COVID-19 і Різдво: як деякі ресторатори у ФРН обходять заборону на відкриття різдвяних ринків

Різдвяні ринки - невід'ємна частина міського ландшафту Німеччини у період зимових свят. Розваги для малих і дорослих, гірлянди, каруселі, гарячі закуски і, звичайно ж, глінтвейн - усе це улюблене німцями і туристами дозвілля перед святами. Проте, цього року в зв'язку з пандемією коронавірусу різдвяні ринки так і не відкрилися. Та подекуди, як у західнонімецькому Кельні, деякі спритні підприємці знайшли спосіб обійти цю заборону: вони встановили пересувні ятки для продажу знаменитого гарячого вина.

Така потенційно небезпечна за умов пандемії ділова ініціативність уже наразилася на різку критику. Наприклад, депутат Бундестагу і епідеміолог Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) зі Соціал-демократичної партії Німеччини обурюється не лише масовим скупченням покупців біля таких яток, але й тим, що все це відбувається прямо під носом у контролюючих органів. "Ці ятки порушують чинні правила соціальної дистанції. Не розумію, чому міська влада Кельна це дозволяє, адже розплатою за це стануть нові інфекції та смерті", - написав політик у соцмережі Twitter.

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Різдвяні ринки "на виніс"?

Відповідно до чинного зараз у Німеччині часткового локдауну, заклади громадського харчування можуть працювати лише "на виніс". Та для того, щоби бізнес у складні часи залишався "на плаву" деякі ресторатори демонструють неабияку винахідливість. Наприклад, наприкінці листопада деякі кельнські бари запустили "пішохідні глінтвейні тури" та виставили ятки з продажу глінтвейну в одноразових паперових стаканчиках, замість традиційних келихів. Покупців закликали просуватися швидко у черзі та уникати скупчення. Невдовзі таких яток по місту з'явилося, як грибів після дощу.

Ресторатори запевняють, що правил не порушують. Водночас до міської влади вже надійшли скарги на довгі черги та масове скупчення люду. Так, за даними місцевої газети Kölner Stadt-Anzeiger, в один з п'ятничних вечорів біля ятки із продажу глінтвейну зібралося близько 200 осіб, деякі з яких були без обов'язкових захисних масок. Міська влада закрила цю точку продажу, а відвідувачів закликали розходитися по домівках.

Міська влада виправдовується

Міська влада Кельна, яка опинилася під критикою, переконує, що тримає ситуацію під контролем, вулиці міста патрулюють. Частину відповідальності у мерії перекладають на рестораторів і додають, що покладаються і на інформацію від свідомих громадян про порушення. Речник кельнського муніципалітету Александер Фоґель (Alexander Vogel) в інтерв'ю таблоїду Express Köln особливо підкреслив, що влада залишає за собою право вдатися до додаткових обмежувальних заходів у разі потреби.

Поки ж ситуацію планують обговорити на черговому засіданні кризового штабу мерії. Кельн - не виняток і ресторатори багатьох інших німецьких мегаполісів також "майстри на вигадки", тож на подібні "пішохідні тури" з глінтвейном можна натрапити і у Берліні, Мюнхені, Бонні та інших містах.

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Локдаун послаблять, але у Баварії посилять

Німеччина, тим часом, готується до часткового послаблення локдауну на період Різдва, коли дозволено буде зустрічатися у групах до 10 осіб із необмеженої кількості домогосподарств. Зараз приватні зустрічі дозволені лише для груп до 5 осіб з двох домогосподарств. Винятком тут стала Баварія, де з 9 грудня до 5 січня локдаун мають навіть посилити.

Карл Лаутербах вважає, що було б доцільним поширити ці обмеження на всю Німеччину та залишити деякі точки торгівлі зачиненими до середини січня, а також подовжити шкільні канікули. "500 смертей щодоби - це неприйнятно. Щоби переломити ситуацію нам потрібен суворий локдаун", - підсумував він в інтерв'ю медіагрупі Funke.