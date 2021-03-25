 Коронавірус в Україні: 17 424 нових заражень за добу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.03.2021

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Новини

Коронавірус в Україні: 17 424 нових заражень за добу

В Україні дещо знизилася кількість виявлених нових випадків інфікування коронавірусом - до 17 424 заражень. При цьому за минулу добу в країні померли 290 інфікованих коронавірусом людей, а 4747 - були госпіталізовані.

Коронавірус в Україні: 17 424 нових заражень

Коронавірус в Україні: 17 424 нових заражень

Протягом минулої доби в Україні було виявлено 17 424 нові випадки інфікування коронавірусом. Крім того, того ж дня 290 людей померли з діагнозом COVID-19. Також було госпіталізовано 4747 осіб. Про це в суботу, 27 березня, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на свой сторінці в соцмережі Facebook.

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Найбільше нових випадків за добу, що минула, підтвердили в Львівській (1407), Одеській (1282), Київській (1273) Дніпропетровській (1171) областях та в Києві (1226).

При цьому за добу в Україні провели 123 500 тестувань. З них - методом ПЛР - 55 500, методом ІФА - 22 470, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 45 530.

Загалом від початку пандемії COVID-19 в Україні коронавірус було діагностовано у понад 1,6 мільйона людей. При цьому понад 1,2 мільйона з них уже одужали. Загалом, згідно з офіційними даними, від COVID-19 в Україні померла 31 751 людина.

Напередодні повідомлялося про 18 132 нові випадки інфікування коронавірусом. А 25 березня - про 16 669 випадків інфікування коронавірусом та про 362 жертв (рекордний показник смертності за добу від коронавірусу).

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Кількість щеплень за добу в Україні

Тим часом за останню добу в Україні щеплено 17 939 людей від коронавірусу. Всього ж в Україні з початку вакцинації щеплено 192 264 людини. З них лише одна людина отримала дві дози вакцини. Станом на 26 березня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 356 308 людей.

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