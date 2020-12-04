 Коронавірус: уряд України запроваджує локдаун з 8 січня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.12.2020

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Коронавірус: уряд України запроваджує локдаун з 8 січня

Посилені обмеження триватимуть до 24 січня включно. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав їх "зимовими канікулами заради безпеки".

Kiew | Höhlenkloster Kyiv Pechersk Lavra steht unter Quarantäne

Уряд України на засіданні у середу, 9 грудня, вирішив запровадити в країні посилені карантинні обмеження з 8 до 24 січня 2021 року.

"Було ухвалено рішення, що з 8 до 24 січня включно в Україні будуть посилені карантинні обмеження. Назвемо їх - "Зимові канікули заради безпеки", - сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду.

За словами прем'єра, у цей час буде заборонено роботу кафе, ресторанів та барів (крім доставки та навинос), магазинів непродовольчих товарів, кінотеатрів, фітнес-клубів, спортзалів, театрів і торгово-розважальних центрів.

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Будуть також відправлені на канікули всі заклади освіти, крім дитячих садків.

Крім того, будуть заборонені всі масові заходи.

Водночас громадський транспорт працюватиме в режимі "помаранчевої" епідеміологічної зони, тобто буде заборонене перевезення більшої кількості пасажирів, ніж є посадкових місць. Крім того, працюватимуть продуктові магазини, банки, аптеки, поштові оператори та готелі.

 

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