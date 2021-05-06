 COVID-19: Бундестаг схвалив привілеї для вакцинованих і одужалих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.05.2021

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COVID-19: Бундестаг схвалив привілеї для вакцинованих і одужалих

Нові правила для жителів Німеччини, які отримали щеплення від COVID-19 або перехворіли, ще має схвалити Бундесрат. Набуття ними чинності очікується 9 травня.

Засідання Бундестагу (архівне фото)

Засідання Бундестагу (архівне фото)

Німецький Бундестаг у четвер, 6 травня, схвалив розпорядження уряду країни про права для тих, хто отримав повне щеплення від COVID-19 або переніс це захворювання. Планується, зокрема, скасувати для цих категорій осіб дію комендантської години та обмежень на соціальні контакти.

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Уряд Німеччини схалив цей документ 4 травня, тепер він має отримати "зелене світло" ще від представництва федеральних земель - Бундесрату. Раніше міністр охорони здоров'я ФРН Йенс Шпан (Jens Spahn) зазначав, що нові правила можуть вступити в силу 9 травня.

У Німеччині за останню добу число підтверджених випадків COVID-19 зросло майже на 22 тисячі, досягнувши 3,47 мільйона від початку пандемії. Мінімум однієї дозою вакцини на даний час щеплені понад 25,4 мільйона жителів країни.

Повністю вакцинованими в Німеччині вважаються ті, хто щонайменше 14 днів тому отримав другу ін'єкцію вакцини від коронавірусу, а якщо застосовувався препарат компанії Johnson & Johnson, то тут досить одного щеплення. Для доведення того, що особа одужала від коронавірусу, необхідно надати позитивний лабораторний ПЛР-тест, якому не менше 28 днів, але не більше шести місяців, повідомляє dpa.

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