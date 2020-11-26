 Коронавірус у Німеччині: понад мільйон випадків зараження | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.11.2020

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Новини

Коронавірус у Німеччині: понад мільйон випадків зараження

У Німеччині з початку пандемії заразилися коронавірусом понад мільйон осіб. За останню добу зафіксовано 22,8 тисячі нових інфікувань.

Коронавірус у Німеччині (фото з архіву)

У Німеччині з початку пандемії COVID-19 було виявлено вже 1 мільйон 6 тисяч 806 випадків зараження коронавірусом. При цьому за останню добу у країні підтвердили 22 806 нових інфікувань, повідомив у п'ятницю, 27 листопада, Інститут імені Роберта Коха. Померли за останні 24 години 426 хворих, а загальна кількість жертв коронавірусу склала 15 586. Водночас одужали з початку пандемії вже понад 670 тисяч осіб. 

Коронавірус в Україні, Польщі, ФРН і Росії: динаміка зараження (візуалізація даних)

Нагадаємо, що з 1 грудня в Німеччині зможуть одночасно зустрічатися вдома або у громадських місцях не більше ніж п'ятеро осіб із двох домогосподарств. Про це та низку інших обмежень домовилися федеральна канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) та прем'єр-міністри федеральних земель під час чергової відеоконференції 25 листопада. Необхідність таких заходів в уряді пояснюють тим, що чинний із 2 листопада частковий локдаун досі не дав очікуваних результатів.

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У країні залишаються зачиненими ресторани, бари, театри, кіно, тренажерні зали, спортивні секції, масажні салони, борделі та більшість інших підприємств сфери обслуговування. На зимові канікули, які в різних федеральних землях зазвичай починаються в різний час, цього разу школярів відпустять раніше - уже з 19 грудня. Захисні маски з 1 грудня треба носити не лише у громадському транспорті, магазинах та на торговельних вулицях, але практично в усіх публічних закритих приміщеннях, у центральних районах міст та у школах, починаючи із сьомого класу.

  • З настанням осені кількість нових випадків заражень коронавірусною інфекцією стрімко зросла: в листопаді в багатьох країнах Європи щодня фіксують десятки тисяч випадків. На тлі сплеску захворювань на COVID-19 дедалі більше країн знову почали запроваджувати різні обмеження, намагаючись таким чином загальмувати поширення коронавірусу й запобігти колапсу системи охорони здоров'я.

    Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу

    Європу накрила друга хвиля коронавірусу

    З настанням осені кількість нових випадків заражень коронавірусною інфекцією стрімко зросла: до початку листопада в багатьох країнах Європи щодня фіксували десятки тисяч випадків. На тлі сплеску захворювань на COVID-19 дедалі більше країн знову почали запроваджувати різні обмеження, намагаючись таким чином загальмувати поширення коронавірусу й запобігти колапсу системи охорони здоров'я.

  • На початку листопада в Німеччині зафіксували новий антирекорд кількості заражень - добове зростання інфікованих SARS-CoV-2 сягнуло вище позначки в 20 тисяч. З 2 листопада в країні запровадили м'який локдаун. Канцлерка Німеччини Анґела Меркель закликала жителів країни з розумінням поставитись до необхідності запроваджених таких заходів. До середини листопада добові показники почали зменшуватись.

    Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу

    Німеччина: м'який локдаун

    На початку листопада в Німеччині зафіксували новий рекорд кількості заражень - добове зростання інфікованих SARS-CoV-2 сягнуло вище позначки в 20 тисяч. З 2 листопада в країні запровадили м'який локдаун. Канцлерка Німеччини Анґела Меркель закликала жителів країни з розумінням поставитись до необхідності запроваджених таких заходів. До середини листопада добові показники почали зменшуватись.

  • М'який або частковий локдаун у Німеччини переважно торкнувся сфери дозвілля й розваг: закриті клуби, дискотеки, спортзали й театри; ресторани, кафе й бари можуть торгувати тільки на виніс. Школи й дитячі садки продовжують працювати. Обмеження діятимуть щонайменше до кінця листопада.

    Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу

    Німеччина: клуби й спортзали зачинені, ресторани працюють тільки на виніс

    М'який або частковий локдаун у Німеччини переважно торкнувся сфери дозвілля й розваг: клуби та дискотеки так і не відкривалися ще з весни, тепер до них, як і навесні, додалися спортзали й театри; ресторанам, кафе й барам дозволено торгувати тільки на виніс. Школи й дитячі садки надалі працюють. Обмеження діятимуть щонайменше до кінця листопада.

  • Крім соціального дистанціювання в Німеччині й надалі роблять ставку також на обов'язкове носіння захисних масок. У багатьох німецьких містах їх тепер треба носити не тільки в громадському транспорті, але й на вулицях з великим скупченням людей. За порушення цього правила передбачені штрафи від 50 до 250 євро - залежно від федеральної землі.

    Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу

    Маски: незмінний атрибут осіннього гардеробу

    Крім соціального дистанціювання, в Німеччині й надалі роблять ставку також на обов'язкове носіння захисних масок. У багатьох німецьких містах їх тепер треба носити не тільки в громадському транспорті, але й на вулицях з великим скупченням людей. За порушення цього правила передбачені штрафи від 50 до 250 євро - залежно від федеральної землі.

  • Рівень добових заражень коронавірусом в Україні до середини листопада сягнув максимуму від початку пандемії, перевищивши 12 тисяч. У країні запроваджено локдаун вихідного дня: по суботах і неділях працюють тільки продовольчі крамниці, аптеки, транспорт і заправки. Ресторани й кафе можуть торгувати тільки на виніс. Ресторатори, представники кіноіндустрії та сфери торгівлі бояться за свій бізнес.

    Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу

    Україна: кіностудії й ресторанний бізнес бояться, що не переживуть "карантин вихідного дня"

    Рівень добових заражень коронавірусом в Україні до середини листопада сягнув максимуму від початку пандемії, перевищивши 12 тисяч. У країні запроваджено "карантин вихідного дня": по суботах і неділях працюють тільки продовольчі крамниці, аптеки, транспорт і заправки. Ресторани й кафе можуть торгувати тільки на виніс. Ресторатори, представники кіноіндустрії та сфери торгівлі бояться за свій бізнес.

  • Добові показники приросту заражень коронавірусом у РФ до листопада перевищили 22 тисячі. 17 листопада в країну зафіксували антирекорд летальності - від наслідків COVID-19 за добу померло 442 особи. Особливо складна ситуація в регіонах: ЗМІ пишуть про те, що в деяких лікарнях ліжка й розкладушки встановлюють у коридорах, для хворих бракує кисню, а на швидку слід чекати не один день.

    Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу

    Росія: рекорди кількості заражень і летальних випадків

    Добові показники приросту заражень коронавірусом у Росії до листопада перевищили 22 тисячі. 17 листопада в країну зафіксували рекорд летальності - від наслідків COVID-19 за добу померло 442 особи. Особливо складна ситуація в регіонах: ЗМІ пишуть про те, що в деяких лікарнях ліжка й розкладайки встановлюють у коридорах, для хворих бракує кисню, а на швидку допомоги слід чекати не один день.

  • У боротьбі з коронавірусом уряд Австрії запровадив жорсткий локдаун. З 17 листопада до 6 грудня виходити з дому дозволяється тільки у випадку нагальних потреб - наприклад, для відвідування продуктової крамниці й аптеки, поїздки на роботу, на прийом до лікаря. Дозволені також прогулянки й пробіжки. Всі магазини за винятком супермаркетів зачинені, аптеки, банки й автозаправки продовжують працювати.

    Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу

    Австрія: жорсткий локдаун до 6 грудня

    У боротьбі з коронавірусом уряд Австрії запровадив жорсткий локдаун. З 17 листопада до 6 грудня виходити з дому дозволяється тільки за нагальних потреб - наприклад, для відвідування продуктової крамниці й аптеки, поїздки на роботу, на прийом до лікаря. Дозволені також прогулянки й пробіжки. Всі магазини, за винятком супермаркетів, зачинені, аптеки, банки й автозаправки продовжують працювати.

