 Туристам з України ще не дозволили в′їжджати до Греції | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.05.2021

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Новини

Туристам з України ще не дозволили в'їжджати до Греції

Уряд Греції ще не ухвалив рішення про в'їзд до країни туристів з України, попереджає українське посольство в Афінах. Раніше таке рішення анонсував міністр туризму Греції.

Острів Халкі

Грецький острів Халкі (архівне фото)

Уряд Греції ще не ухвалив рішення про дозвіл на в'їзд громадян України до країни з туристичною метою. Про це повідомило посольство України у Греції на своєму вебсайті. "Станом на 14 травня 2021 року рішення грецьким урядом про в'їзд громадян України до Греції з туристичною метою не ухвалено!" - ідеться в повідомленні. У посольстві також поінформували, що інформацію про зміни режиму в'їзду громадян України до Греції невідкладно розмістять на сайті та Facebook-сторінці посольства України в Греції.

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Раніше українські ЗМІ повідомляли, що з 14 травня Греція планує приймати українських туристів за дотримання необхідних умов в’їзду та перебування. Зокрема про це у квітні розповів у інтерв'ю "Укрінформу" міністр туризму Греції Харіс Теохаріс. "Реальність є такою, що ми зможемо приймати українських громадян, які прибуватимуть до нашої держави, і також сподіваємося, що греки, які захочуть приїхати до України (адже ми маємо змішані шлюби, людей з родинними зв'язками), зможуть це зробити", - заявляв Теохаріс.

15 травня у Греції має офіційно розпочатися туристичний сезон. Ще в середині квітня влада країни скасувала обов'язковий карантин для осіб, які приїжджають до Греції з ЄС і Шенгенської зони. Крім того, карантин скасували для прибулих із території Великобританії, США, ОАЕ, Сербії та Ізраїлю.

Тим часом у Греції послаблюють карантинні обмеження: 14 травня після багатомісячного локдауну свої двері для відвідувачів відкрили музеї. З 21 травня у країні дозволятиметься робота літніх кінотеатрів за умови обмеженого числа глядачів, а театри запрацюють з 28 травня.

  • Мюнхен

    Послаблення карантину: куди в Європі повернулася культура

    Очікування в Мюнхені

    З 10 травня округи та міста Баварії зі стабільним семиденним рівнем захворюваності нижче ніж 100 або 50 осіб на 100 тисяч жителів зможуть дозволити так послаблення: роботу зовнішніх терас ресторанів до 22:00, а також відкриття театрів, концертних залів та кінотеатрів. А невдовзі справа може дійти і до виступів аматорських колективів.

  • Ватикан

    Послаблення карантину: куди в Європі повернулася культура

    Культура з маскою в Римі

    Італія взяла курс на поступове послаблення обмежень. Там, де рівень захворюваності на COVID-19 помірний, ресторани та бари можуть обслуговувати клієнтів на зовнішніх терасах, зокрема й увечері. У менш постраждалих регіонах країни знову відкрилися музеї та кінотеатри. У Ватикані з 3 травня знову відчинили свої двері музеї (на фото), але вхід лише з маскою.

  • Краків

    Послаблення карантину: куди в Європі повернулася культура

    Кінофестивалі в Кракові

    У Польщі з 4 травня знову працюють музеї. Починаючи з середини травня, просто неба можуть проводитися кінопокази та театральні вистави (але глядачі можуть займати лише половину місць), а з кінця травня фільми та вистави можна буде переглянути і в приміщеннях (але глядачі мають бути в масках). Деякі польські кінофестивалі також зможуть знову відбутися, зокрема в Кракові (архівне фото 2017 року).

  • Порту

    Послаблення карантину: куди в Європі повернулася культура

    Насолода мистецтвом у Порту

    Португалія також поступово відкривається. На початку березня знову відчинилися бібліотеки. На початку квітня запрацювали ринки, художні галереї та музеї (на фото - Порту). Кінотеатри, театри та культурні центри відчиняться в середині травня. З початку травня працюють ресторани, кав'ярні та кондитерські. Також знову дозволено проводити події з обмеженою кількістю учасників.

  • Цюрих

    Послаблення карантину: куди в Європі повернулася культура

    Ранній старт в Цюриху

    У Швейцарії на початку березня знову відкрилися музеї та бібліотеки - попри те, що на той час кількість заражень усе ще зростала. Зовнішні тераси ресторанів, кінотеатри та театри (на фото - Шаушпільгаус у Цюріху) працюють ще з 19 квітня. Також знову відбуваються концерти просто неба та футбольні матчі. При цьому чинні правила гігієни, як-от обмеження аудиторії або вимога носіння маски.

  • Ліверпуль

    Послаблення карантину: куди в Європі повернулася культура

    Святковий настрій у Ліверпулі

    Завдяки тривалому послідовному локдауну та масштабній кампанії вакцинації ситуація з коронавірусом у Великобританії покращилася. В Англії та Уельсі паби та ресторани знову можуть приймати клієнтів на зовнішніх терасах, а в Шотландії і в приміщенні. На початку травня в Ліверпулі відбувся пробний музичний фестиваль, який відвідали кілька тисяч людей. На фото можна побачити радість глядачів.

    Автор: Філіпп Єдіке


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