Привілеї для вакцинованих: у Німеччині скасували низку обмежень

У Німеччині з неділі, 9 травня, для людей, повністю щеплених від коронавірусу та одужалих від COVID-19, скасовується низка обмежень, запроваджених у зв'язку з пандемією. Відповідне розпорядження уряду, схвалене Бундестагом і Бундесратом, набуло чинності.

Зустрічі з друзями без обмежень

Відтепер ці особи можуть без жодних обмежень зустрічатися з іншими людьми. У разі зустрічі в родинному колі чи серед друзів з тими, хто ще не вакцинувався, їх не враховуватимуть у максимально допустиме число осіб, з якими можна контактувати. Для цих осіб не діють і обмеження комендантської години.

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Так само їм не потрібно відбувати карантин після поїздки за кордон - якщо тільки вони не прибувають з країни чи регіону, де зафіксовані мутовані варіанти коронавірусу. Повністю вакциновані також не повинні пред'являти негативні тести на коронавірус при відвідування мігазинів чи перукарень.

Водночас ці особи мають, як і раніше, носити захисні маски.

На кого поширюються привілеї

Повністю вакцинованими в Німеччині вважають тих, хто щонайменше 14 днів тому отримав другу ін'єкцію вакцини від коронавірусу, а у разі застосовуння препарату компанії Johnson & Johnson достатньо й одного щеплення. Для доведення того, що особа одужала від коронавірусу, необхідно надати позитивний лабораторний ПЛР-тест, якому не менше 28 днів, але не більше шести місяців.

За даними Інституту Роберта Коха (RKI), повністю вакцинованими в Німечині нині є майже 7,6 мільйона людей, тобто 9,1 відсотка населення ФРН. Першу дозу вакцини від коронавірусу отримали майже 27 мільйонів - 32,3 відсотка населення. Переважно йдеться про людей старшого віку.

Застереження щодо використання фальшованих довідок

Міністерка юстиції Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) застерегла від використання сфальшованих документів на підтвердження вакцинації чи позитивного тесту.

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"Ці люди наражатимуть на небезпеку інших і перешкоджатимуть дієвій протидії пандемії", - сказала вона виданню Welt am Sonntag, що вийшло друком 9 травня. Ламбрехт пояснила, що такі дії є правопорушеннями і попередила про кримінально-правові наслідки.

Тим часом у Німецькій раді з питань етики застерігають, що скасування обмежень для певних груп населення може призвести до соціального напруження. "Діти і молодь, школярі і студенти не захищені і не мають привілеїв. Натомість вакциновані мають подвійні переваги: вони і захищені, і мають більше прав", - пояснила голова Ради Алена Бюкс (Alena Buyx). Вона закликала політиків зважати на цю ситуацію, стежити за нею та відповідно реагувати. Одна з пропозицій - пришвидшити темпи вакцинації населення.