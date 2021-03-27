Коронавірус: понад половина України вже в "червоній зоні"

Більше половини регіонів України перебувають у "червоній" зоні. Станом на суботу, 27 березня, до неї належать місто Київ, а також Житомирська, Івано-Франківська, Закарпатська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Чернігівська, Черкаська та Чернівецька області, свідчать дані міністерства охорони здоров'я України.

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До "помаранчевого" рівня належать Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька області. "Жовтий" рівень епіднебезпеки встановлено лише в Херсонській області. До "зеленої" зони не належить жоден регіон України.

Нагадаємо, минулої доби в Україні підтвердили 17 424 нових заражень коронавірусом. Того ж дня в країні померли 290 інфікованих коронавірусом людей, а 4747 - були госпіталізовані.

Тим часом від коронавірусу було щеплено 17 939 людей. Всього ж в Україні з початку вакцинації щеплено 192 264 людини. З них лише одна людина отримала дві дози вакцини.

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