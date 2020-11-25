Баварія посилює обмеження, виняток зроблять лише на Різдво

З огляду на й надалі високе число нових інфікувань коронавірусом уряд Баварії на екстреному засіданні у неділю, 6 грудня, ухвалив рішення, що має на меті подальше обмеження контактів жителів цієї німецької федеральної землі. Також уряд відмовився від планів послабити чинні обмеження на час святкування Нового року, повідомляє інформагентство dpa.
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Окрім того, уряд ухвалив рішення знову оголосити з 9 грудня режим надзвичайної ситуації, який діятиме поки до 9 січня. "Показники (зараження коронавірусом. - Ред.) просто надто високі", - сказав після засідання голова уряду Маркус Зедер (Markus Söder), обґрунтовуючи необхідність посилення обмежень. За його словами, багато лікарень останніми днями скаржаться на перевантаженість. Узгоджений на федеральному рівні м'який локдаун, який запровадили з 2 листопада, дав певний ефект, але він є недостатнім, зауважив Зедер.
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Обмеження контактів послаблять лише на час святкування Різдва - з 23-го по 26 грудня. У ці дні зможуть зустрічатися до 10 людей із більш ніж двох домогосподарств. А от на Новий рік діятимуть чинні обмеження: зустрічатися можуть лише до п'яти людей з двох домогосподарств. Схоже рішення раніше ухвалили у сусідній федеральній землі - Баден-Вюртемберг. А от у Берліні вирішили і на Різдво залишити чинне обмеження щодо зустрічей: максимально п'ять осіб з двох домогосподарств.
Комендантська година і дистанційне навчання
Уряд Баварії ухвалив також рішення про обмеження пересування громадян з 9 грудня. Своє помешкання можна буде залишати лише з поважної причини, зокрема, для здійснення покупок, відвідання лікаря, занять спортом, дорогою на роботу чи до школи. В особливо уражених коронавірусною інфекцією районах, де показник нових випадків за сім днів перевищує 200 на 100 тисяч жителів, запроваджується нічна комендантська година з 21-ї вечора до 5-ї ранку.
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Також у всій землі запроваджується заборона на розпивання алкогольних напоїв просто неба. Вона діятиме і в Новорічну ніч.
У Баварії з 9 грудня також сильно обмежать присутність школярів на заняттях. Починаючи з 8-го року навчання, класи ділитимуть навпіл, групи займатимуться почергово. А в уражених районах, починаючи з 14 грудня, учнів від 8-го класу і вище повністю переводять на дистанційне навчання.
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М'який локдаун з 2 листопада
Нагадаємо, у Німеччині федеральний уряд та уряди земель погодили запровадження з 2 листопада так званого "м'якого локдауну" через зростання кількості нових заражень коронавірусом. Спочатку він мав тривати до кінця місяця, але 25 листопада стало відомо, що федеральна канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) та прем'єр-міністри федеральних земель домовилися про його продовження. При цьому деякі з запроваджених карантинних обмежень стануть жорсткішими. Необхідність таких заходів в уряді пояснили тим, що частковий локдаун досі не дав очікуваних результатів.
З цієї причини частковий локдаун було вирішено подовжити до 10 сычня 2021 року.
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Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу
Європу накрила друга хвиля коронавірусу
З настанням осені кількість нових випадків заражень коронавірусною інфекцією стрімко зросла: до початку листопада в багатьох країнах Європи щодня фіксували десятки тисяч випадків. На тлі сплеску захворювань на COVID-19 дедалі більше країн знову почали запроваджувати різні обмеження, намагаючись таким чином загальмувати поширення коронавірусу й запобігти колапсу системи охорони здоров'я.
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Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу
Німеччина: м'який локдаун
На початку листопада в Німеччині зафіксували новий рекорд кількості заражень - добове зростання інфікованих SARS-CoV-2 сягнуло вище позначки в 20 тисяч. З 2 листопада в країні запровадили м'який локдаун. Канцлерка Німеччини Анґела Меркель закликала жителів країни з розумінням поставитись до необхідності запроваджених таких заходів. До середини листопада добові показники почали зменшуватись.
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Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу
Німеччина: клуби й спортзали зачинені, ресторани працюють тільки на виніс
М'який або частковий локдаун у Німеччини переважно торкнувся сфери дозвілля й розваг: клуби та дискотеки так і не відкривалися ще з весни, тепер до них, як і навесні, додалися спортзали й театри; ресторанам, кафе й барам дозволено торгувати тільки на виніс. Школи й дитячі садки надалі працюють. Обмеження діятимуть щонайменше до кінця листопада.
