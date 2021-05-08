Привілеї для вакцинованих: у Німеччині скасували низку обмежень
У Німеччині вакциновані та одужалі від COVID-19 відтепер можуть без обмежень зустрічатися та не зважати на комендантську годину.
Німецький паспорт вакцинації з підтвердженням щеплення від коронавірусу
У Німеччині з неділі, 9 травня, для людей, повністю щеплених від коронавірусу та одужалих від COVID-19, скасовується низка обмежень, запроваджених у зв'язку з пандемією. Відповідне розпорядження уряду, схвалене Бундестагом і Бундесратом, набуло чинності.
Зустрічі з друзями без обмежень
Відтепер ці особи можуть без жодних обмежень зустрічатися з іншими людьми. У разі зустрічі в родинному колі чи серед друзів з тими, хто ще не вакцинувався, їх не враховуватимуть у максимально допустиме число осіб, з якими можна контактувати. Для цих осіб не діють і обмеження комендантської години.
Так само їм не потрібно відбувати карантин після поїздки за кордон - якщо тільки вони не прибувають з країни чи регіону, де зафіксовані мутовані варіанти коронавірусу. Повністю вакциновані також не повинні пред'являти негативні тести на коронавірус при відвідування мігазинів чи перукарень.
Водночас ці особи мають, як і раніше, носити захисні маски.
На кого поширюються привілеї
Повністю вакцинованими в Німеччині вважають тих, хто щонайменше 14 днів тому отримав другу ін'єкцію вакцини від коронавірусу, а у разі застосовуння препарату компанії Johnson & Johnson достатньо й одного щеплення. Для доведення того, що особа одужала від коронавірусу, необхідно надати позитивний лабораторний ПЛР-тест, якому не менше 28 днів, але не більше шести місяців.
За даними Інституту Роберта Коха (RKI), повністю вакцинованими в Німечині нині є майже 7,6 мільйона людей, тобто 9,1 відсотка населення ФРН. Першу дозу вакцини від коронавірусу отримали майже 27 мільйонів - 32,3 відсотка населення. Переважно йдеться про людей старшого віку.
Застереження щодо використання фальшованих довідок
Міністерка юстиції Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) застерегла від використання сфальшованих документів на підтвердження вакцинації чи позитивного тесту.
"Ці люди наражатимуть на небезпеку інших і перешкоджатимуть дієвій протидії пандемії", - сказала вона виданню Welt am Sonntag, що вийшло друком 9 травня. Ламбрехт пояснила, що такі дії є правопорушеннями і попередила про кримінально-правові наслідки.
Тим часом у Німецькій раді з питань етики застерігають, що скасування обмежень для певних груп населення може призвести до соціального напруження. "Діти і молодь, школярі і студенти не захищені і не мають привілеїв. Натомість вакциновані мають подвійні переваги: вони і захищені, і мають більше прав", - пояснила голова Ради Алена Бюкс (Alena Buyx). Вона закликала політиків зважати на цю ситуацію, стежити за нею та відповідно реагувати. Одна з пропозицій - пришвидшити темпи вакцинації населення.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
BioNTech та Pfizer: початок мРНК-революції
Першою вакциною від COVID-19, дозволеною до застосування в США і ЄС, стала розробка німецьких вчених Угура Шахіна і його дружини Езлем Тюречі. Їхня фірма BioNTech з Майнца уклала альянс з американським гігантом Pfizer. У 2021 році будуть випущені два мільярди доз. Завдяки цій вакцині ЗМІ заговорили про "революцію" у фармацевтиці - вона стала першою вакциною, що базується на матричній РНК.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Moderna: родом з університету Гарварда
На РНК-технологіях, що вважаються новим словом у медицині, спеціалізується і американська біотехнологічна компанія Moderna. Її штаб-квартира розташована в Кембриджі, у штаті Массачусетс, поблизу Гарвардського університету, вчені якого і заснували цю фірму в 2010 році. Вакцина Moderna, створена за фінансової підтримки влади, стала другою, зареєстрованою в США і ЄС на рубежі 2020-21 років.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
У AstraZeneca - "оксфордська вакцина"
Учені Оксфордського університету уклали для клінічних випробувань і виробництва своєї вакцини альянс з британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вона значною мірою забезпечує вакцинацію жителів Великобританії, виконує замовлення ЄС і активно працює з країнами, що розвиваються, адже у "оксфордської вакцини" дуже низька ціна. Так, в Індії її випускають для місцевого ринку і на експорт.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
"Спутник V": найперша реєстрація
У серпні 2020 року Росія оголосила, що першою в світі зареєструвала вакцину від коронавірусу під назвою "Спутник V". Масова вакцинація російського населення офіційно почалася в січні 2021 року. На закордонні ринки цю векторну вакцину, розроблену вченими московського Центру Гамалії, просуває Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ). На фото - прибуття першої партії в Болівію.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Sinovac: тихий конкурент з Китаю
Без зайвого шуму і докладних звітів про результати клінічних досліджень Китай розробив щонайменше три вакцини. Одну з них, створену на основі інактивованого коронавірусу, компанія Sinovac Biotech тестувала в декількох країнах Азії, зокрема в Індонезії, яка її потім закупила. Аби подати приклад співвітчизникам, президент країни Джоко Відодо прищепився першим.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
CureVac: принтер для вакцин від Tesla
Другу німецьку мРНК-вакцину, реєстрація якої очікується до літа, компанія CureVac з Тюбінгена вироблятиме й експортуватиме на світовий ринок в союзі з концерном Bayer. Але її можна буде виготовляти й прямо в клініках всюди і світі. Зразок мобільного принтера, створеного німецькою дочірньою фірмою Tesla Grohmann, Ілон Маск (в центрі) демонстрував у вересні 2020 року депутатам Бундестагу.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу
Французька компанія Sanofi - один з найбільших в світі виробників вакцин. Але цього разу вона двічі зазнала невдачі: ані спільна розробка з британською GlaxoSmithKline, ані спроба створити власну мРНК-вакцину досі не дали бажаного результату. Аби допомогти забезпечити країни ЄС, її завод у Франкфурті-на-Майні (на знімку) випустить влітку 125 мільйонів доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Johnson&Johnson: достатньо однієї дози
Одним з шести виробників вакцин від коронавірусу, з якими ЄС уклав попередні договори про постачання, стала американська корпорація Johnson&Johnson. Її векторна вакцина передбачає тільки одне щеплення, а не два, і зберігається в звичайних холодильниках. Для ЄС, де реєстрація препарату очікується навесні, випускати її буде бельгійська дочірня фірма корпорації - Janssen.