Україна не збирається припиняти застосування вакцини Covishield

Україна не планує припиняти використання вакцини Covishield, яка є ліцензійним аналогом вакцини AstraZeneca. Про це в інтерв'ю інформаційному агентству AFP заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов у понеділок, 15 березня.

"Ми навіть не думали про це", - відповів Степанов на запитання агентства щодо того, чи розглядають у Києві можливість припинення використання єдиної доступної в Україні вакцини.

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Глава українського МОЗ пояснив, що наразі в Україні не було зафіксовано жодних побічних ефектів, які могли би змусити розглянути питання про призупинення вакцинації.

Як відомо, в Україні на даний час в наявності є лише одна вакцина Covishield, яка є ліцензійною назвою вакцини AstraZeneca і виробляється в Індії.

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Низка європейських країн призупинила щеплення препаратом AstraZeneca

Нагадаємо, раніше європейські країни, включаючи Німеччину, Францію, Італію та Іспанію, призупинили використання вакцини AstraZeneca через повідомлення про випадки утворення тромбів у людей, які були щеплені цією вакциною. У деяких випадках це призвело до смерті пацієнтів.

За словами президента Інституту імені Пауля Ерліха (Paul-Ehrlich-Institut) Клауса Ціхутека (Klaus Cichutek), три з семи виявлених у Німеччині випадків тромбозу церебральних вен, що збіглися в часі зі щепленням цією вакциною, призвели до смерті пацієнтів. "У зв'язку з новими обстеженнями й новими повідомленнями ми перебуваємо в новій ситуації", - заявив він увечері понеділка.

За його словами, тим, хто вже був вакцинований препаратом AstraZeneca, немає чого боятися, якщо після моменту щеплення вже пройшли 16 днів. Якщо ж цей термін ще не сплив, то слід звернутися до лікаря в разі постійного головного болю або шкірних кровотеч у перші дні після вакцинації.

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Європейське агентство з лікарських засобів EMA збереться на термінове засідання, присвячене ситуації довкола вакцини AstraZeneca, у четвер, 18 березня. А у вівторок, 16 березня, цю ситуацію вивчатимуть фахівці Всесвітньої організації охорони здоров'я.

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