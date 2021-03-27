 Коронавірус: понад половина України вже в ″червоній зоні″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.03.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Коронавірус: понад половина України вже в "червоній зоні"

Уже 13 регіонів України (12 областей та місто Київ) віднесені до "червоної" зони поширення коронавірусу, водночас 11 областей належать до "помаранчевої" зони, а одна - до "жовтої". У "зеленій" зоні немає жодної області.

Ліканя в Коломиї

Ліканя в Коломиї Івано-Франківської області

Більше половини регіонів України перебувають у "червоній" зоні. Станом на суботу, 27 березня, до неї належать місто Київ, а також Житомирська, Івано-Франківська, Закарпатська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Чернігівська, Черкаська та Чернівецька області, свідчать дані міністерства охорони здоров'я України.

Читайте також: Без маски під час карантину: в Україні запровадили нові штрафи на період карантину

До "помаранчевого" рівня належать Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька області. "Жовтий" рівень епіднебезпеки встановлено лише в Херсонській області. До "зеленої" зони не належить жоден регіон України.

Нагадаємо, минулої доби в Україні підтвердили 17 424 нових заражень коронавірусом. Того ж дня в країні померли 290 інфікованих коронавірусом людей, а 4747 - були госпіталізовані.

Тим часом від коронавірусу було щеплено 17 939 людей. Всього ж в Україні з початку вакцинації щеплено 192 264 людини. З них лише одна людина отримала дві дози вакцини.

Читайте також: Зараження коронавірусом після щеплення можливе, але вакцинація рятує життя 

Дивитись відео 07:32

Порожні курорти, повні лікарні: як Прикарпаття бореться з COVID-19 (23.03.2021)

Також за темою

Ukraine Kiew | Coronakrise: Rettungseinsatz

Коронавірус в Україні: 17 424 нових заражень за добу 27.03.2021

В Україні дещо знизилася кількість виявлених нових випадків інфікування коронавірусом - до 17 424 заражень. При цьому за минулу добу в країні померли 290 інфікованих коронавірусом людей, а 4747 - були госпіталізовані.

Coronavirus Ukraine | Krankenhaus in Yaremtsche

Коронавірус в Україні: понад 18 тисяч нових заражень за добу 26.03.2021

За минулу добу в Україні померли 326 інфікованих коронавірусом людей, а 4826 - були госпіталізовані.

Ukraine Uschhorod | Covid-19 Station im Krankenhaus

Коронавірус в Україні: рекордні 16 669 заражень і 362 смерті 25.03.2021

За минулу добу в Україні померли 362 інфіковані коронавірусом людини. Таким чином вже третю добу поспіль в країні фіксують рекордні показники смертності серед пацієнтів з COVID-19.

Реклама

Докладно

Щеплення рятує життя, доводять розробники вакцин та клінічні дослідження

Зараження після щеплення можливе, але вакцинація рятує життя

Навіть вакциновані люди можуть заразитися коронавірусом. Але в них переважно розвиваються лише слабкі симптоми.  

Судно Ever Given заблокувало Суецький канал

Заблокований Суецький канал: чого чекати світовій економіці

Особливо від нинішньої ситуації з заблокованим Суецьким каналом може постраждати Європа, зокрема й Німеччина.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  