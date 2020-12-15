 Без маски під час карантину: в Україні запровадили нові штрафи на період карантину | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.12.2020

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Новини

Без маски під час карантину: в Україні запровадили нові штрафи на період карантину

Штраф до 5,1 тисячі гривень мають сплачувати ті підприємці, які допускають людей без респіраторів чи масок у приміщення чи громадський транспорт. За неносіння масок в громадських місцях штрафи в Україні уже діють.

Захисна маска типу FFP2

Захисна маска типу FFP2

Верховна Рада України запровадила штраф від 3,4 тисячі до 5,1 тисячі гривень за допуск підприємствами й установами в громадські будівлі або транспорт осіб без захисних масок в період дії карантину. За відповідні зміни до закону "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" у четвер, 17 грудня, проголосував 241 народний депутат, повідомляється на сайті парламенту.

Штраф сплачуватимуть фізичні особи-підприємці та підприємства, які під час карантину допускатимуть до своїх приміщень, а також у громадський транспорт осіб без захисник масок. При цьому штрафуватимуться відсутність попередження, донесеного у будь-якій формі, про необхідність одягнути респіратор або захисну маску, що закриває ніс та рот, а також якщо на перебування людей без масок у приміщеннях ніяк не реагуватимуть. При цьому такою реакцією може бути усне зауваження про необхідність одягнути засіб індивідуального захисту, припинення обслуговування, виклик представника поліції з повідомленням про адміністративне правопорушення. У законі зазначається, що маска, яку має мати на собі людина, може бути виготовлена самостійно.

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Нагадаємо, з 21 листопада в Україні запроваджені штрафи за неносіння маски в громадських місцях. До 255 гривень людина має сплатити, якщо перебуватиме в громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без одягнутого засобу індивідуального захисту, що закриває і ніс, і рот. 

Як повідомлялось, з 19 грудня в Україні діятимуть нові карантинні обмеження. Зокрема, накладається заборона на проведення в розважальних закладах та кафе чи ресторанах святкових заходів, бенкетів, майстер-класів, публічних подій. При цьому робота  закладів громадського харчування буде заборонена з 23 до 7 години, крім доставки та замовлень навинос. У ніч з 31 грудня на 1 січня робота ресторанів та кафе буде дозволена до 1 години.

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