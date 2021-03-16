 Україна не збирається припиняти застосування вакцини Covishield | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.03.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Україна не збирається припиняти застосування вакцини Covishield

Глава МОЗ України Максим Степанов пояснив, що на даний момент у країні не було зафіксовано жодних побічних ефектів, які могли б змусити розглянути питання про призупинення вакцинації.

Пляшечка вакцини Covishield у руці в гумовій рукавиці на тлі синьо-жовтого прапопа

В Україні "навіть не думали" припиняти застосування вакцини Covishield, заявив Максим Степанов

Україна не планує припиняти використання вакцини Covishield, яка є ліцензійним аналогом вакцини AstraZeneca.  Про це в інтерв'ю інформаційному агентству AFP заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов у понеділок, 15 березня.

"Ми навіть не думали про це", - відповів Степанов на запитання агентства щодо того, чи розглядають у Києві можливість припинення використання єдиної доступної в Україні вакцини.

Читайте також: Степанов обурений низькими темпами вакцинації від COVID-19 в Україні

Глава українського МОЗ пояснив, що наразі в Україні не було зафіксовано жодних побічних ефектів, які могли би змусити розглянути питання про призупинення вакцинації.

Як відомо, в Україні на даний час в наявності є лише одна вакцина Covishield, яка є ліцензійною назвою вакцини AstraZeneca і виробляється в Індії.

Читайте також:Британська посолка запевняє, що вакцини AstraZeneca і Covishield ідентичні 

Низка європейських країн призупинила щеплення препаратом AstraZeneca

Нагадаємо, раніше європейські країни, включаючи Німеччину, Францію, Італію та Іспанію, призупинили використання вакцини AstraZeneca через повідомлення про випадки утворення тромбів у людей, які були щеплені цією вакциною. У деяких випадках це призвело до смерті пацієнтів. 

За словами президента Інституту імені Пауля Ерліха (Paul-Ehrlich-Institut) Клауса Ціхутека (Klaus Cichutek), три з семи виявлених у Німеччині випадків тромбозу церебральних вен, що збіглися в часі зі щепленням цією вакциною, призвели до смерті пацієнтів. "У зв'язку з новими обстеженнями й новими повідомленнями ми перебуваємо в новій ситуації", - заявив він увечері понеділка.

За його словами, тим, хто вже був вакцинований препаратом AstraZeneca, немає чого боятися, якщо після моменту щеплення вже пройшли 16 днів. Якщо ж цей термін ще не сплив, то слід звернутися до лікаря в разі постійного головного болю або шкірних кровотеч у перші дні після вакцинації.

Читайте також: "Почуваємося добре": українські медики про перші щеплення від COVID-19

Європейське агентство з лікарських засобів EMA збереться на термінове засідання, присвячене ситуації довкола вакцини AstraZeneca, у четвер, 18 березня. А у вівторок, 16 березня, цю ситуацію вивчатимуть фахівці Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Дивитись відео 03:43

Індійська вакцина Covishield для України: що варто знати

  • Обкладинки журналів Time Magazine та Spiegel з портретами засновників фірми BioNTech

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    BioNTech та Pfizer: початок мРНК-революції

    Першою вакциною від COVID-19, дозволеною до застосування в США і ЄС, стала розробка німецьких вчених Угура Шахіна і його дружини Езлем Тюречі. Їхня фірма BioNTech з Майнца уклала альянс з американським гігантом Pfizer. У 2021 році будуть випущені два мільярди доз. Завдяки цій вакцині ЗМІ заговорили про "революцію" у фармацевтиці - вона стала першою вакциною, що базується на матричній РНК.

  • Штаб-квартира компанії Moderna

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Moderna: родом з університету Гарварда

    На РНК-технологіях, що вважаються новим словом у медицині, спеціалізується і американська біотехнологічна компанія Moderna. Її штаб-квартира розташована в Кембриджі, у штаті Массачусетс, поблизу Гарвардського університету, вчені якого і заснували цю фірму в 2010 році. Вакцина Moderna, створена за фінансової підтримки влади, стала другою, зареєстрованою в США і ЄС на рубежі 2020-21 років.

  • Індійська лікарка демонструє ампулу з вакциною AstraZeneca

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    У AstraZeneca - "оксфордська вакцина"

    Учені Оксфордського університету уклали для клінічних випробувань і виробництва своєї вакцини альянс з британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вона значною мірою забезпечує вакцинацію жителів Великобританії, виконує замовлення ЄС і активно працює з країнами, що розвиваються, адже у "оксфордської вакцини" дуже низька ціна. Так, в Індії її випускають для місцевого ринку і на експорт.

