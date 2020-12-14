В Україні з 19 грудня діятимуть нові карантинні обмеження

Кабінет Міністрів України в понеділок, 14 грудня, затвердив перелік карантинних обмежень, які діятимуть із 19 грудня 2020 року на всій території України. Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

Нові обмеження

Серед обмежень є кілька нових, зокрема йдеться про заборону:

- Проведення в закладах освіти масових заходів (вистав, свят, концертів) за участі дітей з більш ніж однієї групи/класу та за присутності відвідувачів.

- Проведення в розважальних закладах та закладах громадського харчування святкових заходів, бенкетів, майстер-класів, публічних подій.

-Приймання відвідувачів у музеях, на виставках, в галереях тощо, якщо в залах присутні більше однієї особи на 10 квадратних метрів.

- Робота закладів громадського харчування з 23:00 до 7:00 (крім доставки та замовлень на винос). Проведення розрахункових операцій припиняється після 22:00. У ніч з 31 грудня на 1 січня робота ресторанів та кафе буде дозволена до 01:00.

- Релігійні заходи: в приміщенні за умови присутності більше однієї особи на 5 квадратних метрів; на відкритому повітрі за умови недотримання дистанції 1,5 метра між присутніми.

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Також діятимуть старі обмеження

Крім того, зберігають чинність і накладені раніше обмеження. Зокрема, заборонено:

- Перебування в громадському транспорті та громадських місцях без вдягнутої маски, а також перебування на вулиці без документів, що посвідчують особу.

- Самовільне залишення місця ізоляції чи обсервації.

- Проведення масових культурних (в т.ч. концертів), спортивних, соціальних, рекламних та інших заходів, в яких бере участь більше 20 осіб та недотримана дистанція у 1,5 метра між учасниками (виключення: офіційні та професійні спортивні заходи без глядачів, іспити для нотаріату та заходи необхідні для забезпечення роботи органів влади).

- Робота кінотеатрів та закладів культури із наповненістю понад 50 відсотків місць одного залу.

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- Перевезення в пасажирському транспорті більше пасажирів, ніж кількість сидячих місць (крім метро).

- Проведення дискотек, робота нічних клубів та закладів громадського харчування з організацією дозвілля.

- Розміщення в закладах харчування більше ніж чотирьох повнолітніх осіб за одним столом та коли відстань між столами менш ніж 2 метри.

- Робота суб'єктів господарювання, в яких працівники не забезпечені масками, не нанесено маркування щодо дистанції між клієнтами в 1,5 метра, а відвідувачі не мають правильно вдягнутих засобів індивідуального захисту.

- Перетин кордону іноземцям без наявного поліса страхування (з окремими виключеннями).

- Діяльність закладів з розміщення (крім готелів, реабілітаційних центрів для людей з інвалідністю, санаторно-курортних закладів).

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- Відвідування закладів освіти групами більше 20 осіб, крім закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти.

- Відвідування закладів освіти у разі, коли на самоізоляції перебуває більш ніж 50 відсотків учнів та персоналу закладу освіти.

- Проведення планових заходів з госпіталізації (крім паліативної допомоги, допомоги породіллям, новонародженим, допомоги при пологах, лікуванні онкохворих, високоспеціалізована (третинна) меддопомога та інша невідкладна меддопомога).

- Робота спортивних залів та фітнес-центрів, якщо в них перебуває більше однієї особи на 20 квадратних метрів.

- Відвідування пунктів (місць) тимчасового тримання осіб, пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, а також пунктів розміщення біженців.

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- Перетин КПВВ на тимчасово окуповані території ОРДЛО та Криму іноземцями без наявного поліса страхування (з окремими виключеннями).

- Відвідування сторонніми особами закладів соцзахисту, в яких перебувають окремі категорії громадян (люди похилого віку, ветерани війни, особи з інвалідністю, психічними порушеннями та інше).