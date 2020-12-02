Ляшко пояснив, чому під час локдауну працюватимуть гірськолижні курорти

Кабінет Міністрів України на засіданні 9 грудня ухвалить рішення про дату запровадження локдауну в січні і карантинних обмежень, які діятимуть, повідомив у суботу, 5 грудня, головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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"Рішення буде в середу з конкретною датою. Розглядаються три можливі дати, все це - початок січня", - сказав він журналістам, цитує агентство "Інтерфакс-Україна".

Ляшко зазначив, що також найближчої середи планується ухвалити рішення про обмеження, які діятимуть під час локдауну. Він уточнив, що завдяки введенню локдауну в січні до кінця місяця планується знизити кількість нових випадків зараження коронавірусом до 6-8 тисяч на добу.

Кому дозволять працювати

Віктор Ляшко також повідомив, що під час локдауну транспорт працюватиме з певними обмеженнями, не працюватимуть держструктури і розважальні об'єкти. Очікується, що працюватимуть готелі, а ресторани - лише на доставку. Крім того, швидше за все, працюватимуть гірськолижні курорти і готелі, розташовані на них.

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"Гірськолижні курорти будуть працювати, щоб розвантажити мегаполіси, під час катання на лижах неможливо заразитися", - сказав він. Водночас робота місць потенційного зараження, зокрема, підйомників, буде суворо регламентована. Ресторани та лазні на гірськолижних курортах не працюватимуть. Планується, що церкви будуть відкриті, але кількість відвідувачів обмежать, зауважив Ляшко.

Нагадаємо, в Україні з 14 листопада було запроваджено "карантин вихідного дня". 21 листопада прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд розглядає можливість запровадження жорсткіших обмежувальних заходів, якщо "карантин вихідного дня" не спрацює при стримуванні коронавірусної інфекції. Згодом міністр внутрішніх справ України АрсенАваков висловив переконання в необхідності введення повного локдауну .

2 грудня Шмигаль повідомив, що уряд не буде продовжувати "карантин вихідного дня", який піддавався жорсткій критиці з боку представників бізнесу і громадськості. Замість цього на всій території України діятимуть обмеження "помаранчевої зони" епідемічної небезпеки до ухвалення урядом інших рішень.

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