  • Прибуття першої партії вакцини Спутник V в Болівію.

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    "Спутник V": найперша реєстрація

    У серпні 2020 року Росія оголосила, що першою в світі зареєструвала вакцину від коронавірусу під назвою "Спутник V". Масова вакцинація російського населення офіційно почалася в січні 2021 року. На закордонні ринки цю векторну вакцину, розроблену вченими московського Центру Гамалії, просуває Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ). На фото - прибуття першої партії в Болівію.

  • Президент Індонезії Джоко Відодо робить щеплення вакциною Sinovac Biotech

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Sinovac: тихий конкурент з Китаю

    Без зайвого шуму і докладних звітів про результати клінічних досліджень Китай розробив щонайменше три вакцини. Одну з них, створену на основі інактивованого коронавірусу, компанія Sinovac Biotech тестувала в декількох країнах Азії, зокрема в Індонезії, яка її потім закупила. Аби подати приклад співвітчизникам, президент країни Джоко Відодо прищепився першим.

  • Ілон Маск демонструє депутатам Бундестагу Німеччини принтер для вакцин Curevac

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    CureVac: принтер для вакцин від Tesla

    Другу німецьку мРНК-вакцину, реєстрація якої очікується до літа, компанія CureVac з Тюбінгена вироблятиме й експортуватиме на світовий ринок в союзі з концерном Bayer. Але її можна буде виготовляти й прямо в клініках всюди і світі. Зразок мобільного принтера, створеного німецькою дочірньою фірмою Tesla Grohmann, Ілон Маск (в центрі) демонстрував у вересні 2020 року депутатам Бундестагу.

  • Завод компанії Sanofi у Франкфурті-на-Майні

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу

    Французька компанія Sanofi - один з найбільших в світі виробників вакцин. Але цього разу вона двічі зазнала невдачі: ані спільна розробка з британською GlaxoSmithKline, ані спроба створити власну мРНК-вакцину досі не дали бажаного результату. Аби допомогти забезпечити країни ЄС, її завод у Франкфурті-на-Майні (на знімку) випустить влітку 125 мільйонів доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer.

  • Ампули з вакциною фірми Janssen, що належить Johnson&Johnson

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Johnson&Johnson: достатньо однієї дози

    Одним з шести виробників вакцин від коронавірусу, з якими ЄС уклав попередні договори про постачання, стала американська корпорація Johnson&Johnson. Її векторна вакцина передбачає тільки одне щеплення, а не два, і зберігається в звичайних холодильниках. Для ЄС, де реєстрація препарату очікується навесні, випускати її буде бельгійська дочірня фірма корпорації - Janssen.

    Автор: Андрій Гурков


Також за темою

Ukraine Impfkampagne

В Україні за минулу добу вакцинували майже дев'ять тисяч осіб 16.03.2021

Загальна кількість щеплених українців перевищила 62 тисячі. Із 22 березня в Україні запрацюють кабінети щеплень, тож вакцинацію можна буде проходити у сімейних лікарів.

AstraZeneca COVID-19 Impfstoff

Щеплення депутатів: соціальна реклама або зловживання службовим становищем? 12.03.2021

Українські ЗМІ і соціальні мережі рясніють повідомленнями про щеплення від COVID-19 депутатів і публічних осіб залишками вакцини. У Німеччині такі випадки призводять до скандалів, а урядова коаліція планує штрафи.

Weltspiegel 15.03.2021 | Corona | AstraZeneca-Impfstoff

Глава німецького Інституту вакцин заявив про нову ситуацію навколо препарату AstraZeneca 16.03.2021

Три з семи випадків тромбозу після щеплення AstraZeneca в Німеччині закінчилися летально. Глава Інституту імені Пауля Ерліха, який у країні відповідає за вакцини, заявив про нову ситуацію довкола препарату.

Реклама

Докладно

Упаковка вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca

Чи варто довіряти вакцині від коронавірусу AstraZeneca

Вакцина, розроблена AstraZeneca, поки єдина, що використовують в Україні. Втім, низка країн призупинила її застосування.  

Академік Черський має до вересня добудувати другу нитку Північного потоку

Засекречений "Академік Черський"

Інформацію про судно, яке добудовуватиме "Північний потік-2", старанно приховують.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  