпопулярніші пляжі Європи

    Прая-да-Марина, Португалія

    Узбережжя Алгарве має багато облич: тут можна відпочити і з родиною, і потусити на вечірках, і зайнятися серфінгом, і позасмагати на пляжі. При цьому воно залишається диким і первісним. Захищений скелями заввишки 30 метрів пляж Прая-да-Марина вважається одним із найкрасивіших пляжів Португалії. З оглядового майданчика "Мірадура" можна насолодитися чудовою панорамою.

  • Пляж Подраче, Хорватія

    Найпопулярніші пляжі Європи

    Пляж Подраче, Хорватія

    Хорватія особливо приваблює німецьких туристів, адже до неї можна доїхати на авто, проїхавшись уздовж узбережжя Адріатичного моря. У Далматії, що на південь від Спліта, розташований курорт Брела. Його пляжі - серед яких і Подраче (на фото) - можуть задовольнити всі бажання відпочивальників та вважаються одними з найгарніших у Хорватії.

  • Ожехово, Польща

    Найпопулярніші пляжі Європи

    Ожехово, Польща

    Польське узбережжя Балтійського моря приваблює німецьких туристів своїми низькими у порівнянні з Німеччиною цінами на готелі та їжу. Гарні пляжі розсіяні на узбережжі довжиною 800 кілометрів. Найпопулярнішими серед туристів є Свіноуйсьце і Колобжег. Невеличкі пляжі на кшталт Ожехово (на фото) наче створені для відпочивальників, які хочуть ненадовго відпочити від натовпів.

    Автор: Анн Термеш, Данило Білик


Дивитись відео 01:41

Ізраїль запровадив "зелені паспорти" для тих, хто отримав щеплення (01.03.2021)

Також за темою

Themenbild - Europa Coronavirus

Яким буде COVID-сертифікат ЄС і чи отримуватимуть його українці 17.03.2021

Єврокомісія презентувала документ про "зелені цифрові сертифікати" вакцинації, імунітету від коронавірусу та негативних тестів. DW пояснює, як вони діятимуть і чи зможуть їх отримати українці.

Brüssel Europäische Kommission Berlaymont Gebäude

Єврокомісія представила цифровий сертифікат імунітету від COVID-19 17.03.2021

"Цифровий зелений сертифікат" міститиме інформацію про вакцинацію від коронавірусу, імунітет після хвороби COVID-19 та здані тести. Пропозицію Єврокомісії ще мають розглянути Європарламент і Рада ЄС.

Deutschland | EU-Gipfel | PK Bundeskanzlerin Angela Merkel

В ЄС домовилися про розробку паспортів вакцинації від коронавірусу 25.02.2021

За словами канцлерки Німеччини, країни ЄС розраховують, що єдиний цифровий паспорт вакцинації від коронавірусу буде готовий упродовж трьох місяців.

Реклама

Докладно

Після спалаху коронавірусу Буковель на карантині

Як Прикарпаття бореться з COVID-19 (відео)

Причиною спалаху ковіду на Прикарпатті вважають масові заходи під час зимових свят та гірськолижний туризм.  

Завод в Україні (символічне фото)

Глава ФДМ: Припинити сидіти на яйцях, які не можна доглянути

Про те, які підприємства першими виставлять на аукціон, та реформи Фонду держмайна України DW поговорила з його головою.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  