Греція планує зняти обмеження на в'їзд для вакцинованих від коронавірусу

Уряд Греції планує скасувати обмеження на в'їзд для тих відвідувачів країни, які вакциновані від коронавірусу. Про це у вівторок, 23 березня, повідомляє агентство dpa із посиланням на пресслужбу міністерства туризму Греції.

У повідомленні зазначається, що відповідне рішення грецькі урядовці планують оприлюднити сьогодні. Відповідно до нього, ті особи, які відвідують Греціб, мають лише підтвердити факт своєї вакцинації. Від таких осіб більше не будуть вимагати негативного ПЛР-тесту та семиденного карантину. Втім, мова йде поки лише про громадян країн-кленів ЄС та Ізраїлю.

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Грецький уряд активно виступає на підтримку розробки загальноєвропейського сертифікату вакцинації. Греція розраховує на те, що швидке запровадження такого сертифікату допоможе врятувати туристичний сезон в країні.

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На початку березня міністр туризму країни Харіс Теохаріс заявив, що Греція може відкрити кордони для іноземних туристів із 14 травня. "У 2021 році ми готові вітати всіх туристів, якщо вони або пройшли вакцинацію, або хворіли та мають антитіла, або можуть показати негативний тест. На кордоні, як і минулого року, робитимуть вибіркові тести. Але різниця в тому, що цього року ми використовуватимемо експрес-тести, що позбавить гостей необхідності чекати на результат протягом доби", - сказав тоді Теохаріс.

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Він наголосив, що тести буде надано за рахунок уряду Греції, туристам за них непотрібно буде платити. За словами міністра, уже минулого року Греція довела, що може гарантувати кожному відвідувачу "унікальний досвід безпечної подорожі".