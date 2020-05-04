Греція хоче відкрити двері для туристів: наскільки це реально?

Сонце. Море. І масове скасування туристичних бронювань.

Найприбутковіша галузь економіки Греції - туризм - втратить мільярди євро цього року, що призведе до банкрутства близько 65 відсотків готелів країни, свідчить одне з нещодавніх досліджень. Ця країна досі повністю не оговталася від фінансової кризи, яка тривала останнє десятиріччя і коштувала Греції втрати близько чверті виробництва. Тепер же грецький уряд усіляко намагається мінімізувати вплив пандемії COVID-19 та спричиненої коронавірусом економічної кризи на економіку.

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Експерти попереджають, що і без того слабке фіскальне відновлення Греції може опинитися під ударом. "Прогнози постійно переглядаються. На даний момент усі корективи були зроблені у негативний бік", - заявив міністр туризму країни Харіс Теохаріс. За його очікуваннями, доходи від туризму цього року впадуть на 50 відсотків. "І це - найбільш сприятливий сценарій у дослідженнях, які ми здійснюємо", - пояснив грецький міністр.

Пан'європейська дилема

Схожі з грецькими проблеми спостерігаються на всьому європейському континенті, який продовжує лихоманити від коронавірусу. Мальовничий регіон Алгарве на півдні Португалії залишається безлюдним. Скасовані знамениті щорічні фестивалі в Единбурзі, які мали цього літа відбутися у серпні. А квіткові поля в Нідерландах зачинені для відвідувачів.

Але для сонячної Греції, населення якої складає близько 11 мільйонів осіб, ставки є вищими. Туризм становить близько п'ятої частини її економіки, у цьому секторі зайнято близько чверті працездатного населення країни. Така залежність від туризму робить Грецію однією із найвразливіших у Євросоюзі - більше у ЄС від туристичної індустрії залежить лише Кіпр.

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До того ж нинішній рівень безробіття у Греції складає 16,4 відсотка і є одним із найвищих у ЄС. Тому туристична криза цього сезону може додати ще більше проблем Греції, яка досі намагається виборсатися з десятирічної рецесії, що залишила без роботи понад 1,2 мільйона греків. "Кожен тиждень або кілька тижнів (туристичного сезону. - Ред.), які ми зможемо врятувати, є вирішальними для галузі і країни", - наголосив Харіс Теохаріс.

Спроби компенсувати втрати

Цього тижня створена грецьким урядом спеціальна робоча група почала разом з туроператорами розробляти план, який міг би мінімізувати втрати. Частина плану, який розглядається, за словами Теохаріса, передбачає спробу привабити туристів у більш пізній цьогорічний сезон - у жовтні й листопаді, використовуючи для цього ваучери, надані відпочивальникам у зв'язку зі скасуванням зроблених раніше бронювань. Але Греція прагне знову відкрити двері для туристів і уможливити подорожі вже у липні. І тут ставки для країни є високими.

Туризм до пандемії був найприбутковішою галуззю економіки Греції

Найбільше туристів до Греції прибуває з Великобританії і Німеччини - жителі обох країн нині мають неоднозначне ставлення до туристичних поїздок. Британці масово скасовують заплановані подорожі услід за відповідними рекомендаціями свого уряду. Натомість 40 відсотків німців, згідно з даними порталу для туристичних бронювань HolidayCheck, досі розраховують поїхати у заплановані відпустки влітку чи пізніше цього року. А понад половина доходу Греції від туризму та 80 відсотків прибутків бізнесу припадають на липень-серпень.

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Уряд грецького прем'єра Кіріакоса Міцотакіса кинув усі сили на стримування коронавірусу - станом на 30 квітня у країні було зафіксовано понад 2,5 тисячі інфікувань та 139 летальних випадків хвороби. Завдяки такій помірній статистиці захворювання Греція сподівається отримати перевагу в боротьбі за туристів перед своїми конкурентами в басейні Середземного моря, включаючи Іспанію, Італію та Туреччину.

Але на популярному острові Родос, який щоліта відвідують понад два мільйони туристів, насамперед британців, німців і американців, власники курортів вже готуються до невідворотного.

Такого напливу туристів, як до коронавірусної кризи (на фото - літо 2018 року), Греції, вочевидь, доведеться чекати ще дуже довго

Занадто амбітно й рано?

"Для великих готелів курортного типу могло б мати сенс повне закриття на весь сезон, - каже голова об'єднання власників готелів на острові Родос Маноліс Марркопулос. - Просто операційні витрати є занадто високими для того, щоб витримати кризу, у якої нема чіткої дати завершення".

Жорсткі заходи контролю, запроваджені грецьким урядом на ранній стадії, допомогли уникнути епідемії у найголовніших туристичних регіонах країни. Але експерти наполягають, що для відновлення подорожей і туризму необхідно, аби всі країни подолали пандемію.

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"Карантини і подорожі непоєднувані, - вважає голова асоціації грецьких турагентств Ліссандрос Цилідіс. - Хто з британців, німців або американців збереться подолати пів земної кулі для тижневої відпустки, знаючи, що його закриють на карантин щонайменше на 14 днів?"

Уряд в Афінах готується до запровадження суворих медичних норм для туристів, які прибуватимуть до Греції після відкриття нею кордонів. "Ми не збираємося ставити під загрозу безпеку нашого населення та запроваджені нами заходи для швидкого покращення ситуації", - наголосив міністр туризму країни Харіс Теохаріс.

Представники туристичної галузі роблять невтішні прогнози, згідно з якими мине до 18 місяців, допоки відновиться організований туризм до Греції. За словами Ліссандроса Цилідіса, до "нормального" стану ситуація може повернутися лише тоді, коли люди почуватимуться в безпеці для відновлення подорожей. А такий сигнал можуть дати лише експерти з питань охорони здоров'я та Всесвітня організація охорони здоров'я - коли вони оголосять про створення медикаментів або вакцини від коронавірусу, вважає Цилідіс. "Лише тоді Греція зможе знову відкритися для бізнесу", - підсумував він.