Туристам з України ще не дозволили в'їжджати до Греції

Уряд Греції ще не ухвалив рішення про дозвіл на в'їзд громадян України до країни з туристичною метою. Про це повідомило посольство України у Греції на своєму вебсайті. "Станом на 14 травня 2021 року рішення грецьким урядом про в'їзд громадян України до Греції з туристичною метою не ухвалено!" - ідеться в повідомленні. У посольстві також поінформували, що інформацію про зміни режиму в'їзду громадян України до Греції невідкладно розмістять на сайті та Facebook-сторінці посольства України в Греції.

Читайте також: Пандемія COVID-19: перші кроки Європи до нормального життя

Раніше українські ЗМІ повідомляли, що з 14 травня Греція планує приймати українських туристів за дотримання необхідних умов в’їзду та перебування. Зокрема про це у квітні розповів у інтерв'ю "Укрінформу" міністр туризму Греції Харіс Теохаріс. "Реальність є такою, що ми зможемо приймати українських громадян, які прибуватимуть до нашої держави, і також сподіваємося, що греки, які захочуть приїхати до України (адже ми маємо змішані шлюби, людей з родинними зв'язками), зможуть це зробити", - заявляв Теохаріс.

15 травня у Греції має офіційно розпочатися туристичний сезон. Ще в середині квітня влада країни скасувала обов'язковий карантин для осіб, які приїжджають до Греції з ЄС і Шенгенської зони. Крім того, карантин скасували для прибулих із території Великобританії, США, ОАЕ, Сербії та Ізраїлю.

Тим часом у Греції послаблюють карантинні обмеження: 14 травня після багатомісячного локдауну свої двері для відвідувачів відкрили музеї. З 21 травня у країні дозволятиметься робота літніх кінотеатрів за умови обмеженого числа глядачів, а театри запрацюють з 28 травня.