Коронавірус у Німеччині: понад мільйон випадків зараження

У Німеччині з початку пандемії COVID-19 було виявлено вже 1 мільйон 6 тисяч 806 випадків зараження коронавірусом. При цьому за останню добу у країні підтвердили 22 806 нових інфікувань, повідомив у п'ятницю, 27 листопада, Інститут імені Роберта Коха. Померли за останні 24 години 426 хворих, а загальна кількість жертв коронавірусу склала 15 586. Водночас одужали з початку пандемії вже понад 670 тисяч осіб.

Нагадаємо, що з 1 грудня в Німеччині зможуть одночасно зустрічатися вдома або у громадських місцях не більше ніж п'ятеро осіб із двох домогосподарств. Про це та низку інших обмежень домовилися федеральна канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) та прем'єр-міністри федеральних земель під час чергової відеоконференції 25 листопада. Необхідність таких заходів в уряді пояснюють тим, що чинний із 2 листопада частковий локдаун досі не дав очікуваних результатів.

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У країні залишаються зачиненими ресторани, бари, театри, кіно, тренажерні зали, спортивні секції, масажні салони, борделі та більшість інших підприємств сфери обслуговування. На зимові канікули, які в різних федеральних землях зазвичай починаються в різний час, цього разу школярів відпустять раніше - уже з 19 грудня. Захисні маски з 1 грудня треба носити не лише у громадському транспорті, магазинах та на торговельних вулицях, але практично в усіх публічних закритих приміщеннях, у центральних районах міст та у школах, починаючи із сьомого класу.