Коронавірус: у МОЗ України передумали і виключили з "червоної зони" три області

Міністерство охорони здоров'я України у суботу, 27 березня, через декілька годин після публікації оновленого переліку регіонів, що відповідають "червоному" рівню епідемічної небезпеки регіонів, виключило з цього списку Рівненську, Чернігівську і Черкаську області.

Як свідчать дані з таблиці, оприлюдненій на сайті МОЗ, ці три області були віднесені до "помаранчевої" зони.

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Таким чином, у списку регіонів "червоної зони" залишилися місто Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька області.

"Жовтому" рівню епіднебезпеки, як і раніше, відповідає тільки Херсонська область.

Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявляв, що в Україні можуть ввести загальнонаціональний локдаун, якщо понад половина регіонів (тобто 13 чи більше з 25) опиниться в "червоній" зоні.

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Нагадаємо, минулої доби в Україні підтвердили 17 424 нових заражень коронавірусом. Того ж дня в країні померли 290 інфікованих коронавірусом людей, а 4747 - були госпіталізовані.

Тим часом від коронавірусу було щеплено 17 939 людей. Всього ж в Україні з початку вакцинації щеплено 192 264 людини. З них лише одна людина отримала дві дози вакцини.