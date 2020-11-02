 Пандемія COVID-19: у Греції запровадять локдаун | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.11.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Пандемія COVID-19: у Греції запровадять локдаун

З 7 листопада в Греції розпочнеться тритижневий локдаун, покликаний зупинити другу хвилю пандемії COVID-19, оголосив прем'єр-міністр країни Кіріакос Міцотакіс.

Автобусна зупинка в Афінах

Автобусна зупинка в Афінах

У Греції починаючи із суботи, 7 листопада, почне діяти тритижневий локдаун, покликаний зупинити другу хвилю пандемії COVID-19. Про це в четвер, 5 листопада, оголосив прем'єр-міністр країни Кіріакос Міцотакіс.

"Це було складне рішення", - заявив він, але додав, що треба вжити цих заходів, щоб "подолати другу хвилю" пандемії. За умовами локдауну, греки зможуть залишати свої домівки лише в тому випадку, якщо зроблять офіційний запит через СМС або мобільний зв'язок та отримають авторизацію від органів влади.

Читайте також: Розпізнати коронавірус за допомогою смартфона: фантастика чи реальність?

Відчиненими залишаться лише "життєво необхідні крамниці", як-от супермаркети та аптеки. На відміну від весняного локдауну, цього разу дитячі садки та початкові школи працюватимуть. Учні старших класів навчатимуться дистанційно, як це вже роблять студенти університетів.

Новий локдаун запроваджують на тлі зростання кількості нових випадків зараження коронавірусом. У середу, 4 листопада, в Греції було зафіксовано 2646 випадків інфікування, 18 осіб з підтвердженим інфікуванням коронавірусом померли. Загалом з початку пандемії у країні заразилися коронавірусом майже 47 тисяч осіб, 673 хворих померли.

Дивитись відео 02:21

Вакцина від COVID-19, тести та імунітет - німецький вірусолог про те, що варто знати (05.11.2020)

Також за темою

Deutschland Coronavirus Lockdown

Пандемія COVID-19: у Німеччині набув чинності частковий локдаун 02.11.2020

У Німеччині набули чинності нові карантинні обмеження, запроваджені через пандемію COVID-19.

Deutschland | Coronavirus | Intensivstationen

Летальність від COVID-19 у листопаді різко зросте, застерігають німецькі вчені 05.11.2020

Безсимптомні носії вірусу стають дедалі серйознішою небезпекою для людей похилого віку та інших груп ризику, свідчать математичні моделі німецького Інституту імені Макса Планка.

Slowakei | Coronavirus | Massentests

Понад 3,6 мільйона словаків протестували на коронавірус за два дні 02.11.2020

Більше одного відсотка протестованих мали позитивні результати тесту на SARS-CoV-2. Особи з негативним тестом зможуть вільно пересуватися країною.

Реклама

Докладно

Верховний суд США може визначити долю виборів президента

Чи зможе Дональд Трамп виграти вибори в США через суд?

2000 року Верховний суд уже визначав долю виборів президента США. Цього разу Дональд Трамп хоче підключити його знову.  

Газпром оскаржує польське рішення щодо будівництва Північного потоку-2

"Газпром" оскаржує штраф в Польщі на 6,5 мільярда євро

Російський "Газпром" не згоден зі штрафом за порушення антимонопольного законодавства у Польщі і оскаржує його.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  