 Коронавірус в Україні: понад 5 тисяч госпіталізацій | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.03.2021

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Новини

Коронавірус в Україні: понад 5 тисяч госпіталізацій

В Україні минулої доби виявили у 11 932 нових інфікувань коронавірусом. При цьому було госпіталізовано 5052 особи, а 203 з підтвердженим діагнозом COVID-19 померли.

Лікарня в Івано-Франківську

Лікарня в Івано-Франківську

Протягом минулої доби в Україні було виявлено 11 932 нових випадки інфікування коронавірусом. Того ж дня в країні 203 людини померли з діагнозом COVID-19, а також було госпіталізовано 5 052 особи. Про це в неділю, 28 березня, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на свой сторінці в соцмережі Facebook.

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Найбільше нових випадків за добу, що минула, підтвердили в Харківській (1150), Дніпропетровській (1083), Львівській (905), Донецькій (841) та Житомирській (791) областях.

При цьому за добу в Україні провели 76 335 тестувань. З них - методом ПЛР - 37 979, методом ІФА - 8732, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 29 624.

Загалом від початку пандемії COVID-19 в Україні коронавірус було діагностовано у понад 1,6 мільйона людей. При цьому понад 1,3 мільйона з них уже одужали. Загалом, згідно з офіційними даними, від COVID-19 в Україні померла 31 954 людини.

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Кількість щеплень за добу в Україні

Тим часом за останню добу в Україні щеплено 4616 людей від коронавірусу. Всього ж в Україні з початку вакцинації щеплено 196 880 людей. З них лише одна людина отримала дві дози вакцини. Станом на 27 березня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 361 020 людей.

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