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Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу
Маски: незмінний атрибут осіннього гардеробу
Крім соціального дистанціювання, в Німеччині й надалі роблять ставку також на обов'язкове носіння захисних масок. У багатьох німецьких містах їх тепер треба носити не тільки в громадському транспорті, але й на вулицях з великим скупченням людей. За порушення цього правила передбачені штрафи від 50 до 250 євро - залежно від федеральної землі.
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Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу
Україна: кіностудії й ресторанний бізнес бояться, що не переживуть "карантин вихідного дня"
Рівень добових заражень коронавірусом в Україні до середини листопада сягнув максимуму від початку пандемії, перевищивши 12 тисяч. У країні запроваджено "карантин вихідного дня": по суботах і неділях працюють тільки продовольчі крамниці, аптеки, транспорт і заправки. Ресторани й кафе можуть торгувати тільки на виніс. Ресторатори, представники кіноіндустрії та сфери торгівлі бояться за свій бізнес.
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Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу
Росія: рекорди кількості заражень і летальних випадків
Добові показники приросту заражень коронавірусом у Росії до листопада перевищили 22 тисячі. 17 листопада в країну зафіксували рекорд летальності - від наслідків COVID-19 за добу померло 442 особи. Особливо складна ситуація в регіонах: ЗМІ пишуть про те, що в деяких лікарнях ліжка й розкладайки встановлюють у коридорах, для хворих бракує кисню, а на швидку допомоги слід чекати не один день.
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Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу
Австрія: жорсткий локдаун до 6 грудня
У боротьбі з коронавірусом уряд Австрії запровадив жорсткий локдаун. З 17 листопада до 6 грудня виходити з дому дозволяється тільки за нагальних потреб - наприклад, для відвідування продуктової крамниці й аптеки, поїздки на роботу, на прийом до лікаря. Дозволені також прогулянки й пробіжки. Всі магазини, за винятком супермаркетів, зачинені, аптеки, банки й автозаправки продовжують працювати.
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Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу
Франція: хворих на COVID-19 відправляють на лікування в Німеччину
Франція перебуває на четвертому місці в світі за рівнем поширення коронавірусу. Від початку пандемії тут виявлено 1,9 мільйона заражень. Система охорони здоров'я перевантажена, деяких пацієнтів перевозять на лікування до ФРН. З кінця жовтня діє локдаун. Жителі мають щодня лише одну годину, щоб сходити в магазин, до лікаря й прогулятися в радіусі не більше одного кілометра від дому.
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Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу
Швеція: коронавірус став третьою за поширеністю причиною смерті
У першому півріччі 2020 року наслідки зараження коронавірусом стали третьою за поширеністю причиною смерті в Швеції. Близько 10 відсотків від загальної кількості померлих у країні пішли з життя через ускладнення від COVID-19, зазначається у доповіді міністерства охорони здоров'я.
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Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу
Італія: обійми з батьками через пластикову штору
Італія входить до десятки країн, що найбільше постраждали від коронавірусу. Кількість заражень від початку пандемії перевищила мільйон. З листопада діє комендантська година. Територія Італії розділена на три зони ризику, в регіонах "червоної зони" - частковий локдаун. Багато притулків для старих зачинені для відвідування. В одному з них повісили пластикову штору, щоб люди могли обійнятися.
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Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу
Данія: жертвами коронавірсу стали норки
Уряд Данії розпорядився знищити всіх норок на фермах країни. Причина - у норок виявили коронавірус SARS-CoV-2, що зазнав мутацій. Він є заразним також для людей і знижує здатність до утворення антитіл. Данія є найбільшим у світі виробником хутра норки. У країні працюють 1139 норкових ферм, на яких загалом тримають близько 15-17 мільйонів норок.
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Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу
Світло в кінці тунелю: вакцини від коронавурусу можуть з'явитись на початку 2021
Німецька компанія BioNTech та американська корпорація Pfizer 9 листопада оголосили про те, що розроблена ними вакцина продемонструвала ефективність у 90 відсотків. Через тиждень про 95-відсоткову ефективність своєї вакцини заявила американська Moderna. Ці компанії мають намір подати в США заявку про пришвидшену реєстрацію препарату. Є сподівання, що вже на початку 2021 року вакцина буде доступна.
Автор: Марина Барановська