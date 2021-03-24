Глава МОЗ ФРН запевнив, що паперові паспорти вакцинації діятимуть і надалі

Паперовий паспорт вакцинації і надалі зберігатиме чинність, запевнив міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан (Jens Spahn). "Якщо ми зробимо ставку лише на цифровий варіант, то в нерівному становищі опиняться не тільки деякі країни, які не мають такого рішення, але й громадяни (Німеччини. - Ред,), які не хочуть або не можуть його мати", - пояснив Шпан в інтерв'ю виданню Rheinischen Post, опублікованому в суботу, 8 травня. Насамперед йдеться про літніх людей, які не користуються смартфонами, зауважив міністр.

При цьому Шпан нагадав, що додатковий цифровий паспорт вакцинації може бути запроваджений у "другій половині другого кварталу". Про відповідні плани запровадження COVID-сертифікатів уже в червні повідомляв Брюссель.

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Шпан також зазначив, що зважаючи на нинішню ситуацію з пандемією, він бачить хороші шанси для безпроблемного літнього відпочинку в країнах ЄС. "Всередині ЄС подорожі, судячи з всього, не залежатимуть від вакцинації", - сказав німецький міністр, цитує інформагенція AFP.

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Нагадаємо, нещодавно німецькі журналісти викрили продавців фальшивих довідок про щеплення. Вони зазначили, що сфальшований паспорт вакцинації з даними про щеплення від коронавірусу нібито можна придбати за 150 євро. Незаповнені бланки паспортів вакцинації у Німеччині є у вільному продажу.

9 травня в Німеччині набуває чинності розпорядження уряду щодо послаблень карантинних обмежень для вакцинованих та одужалих від COVID-19. Повне щеплення можна буде підтвердити паперовим чи електронним паспортом вакцинації або альтернативно довідкою з центру вакцинації.