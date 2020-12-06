COVID-19 і Різдво: як деякі ресторатори у ФРН обходять заборону на відкриття різдвяних ринків
Через пандемію коронавірусу масові заходи у ФРН значно обмежили. Зачинені і традиційні різдвяні ринки, де продається глінтвейн. Однак деякі підприємливі ресторатори знайшли обхідні шляхи.
Ятки із глінтвейном у Кельні
Різдвяні ринки - невід'ємна частина міського ландшафту Німеччини у період зимових свят. Розваги для малих і дорослих, гірлянди, каруселі, гарячі закуски і, звичайно ж, глінтвейн - усе це улюблене німцями і туристами дозвілля перед святами. Проте, цього року в зв'язку з пандемією коронавірусу різдвяні ринки так і не відкрилися. Та подекуди, як у західнонімецькому Кельні, деякі спритні підприємці знайшли спосіб обійти цю заборону: вони встановили пересувні ятки для продажу знаменитого гарячого вина.
Така потенційно небезпечна за умов пандемії ділова ініціативність уже наразилася на різку критику. Наприклад, депутат Бундестагу і епідеміолог Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) зі Соціал-демократичної партії Німеччини обурюється не лише масовим скупченням покупців біля таких яток, але й тим, що все це відбувається прямо під носом у контролюючих органів. "Ці ятки порушують чинні правила соціальної дистанції. Не розумію, чому міська влада Кельна це дозволяє, адже розплатою за це стануть нові інфекції та смерті", - написав політик у соцмережі Twitter.
Відповідно до чинного зараз у Німеччині часткового локдауну, заклади громадського харчування можуть працювати лише "на виніс". Та для того, щоби бізнес у складні часи залишався "на плаву" деякі ресторатори демонструють неабияку винахідливість. Наприклад, наприкінці листопада деякі кельнські бари запустили "пішохідні глінтвейні тури" та виставили ятки з продажу глінтвейну в одноразових паперових стаканчиках, замість традиційних келихів. Покупців закликали просуватися швидко у черзі та уникати скупчення. Невдовзі таких яток по місту з'явилося, як грибів після дощу.
Ресторатори запевняють, що правил не порушують. Водночас до міської влади вже надійшли скарги на довгі черги та масове скупчення люду. Так, за даними місцевої газети Kölner Stadt-Anzeiger, в один з п'ятничних вечорів біля ятки із продажу глінтвейну зібралося близько 200 осіб, деякі з яких були без обов'язкових захисних масок. Міська влада закрила цю точку продажу, а відвідувачів закликали розходитися по домівках.
Міська влада виправдовується
Міська влада Кельна, яка опинилася під критикою, переконує, що тримає ситуацію під контролем, вулиці міста патрулюють. Частину відповідальності у мерії перекладають на рестораторів і додають, що покладаються і на інформацію від свідомих громадян про порушення. Речник кельнського муніципалітету Александер Фоґель (Alexander Vogel) в інтерв'ю таблоїду Express Köln особливо підкреслив, що влада залишає за собою право вдатися до додаткових обмежувальних заходів у разі потреби.
Поки ж ситуацію планують обговорити на черговому засіданні кризового штабу мерії. Кельн - не виняток і ресторатори багатьох інших німецьких мегаполісів також "майстри на вигадки", тож на подібні "пішохідні тури" з глінтвейном можна натрапити і у Берліні, Мюнхені, Бонні та інших містах.
Німеччина, тим часом, готується до часткового послаблення локдауну на період Різдва, коли дозволено буде зустрічатися у групах до 10 осіб із необмеженої кількості домогосподарств. Зараз приватні зустрічі дозволені лише для груп до 5 осіб з двох домогосподарств. Винятком тут стала Баварія, де з 9 грудня до 5 січня локдаун мають навіть посилити.
Карл Лаутербах вважає, що було б доцільним поширити ці обмеження на всю Німеччину та залишити деякі точки торгівлі зачиненими до середини січня, а також подовжити шкільні канікули. "500 смертей щодоби - це неприйнятно. Щоби переломити ситуацію нам потрібен суворий локдаун", - підсумував він в інтерв'ю медіагрупі Funke.
Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями
Любек
Гольстинські ворота - цей символ Любека не можна уявити собі без святкового блиску на Різдво. Незважаючи на те, що різдвяний ярмарок скасували, поруч із брамою встановили ялинки та прикрасили їх яскравими гірляндами.
Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями
Гамбург
Центри німецьких містах перед Різдвом традиційно постають у святковому вбранні, як, наприклад, Юнгфернштіг - одна із центральних вулиць Гамбурга. Різдвяних ярмарків не буде й тут, але натомість по всьому місту встановили окремі ятки, де можна купити, наприклад, різдвяні ласощі або прикраси, виготовлені народними майстрами.
Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями
Люнебург
Різдвяні ярмарки скасовані й у Люнебурзі, що в Нижній Саксонії. Заради збереження різдвяного настрою в часи пандемії COVID-19 у місті вирішили не обмежуватися лише яскравими гірляндами, але ще й освітили цілі будівлі.
Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями
Берлін
Німецька столиця відома своїми різдвяними ярмарками, які тут, як правило, відбуваються майже в кожному районі міста. Але нинішній коронавірусний рік є винятком із цього правила. Однак по-різдвяному освітлені бульвари у берлінців не змогла відібрати навіть пандемія. На фото: Тауенцінтштраcсе, що в західній частині Берліна, яка вважається одним із найдорожчих у Німеччині місць.
Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями
Мюнстер
Інколи вистачає однієї скромної ялинки, аби нагадати про Різдво. Ретельно і з любов'ю відреставрований середньовічний центр вестфальського міста Мюнстер з його й без того святково таємничою атмосферою більшого й не потребує.
Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями
Бохум
Також західнонімецький Бохум засяяв святковими вогнями. У центрі міста чимало порожніх приміщень, де колись були крамниці. Деякі з них вирішили здати в оренду власникам різдвяних яток.
Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями
Лейпциг
Порожні просторі площі з поодинокими ялинками замість веселої тисняви на галасливих різдвяних ярмарках - типова картина для німецьких міст у передріздвяний час 2020 року. Агустусплац - найбільша площа Лейпцига - не є винятком. Єдина втіха, якщо, звичайно, це ще можна назвати втіхою: заздалегідь підготовлені для цьогорічного різдвяного ярмарку чашки можна придбати онлайн.
Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями
Ерфурт
Скасували також різдвяний ярмарок в Ерфурті. Цього року він мав стати ювілейним - 170-м. Зате тепер можна безперешкодно насолоджуватися різдвяною ялинкою та традиційною різдвяною пірамідою, встановленими на площі перед собором.
Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями
Франкфурт
Одинока ялинка на центральній площі Франкфурта-на-Майні Ремерберзі нагадує, що й тут різдвяний ярмарок став жертвою коронавірусу. До речі, ялинку заввишки 21 метр до банківської метрополії цього року привезли з Австрії. Там її довелось зрубати через роботи, пов'язані з розчищенням русла одного зі струмків.
Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями
Майнц
У Майнці - столиці федеральної землі Рейнланд-Пфальц - вирішили заповнити незвичну порожнечу на площі перед кафедральним собором, що має тисячолітню історію, різдвяними гірляндами, аби хоч якось врятувати передріздвяну атмосферу.
Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями
Нюнберг
Крісткіндлесмаркт ("ринок Малюка-Ісуса") у Нюрнберзі - найстаріший у Німеччини. І 2020-го з балкону церкви Фрауенкірхе (на фото) його мав відкрити Малюк-Ісус. На цю роль раз на два роки обирають дівчат віком від 17 до 19 років. Після скасування ярмарку дівчина, яка грає Малюка-Ісуса, сказала: "Не віддавайте цю радість. Є так багато всього, що нам приносить радість, щастя й тепло".
Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями
Штутгарт
Замість різдвяного ярмарку в центрі Штутгарта можна побачити величезні світлові скульптури, серед них - і здибленого коня, зображення якого містить герб міста. 33 ятки, які мали стояти скупчено на ярмарку, встановили в різних куточках центральної частини Штутгарта.