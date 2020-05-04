 Греція хоче відкрити двері для туристів: наскільки це реально? | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 04.05.2020

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Економіка

Греція хоче відкрити двері для туристів: наскільки це реально?

Греція розраховує на те, що порівняно спокійна ситуація з COVID-19 дасть їй перевагу в конкуренції за туристів з іншими країнами Середземномор'я. Але експерти попереджають, що відпочивальники подорожуватимуть неохоче.

Грецькі курорти, як і інші туристичні центри Європи, залишилися без відвідувачів через пандемію COVID-19

Грецькі курорти, як і інші туристичні центри Європи, залишилися без відвідувачів через пандемію COVID-19

Сонце. Море. І масове скасування туристичних бронювань.

Найприбутковіша галузь економіки Греції - туризм - втратить мільярди євро цього року, що призведе до банкрутства близько 65 відсотків готелів країни, свідчить одне з нещодавніх досліджень. Ця країна досі повністю не оговталася від фінансової кризи, яка тривала останнє десятиріччя і коштувала Греції втрати близько чверті виробництва. Тепер же грецький уряд усіляко намагається мінімізувати вплив пандемії COVID-19 та спричиненої коронавірусом економічної кризи на економіку.

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Експерти попереджають, що і без того слабке фіскальне відновлення Греції може опинитися під ударом. "Прогнози постійно переглядаються. На даний момент усі корективи були зроблені у негативний бік", - заявив міністр туризму країни Харіс Теохаріс. За його очікуваннями, доходи від туризму цього року впадуть на 50 відсотків. "І це - найбільш сприятливий сценарій у дослідженнях, які ми здійснюємо", - пояснив грецький міністр.

Пан'європейська дилема

Схожі з грецькими проблеми спостерігаються на всьому європейському континенті, який продовжує лихоманити від коронавірусу. Мальовничий регіон Алгарве на півдні Португалії залишається безлюдним. Скасовані знамениті щорічні фестивалі в Единбурзі, які мали цього літа відбутися у серпні. А квіткові поля в Нідерландах зачинені для відвідувачів.

Але для сонячної Греції, населення якої складає близько 11 мільйонів осіб, ставки є вищими. Туризм становить близько п'ятої частини її економіки, у цьому секторі зайнято близько чверті працездатного населення країни. Така залежність від туризму робить Грецію однією із найвразливіших у Євросоюзі - більше у ЄС від туристичної індустрії залежить лише Кіпр.

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До того ж нинішній рівень безробіття у Греції складає 16,4 відсотка і є одним із найвищих у ЄС. Тому туристична криза цього сезону може додати ще більше проблем Греції, яка досі намагається виборсатися з десятирічної рецесії, що залишила без роботи понад 1,2 мільйона греків. "Кожен тиждень або кілька тижнів (туристичного сезону. - Ред.), які ми зможемо врятувати, є вирішальними для галузі і країни", - наголосив Харіс Теохаріс.

Спроби компенсувати втрати

Цього тижня створена грецьким урядом спеціальна робоча група почала разом з туроператорами розробляти план, який міг би мінімізувати втрати. Частина плану, який розглядається, за словами Теохаріса, передбачає спробу привабити туристів у більш пізній цьогорічний сезон - у жовтні й листопаді, використовуючи для цього ваучери, надані відпочивальникам у зв'язку зі скасуванням зроблених раніше бронювань. Але Греція прагне знову відкрити двері для туристів і уможливити подорожі вже у липні. І тут ставки для країни є високими.

Туризм до пандемії був найприбутковішою галуззю економіки Греції

Туризм до пандемії був найприбутковішою галуззю економіки Греції

Найбільше туристів до Греції прибуває з Великобританії і Німеччини - жителі обох країн нині мають неоднозначне ставлення до туристичних поїздок. Британці масово скасовують заплановані подорожі услід за відповідними рекомендаціями свого уряду. Натомість 40 відсотків німців, згідно з даними порталу для туристичних бронювань HolidayCheck, досі розраховують поїхати у заплановані відпустки влітку чи пізніше цього року. А понад половина доходу Греції від туризму та 80 відсотків прибутків бізнесу припадають на липень-серпень.

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Уряд грецького прем'єра Кіріакоса Міцотакіса кинув усі сили на стримування коронавірусу - станом на 30 квітня у країні було зафіксовано понад 2,5 тисячі інфікувань та 139 летальних випадків хвороби. Завдяки такій помірній статистиці захворювання Греція сподівається отримати перевагу в боротьбі за туристів перед своїми конкурентами в басейні Середземного моря, включаючи Іспанію, Італію та Туреччину.

