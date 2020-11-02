Пандемія COVID-19: у Греції запровадять локдаун

У Греції починаючи із суботи, 7 листопада, почне діяти тритижневий локдаун, покликаний зупинити другу хвилю пандемії COVID-19. Про це в четвер, 5 листопада, оголосив прем'єр-міністр країни Кіріакос Міцотакіс.

"Це було складне рішення", - заявив він, але додав, що треба вжити цих заходів, щоб "подолати другу хвилю" пандемії. За умовами локдауну, греки зможуть залишати свої домівки лише в тому випадку, якщо зроблять офіційний запит через СМС або мобільний зв'язок та отримають авторизацію від органів влади.

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Відчиненими залишаться лише "життєво необхідні крамниці", як-от супермаркети та аптеки. На відміну від весняного локдауну, цього разу дитячі садки та початкові школи працюватимуть. Учні старших класів навчатимуться дистанційно, як це вже роблять студенти університетів.

Новий локдаун запроваджують на тлі зростання кількості нових випадків зараження коронавірусом. У середу, 4 листопада, в Греції було зафіксовано 2646 випадків інфікування, 18 осіб з підтвердженим інфікуванням коронавірусом померли. Загалом з початку пандемії у країні заразилися коронавірусом майже 47 тисяч осіб, 673 хворих померли.