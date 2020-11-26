 Локдаун в Україні точно буде, але поки невідомо, коли - секретар РНБО | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.12.2020

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Новини

Локдаун в Україні точно буде, але поки невідомо, коли - секретар РНБО

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що запровадження локдауну в Україні неминуче, проте ще не відомо, коли саме це станеться.

Локдаун в Україні

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов заявив у вівторок, 1 грудня, що в Україні точно буде запроваджено локдаун. "Те, що локдаун буде - це 100 відсотків, інша справа, коли", - сказав він в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Єдине питання - часу, коли він вводитиметься: чи він вводитиметься у грудні, чи він вводитиметься з 2 січня. Наразі якраз триває дискусія з фахівцями з цього приводу", - додав секретар РНБО.

При цьому, за словами Данілова, поточний тиждень стане ключовим для вирішення питання про можливе запровадження новорічного локдауну в Україні для зниження заражуваності на коронавірус. "Я дуже не хотів би, щоб на Новий рік у нас був локдаун. Я дуже цього не хотів би. Для нас цей тиждень є такий ключовий. Ми подивимося в середу, четвер, п'ятницю, яка буде ситуація", - сказав він.

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Як зазначив серкетар РНБО, в таких містах як Київ, Одеса, Дніпро ситуація досить складна. Але є і території, на яких фіксують навіть зниження захворюваності.

Нагадаємо, що протягом останніх 24 годин в Україні було зафіксовано 12 498 нових випадків зараження коронавірусом. Про це вранці 1 грудня повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook. Серед нових інфікованих коронавірусом 586 дітей і 646 медпрацівників, а 1470 осіб довелося госпіталізувати, уточнив Степанов.

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