Але на популярному острові Родос, який щоліта відвідують понад два мільйони туристів, насамперед британців, німців і американців, власники курортів вже готуються до невідворотного.

Такого напливу туристів, як до коронавірусної кризи (на фото - літо 2018 року на остові Санторині) Греції, вочевидь, доведеться чекати ще дуже довго

Такого напливу туристів, як до коронавірусної кризи (на фото - літо 2018 року), Греції, вочевидь, доведеться чекати ще дуже довго

Занадто амбітно й рано?

"Для великих готелів курортного типу могло б мати сенс повне закриття на весь сезон, - каже голова об'єднання власників готелів на острові Родос Маноліс Марркопулос. - Просто операційні витрати є занадто високими для того, щоб витримати кризу, у якої нема чіткої дати завершення".

Жорсткі заходи контролю, запроваджені грецьким урядом на ранній стадії, допомогли уникнути епідемії у найголовніших туристичних регіонах країни. Але експерти наполягають, що для відновлення подорожей і туризму необхідно, аби всі країни подолали пандемію. 

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"Карантини і подорожі непоєднувані, - вважає голова асоціації грецьких турагентств Ліссандрос Цилідіс. - Хто з британців, німців або американців збереться подолати пів земної кулі для тижневої відпустки, знаючи, що його закриють на карантин щонайменше на 14 днів?"

Уряд в Афінах готується до запровадження суворих медичних норм для туристів, які прибуватимуть до Греції після відкриття нею кордонів. "Ми не збираємося ставити під загрозу безпеку нашого населення та запроваджені нами заходи для швидкого покращення ситуації", - наголосив міністр туризму країни Харіс Теохаріс.

Представники туристичної галузі роблять невтішні прогнози, згідно з якими мине до 18 місяців, допоки відновиться організований туризм до Греції. За словами Ліссандроса Цилідіса, до "нормального" стану ситуація може повернутися лише тоді, коли люди почуватимуться в безпеці для відновлення подорожей. А такий сигнал можуть дати лише експерти з питань охорони здоров'я та Всесвітня організація охорони здоров'я - коли вони оголосять про створення медикаментів або вакцини від коронавірусу, вважає Цилідіс. "Лише тоді Греція зможе знову відкритися для бізнесу", - підсумував він.

  • Вічне місто завмерло Нинішня пандемія коронавірусу SARS-Cov-19 особливо позначилися на італійських туристичних місцях. Уся країна перебуває на карантині. Магазини закриті, туристи покинули країну. Площа святого Петра у Римі закрита для відвідування, також закриті музеї та інші туристичні місця.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Рим - вічне місто завмерло

    Нинішня пандемія коронавірусу SARS-Cov-19 особливо позначилися на італійських туристичних місцях. Уся країна перебуває на карантині. Магазини закриті, туристи покинули країну. Площа святого Петра у Римі закрита для відвідування, також закриті музеї та інші туристичні місця.

  • Порожній Мілан На півночі Італії на вулицях порожньо - лише голуби збираються у великі зграї. Міланський собор височіє самотньо і покинуто. По всій Італії діє комендантська година. Людям дозволяється виходити з дому лише для купівлі продуктів харчування або щоб добратися до роботи.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Порожній Мілан

    На півночі Італії на вулицях порожньо - лише голуби збираються у великі зграї. Міланський собор височіє самотньо і покинуто. По всій Італії діє комендантська година. Людям дозволяється виходити з дому лише для купівлі продуктів харчування або щоб добратися до роботи.

  • Спорожнілі площі Мадрида Після Італії найбільше в Європі постраждала від коронавірусу Іспанія. Тут також діє комендантська година. Через це спорожніла Пласа Майор - головна площа Мадрида, життя на якій зазвичай вирує. Цю велетенську площу щороку відвідують сотні тисяч туристів. Довкола неї розташовані понад три тисячі ресторанів, барів, кафе - усі вони зараз закриті на карантин.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Спорожнілі площі Мадрида

    Після Італії найбільше в Європі постраждала від коронавірусу Іспанія. Тут також діє комендантська година. Через це спорожніла Пласа Майор - головна площа Мадрида, життя на якій зазвичай вирує. Цю велетенську площу щороку відвідують сотні тисяч туристів. Довкола неї розташовані понад три тисячі ресторанів, барів, кафе - усі вони зараз закриті на карантин.

