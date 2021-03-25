 Як працюватиме український ″паспорт вакцинації″? | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.03.2021

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Новини

Як працюватиме український "паспорт вакцинації"?

В Україні анонсований запуск документу з підтвердженням вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19. У МОЗ України пояснили DW, де і як планується використовувати цей "паспорт вакцинації".

В Україні розроблять паспорт вакцинації від коронавірусу

В Україні розроблять паспорт вакцинації від коронавірусу

В Україні розроблять єдиний документ для вакцинованих від COVID-19 для міжнародних поїздок та внутрішнього користування. Про це у розмові DW у середу, 31 березня, повідомив заступник міністра охорони здоров'я України Ярослав Кучер.

Підтвердження про щеплення можна буде отримати у вигляді електронної чи паперової довідки, повідомили у МОЗ. Остаточну версію документа ще допрацьовують, повідомив заступник глав МОЗ України.

Для поїздок та публічних заходів

За даними МОЗ, розроблений документ насамперед буде необхідний тим, хто здійснюватиме поїздки за кордон. "Для нас немає технічної проблеми роздрукувати цей документ встановленого зразка, встановити QR-код для перевірки або якісь інші методи верифікації. У нас питання полягає у тому, щоб цей документ був прийнятий і приймався там, куди в'їжджатимуть наші громадяни", - пояснив Ярослав Кучер. За його словами, міністерство насамперед орієнтуватиметься на вимоги Євросоюзу щодо міжнародного свідоцтва про вакцинацію. "Ми готові або інтегруватися до існуючої системи, або запустити свою в найкоротші терміни", - розповів заступник міністра.

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Водночас, за словами представника МОЗ, "паспорти вакцинації" можуть почати використовувати і для відвідування публічних місць та заходів всередині країни. "Якщо ми будемо бачити, що відповідно до нашого графіку вакцинації йде позитивна динаміка, і ці документи допоможуть скоротити карантинні обмеження в нашій країні і дозволити свідомій частині нашого населення більш вільно себе почувати і розвантажувати суспільне життя, то звісно, ми використовуватимемо цей інструмент для користі наших громадян", - розповів Кучер.

Коли почнуть і як видаватимуть довідки

У МОЗ не називають конкретну дату запровадження "паспортів вакцинації". "Будемо сподіватися, що це буде якомога швидше, бо всі почнуть вакцинуватися", - зауважив Ярослав Кучер. "Зараз ми обираємо шлях, яким іти. Якщо від ЄС, умовно кажучи, за зрозумілий період часу не буде уніфікованого рішення, ми запускаємо своє і починаємо кампанію визнання своїх документів", - додав співрозмовник DW.

Водночас у МОЗ визнають, що наразі немає конкретного бачення, як саме виглядатиме документ і на якій платформі працюватиме. У МОЗ передбачають, що такий документ, швидше за все, можна буде отримати через державний портал електронних послуг "Дія".

У свою чергу керівник з розвитку електронних послуг в міністерстві цифрової трансформації Мстислав Банік повідомив DW, що розробники документу про вакцинацію чекають остаточних рішень з боку ВООЗ, "щоб на їхньому баченні реалізувати паспорт, який буде визнаватися всіма країнами".

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"Самі паспорти Європа планує почати запустити з середини червня, навряд чи у нас це все раніше відбуватиметься. Є багато запитань, оскільки це медичні дані  і треба дотриматися балансу між захищеністю і не публічністю цих даних при створені документу, який дозволить спростити життя людини", - додали у мінцифри.

"Абстрактний проєкт" з багатьма питаннями

Водночас Мстислав Банік назвав розробку  документів про вакцинацію "дещо абстрактним проєктом" без фінального його бачення у міністерствах. "Є критерії, які є головними в такому документі в будь-якій країні. Це номера першої і другої доз вакцини, тому, думаю, це буде основна інформація, на якій буде базуватися такий документ", - повідомив представник міністерства.

Разом з тим, на урядовому сайті про вакцинацію наразі йдеться про те, що інформація про щеплення внесена до електронної системи охорони здоров'я та буде доступна сімейному лікареві. Видати міжнародне свідоцтво про вакцинацію встановленого зразка обіцяють після звернення до закладу охорони здоров'я.

Нагадаємо, раніше глава МОЗ Максим Степанов заявляв, що розробка так званого "паспорта вакцинації" в Україні перебуває на фінальній стадії. Його зможуть отримати громадяни, які зроблять дві дози щеплення. Таких осіб станом на 31 березня в Україні лише двоє.

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