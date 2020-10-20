У МОЗ України розповіли, коли чекати на нові карантинні обмеження

Можливість запровадження нових карантинних обмежень в Україні розглядатимуть у разі виявлення 15 тисяч нових випадків захворювання на COVID-19 за добу, повідомив у вівторок, 27 жовтня, заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"Цифра є - 15 тисяч хворих за добу. Після цього говоритимемо про наші плани на найближчий період. Водночас ми не говоримо, що вже завтра щось запроваджуватимемо. 15 тисяч хворих за добу - це у нас ще є запас міцності, який дасть змогу відреагувати без колапсу для системи охорони здоров'я", - сказав він, передає агентство "Інтерфакс-Україна".

Читайте також: У МОЗ України немає точної статистики одужань від COVID-19 - Степанов

Підготовка системи охорони здоров'я України

Ляшко наголосив, що ця цифра актуальна за рівномірного розподілу хворих на території країни, водночас для окремих регіонів вона може бути нижчою. "Ця цифра прорахована. Наразі ми її не публікуємо, оскільки чекаємо на 1 листопада, коли на місцях мають бути використані субвенції й підведений кисень до більшості ліжок. Після цього потужності системи охорони здоров'я мають змінитися", - пояснив заступник міністра.

Читайте також: Коронавірус надовго. Коли наслідки COVID-19 тривають місяцями

За його словами, нині для хворих на коронавірус відведено близько 52 тисяч ліжок, із них 17 тисяч забезпечені кисневою підтримкою. "У зв'язку зі зростанням кількості хворих і збільшенням кількості ліжок відсоток забезпеченості підведеним киснем на сьогодні становить 40 відсотків. Нам треба ще вдвічі наростити ці потужності, щоб підготувати систему охорони здоров'я до повноцінного реагування", - зазначив Ляшко.

В Україні станом на ранок вівторка зафіксовано 6677 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, у понеділок - 5426.

Дивитись відео 14:54 Поділитись Чи загрожує Україні повний локдаун через коронавірус? Головний санлікар Віктор Ляшко в інтерв'ю DW (25.09.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3j0R3 Чи загрожує Україні повний локдаун через коронавірус? Головний санлікар Віктор Ляшко в інтерв'ю DW (25.09.2020)