  • Самотній собор святого Стефана Жителі Австрії також більше не мають права вільно пересуватися через коронавірус. З 18 березня в країні, серед іншого, зачинені усі ресторани та інші заклади харчування. Символ Відня - собор святого Стефана - закритий для відвідування, церковні служби відбуваються без віруючих та транслюються по радіо. Площа перед собором, зазвичай заповнена людьми, зараз є порожньою.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Самотній собор святого Стефана

    Жителі Австрії також більше не мають права вільно пересуватися через коронавірус. З 18 березня в країні, серед іншого, зачинені всі ресторани та інші заклади харчування. Символ Відня - собор святого Стефана - закритий для відвідування, церковні служби відбуваються без віруючих та транслюються по радіо. Площа перед собором, зазвичай заповнена людьми, зараз є порожньою.

  • Чехія відмежувалася від світу Карлів міст у Празі зазвичай прогинається під масами людей. Тепер на цьому символі чеської столиці зовсім порожньо. Чехія через спалах коронавірусу оголосила надзвичайний стан та запровадила заборону на в'їзд та виїзд з країни. Зупинені усі міжнародні залізничні і автобусні рейси. Право жителів країни на пересування було значним чином обмежено владою країни.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Чехія відмежувалася від світу

    Карлів міст у Празі зазвичай "прогинається" під масами людей. Тепер на цьому символі чеської столиці зовсім порожньо. Чехія через спалах коронавірусу оголосила надзвичайний стан та запровадила заборону на в'їзд та виїзд з країни. Зупинені усі міжнародні залізничні і автобусні рейси. Право жителів країни на пересування було значним чином обмежено владою країни.

  • Надзвичайний стан у Франції Згідно із заявою французького президента Еммануеля Макрона, Франція нині перебуває у стані війни за здоров'я громадян проти коронавірусу. А міністерство внутрішніх справ країни зробило усіх жителів військовими союзниками, наказавши їм сидіти вдома. У місцях у Парижі, де зазвичай збираються тисячі людей - біля Ейфелевої вежі або біля Лувру - тепер взагалі немає жодної цивільної людини.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Надзвичайний стан у Франції

    Згідно із заявою французького президента Еммануеля Макрона, Франція нині перебуває у стані війни за здоров'я громадян проти коронавірусу. А міністерство внутрішніх справ країни зробило усіх жителів "військовими союзниками", наказавши їм сидіти вдома. У місцях у Парижі, де зазвичай збираються тисячі людей - біля Ейфелевої вежі або біля Лувру - тепер взагалі немає жодної цивільної людини.

  • Пам'ятки Берліна закриті У Берліні на вулицях стає дедалі менше людей, хоча пересування ще не обмежили. Визначні пам'ятки німецької столиці, такі як будівля Рейхстагу, зачинені. Також не працюють численні театри та музеї міста. В усій Німеччині робота туристичної галузі зупинена, а зупинятися у готелях та інших тимчасових місцях для проживання дозволяється лише з надзвичайною і в жодному випадку не туристичною метою.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Пам'ятки Берліна закриті

    У Берліні на вулицях стає дедалі менше людей, хоча пересування ще не обмежили. Визначні пам'ятки німецької столиці, такі як будівля Рейхстагу, зачинені. Також не працюють численні театри та музеї міста. В усій Німеччині робота туристичної галузі зупинена, а зупинятися у готелях та інших тимчасових місцях для проживання дозволяється лише з "надзвичайною і в жодному випадку не туристичною метою".

  • Туризм у стані коми Інші пам'ятки в Берліні також стоять закритими й полишеними. На вулицях поки що можна помітити поодиноких туристів лише подекуди - наприклад, біля Бранденбурзьких воріт. І таке споглядання пам'яток не приносить справжнього задоволення - навіть попри те, що ніхто не заважає безперешкодно насолоджуватися цим символом Берліна.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Туризм у стані коми

    Туризм у стані коми Інші пам'ятки в Берліні також стоять закритими й полишеними. На вулицях поки що можна помітити поодиноких туристів лише подекуди - наприклад, біля Бранденбурзьких воріт. І таке споглядання пам'яток не приносить справжнього задоволення - навіть попри те, що ніхто не заважає безперешкодно насолоджуватися цим символом Берліна.

    Автор: Елізабет Йорк фон Вартенбурґ


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