Коронавірус в Україні: 17 424 нових заражень за добу

Протягом минулої доби в Україні було виявлено 17 424 нові випадки інфікування коронавірусом. Крім того, того ж дня 290 людей померли з діагнозом COVID-19. Також було госпіталізовано 4747 осіб. Про це в суботу, 27 березня, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на свой сторінці в соцмережі Facebook.

Читайте також: Мутації коронавірусу в Україні - ситуація може вийти з-під контролю

Найбільше нових випадків за добу, що минула, підтвердили в Львівській (1407), Одеській (1282), Київській (1273) Дніпропетровській (1171) областях та в Києві (1226).

При цьому за добу в Україні провели 123 500 тестувань. З них - методом ПЛР - 55 500, методом ІФА - 22 470, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 45 530.

Загалом від початку пандемії COVID-19 в Україні коронавірус було діагностовано у понад 1,6 мільйона людей. При цьому понад 1,2 мільйона з них уже одужали. Загалом, згідно з офіційними даними, від COVID-19 в Україні померла 31 751 людина.

Напередодні повідомлялося про 18 132 нові випадки інфікування коронавірусом. А 25 березня - про 16 669 випадків інфікування коронавірусом та про 362 жертв (рекордний показник смертності за добу від коронавірусу).

Читайте також: Ляшко запевняє, що кожен щеплений вакциною Covishield отримає другу дозу

Кількість щеплень за добу в Україні

Тим часом за останню добу в Україні щеплено 17 939 людей від коронавірусу. Всього ж в Україні з початку вакцинації щеплено 192 264 людини. З них лише одна людина отримала дві дози вакцини. Станом на 26 березня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 356 308 людей.

Читайте також: У МОЗ України розповіли про плани вакцинації китайською CoronaVac