  • Франція перебуває на четвертому місці в світі за рівнем поширення коронавірусу. Від початку пандемії тут виявлено 1,9 мільйона заражень. Система охорони здоров'я перевантажена, деяких пацієнтів перевозять на лікування до ФРН. З кінця жовтня діє локдаун. Жителі мають щодня лише одну годину, щоб сходити в магазин, до лікаря й прогулятися в радіусі не більше одного кілометра від дому.

    Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу

    Франція: хворих на COVID-19 відправляють на лікування в Німеччину

    Франція перебуває на четвертому місці в світі за рівнем поширення коронавірусу. Від початку пандемії тут виявлено 1,9 мільйона заражень. Система охорони здоров'я перевантажена, деяких пацієнтів перевозять на лікування до ФРН. З кінця жовтня діє локдаун. Жителі мають щодня лише одну годину, щоб сходити в магазин, до лікаря й прогулятися в радіусі не більше одного кілометра від дому.

  • У першому півріччі 2020 року наслідки зараження коронавірусом стали третьою за поширеністю причиною смерті в Швеції. Близько 10 відсотків від загальної кількості померлих у країні пішли з життя через ускладнення від COVID-19, зазначається у доповіді міністерства охорони здоров'я.

    Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу

    Швеція: коронавірус став третьою за поширеністю причиною смерті

    У першому півріччі 2020 року наслідки зараження коронавірусом стали третьою за поширеністю причиною смерті в Швеції. Близько 10 відсотків від загальної кількості померлих у країні пішли з життя через ускладнення від COVID-19, зазначається у доповіді міністерства охорони здоров'я.

  • Італія входить до десятки країн, що найбільше постраждали від коронавірусу. Кількість заражень від початку пандемії перевищила мільйон. З листопада діє комендантська година. Територія Італії розділена на три зони ризику, в регіонах червоної зони - частковий локдаун. Багато притулків для старих зачинені для відвідування. В одному з них повісили пластикову штору, щоб люди могли обійнятися.

    Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу

    Італія: обійми з батьками через пластикову штору

    Італія входить до десятки країн, що найбільше постраждали від коронавірусу. Кількість заражень від початку пандемії перевищила мільйон. З листопада діє комендантська година. Територія Італії розділена на три зони ризику, в регіонах "червоної зони" - частковий локдаун. Багато притулків для старих зачинені для відвідування. В одному з них повісили пластикову штору, щоб люди могли обійнятися.

  • Уряд Данії розпорядився знищити всіх норок на фермах країни. Причина - у норок виявили коронавірус SARS-CoV-2, що зазнав мутацій. Він є заразним також для людей і знижує здатність до утворення антитіл. Данія є найбільшим у світі виробником хутра норки. У країні працюють 1139 норкових ферм, на яких загалом тримають близько 15-17 мільйонів норок.

    Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу

    Данія: жертвами коронавірсу стали норки

    Уряд Данії розпорядився знищити всіх норок на фермах країни. Причина - у норок виявили коронавірус SARS-CoV-2, що зазнав мутацій. Він є заразним також для людей і знижує здатність до утворення антитіл. Данія є найбільшим у світі виробником хутра норки. У країні працюють 1139 норкових ферм, на яких загалом тримають близько 15-17 мільйонів норок.

  • Німецька компанія BioNTech та американська корпорація Pfizer 9 листопада оголосили про те, що розроблена ними вакцина продемонструвала ефективність у 90%. Через тиждень про 95-відсоткову ефективність своєї вакцини заявила американська фірма Moderna. Ці компанії мають намір подати в США заявку про пришвидшену реєстрацію препарату. Є сподівання, що вже на початку 2021 року вакцина буде доступна.

    Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу

    Світло в кінці тунелю: вакцини від коронавурусу можуть з'явитись на початку 2021

    Німецька компанія BioNTech та американська корпорація Pfizer 9 листопада оголосили про те, що розроблена ними вакцина продемонструвала ефективність у 90 відсотків. Через тиждень про 95-відсоткову ефективність своєї вакцини заявила американська Moderna. Ці компанії мають намір подати в США заявку про пришвидшену реєстрацію препарату. Є сподівання, що вже на початку 2021 року вакцина буде доступна.

    Автор: Марина Барановська


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