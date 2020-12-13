Українців попередили про можливість дострокового локдауну

У Кабінеті Міністрів України вважають за необхідне почати посилений карантин раніше заявленої дати 8 січня за умови стрімкого збільшення кількості нових випадків захворювання на коронавірус, заявив у неділю, 13 грудня, міністр Кабміну Олег Немчінов.

"Зараз ми говоримо про цифру 32-35 тисяч хворих на день. Але треба розуміти, скільки було введено ліжок COVID-пакета, скільки ліжок було забезпечено киснем і скільки лікарень було залучено до подолання коронавірусної інфекції", - сказав Немчінов в ефірі телеканалу "Україна 24".

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Він зазначив, що головним показником для введення жорсткого карантину раніше 8 січня може стати захворюваність на рівні 32-35 тисяч нових випадків на добу. Також Немчінов наголосив, що під час оцінки ситуації буде враховуватися наповненість ліжок для хворих на COVID-19.

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"Окрім виявлених, є ще питання госпіталізованих. У нас постійно збільшується ліжкофонд. МОЗ працює над тим, щоб у разі потреби довести його до 90 тисяч. У нас постійно збільшується кількість ліжок із забезпеченим киснем, до кінця року стоїть завдання вийти на більш ніж 40 тисяч, а в перспективі - на 75 тисяч", - сказав міністр.

Нагадаємо, що в Україні протягом минулої доби підтвердили 9176 нових випадків інфікування коронавірусом SARS-CoV-2. Про це вранці 13 грудня повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Дивитись відео 14:54 Поділитись Чи загрожує Україні повний локдаун через коронавірус? Головний санлікар Віктор Ляшко в інтерв'ю DW (25.09.2020) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3j0R3 Чи загрожує Україні повний локдаун через коронавірус? Головний санлікар Віктор Ляшко в інтерв'ю DW (25.09.2020)