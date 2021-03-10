 Ще чотири країни ЄС призупинили вакцинацію AstraZeneca | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.03.2021

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Новини

Ще чотири країни ЄС призупинили вакцинацію AstraZeneca

Після повідомлень про випадки утворення тромбів у людей, щеплених вакциною AstraZeneca, Німеччина, Італія, Іспанія та Франція вирішили призупинити вакцинацію нею.

Вакцинацію AstraZeneca призупиняють все більше країн

Вакцинацію AstraZeneca призупиняють все більше країн

Німеччина услід за іншими країнами також призупинила вакцинацію проти коронавірусу вакциною AstraZeneca. "Після нових повідомлень про тромбози церебральних вен у зв'язку з вакцинацією в Німеччині та Європі, Інститут імені Пауля Ерліха вважає необхідним подальші розслідування", - заявило міністерство охорони здоров'я Німеччини у понеділок, 15 березня. Саме Інститут імені Пауля Ерліха опікується питаннями вакцинації в Німеччині.

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) вирішить, чи вплинуть нові висновки на допуск вакцини в ЄС, зазначило міністерство.

Призупинення вакцинації AstraZeneca в Італії, Іспанії та Франції

Одразу за ФРН у понеділок про призупинення вакцинації препаратом AstraZeneca заявили також Італія та Франція. Так, президент Франції Еммануель Макрон заявив, призупинення використання вакцини є застережним заходом. Італійське агентство лікарських засобів повідомило, що це є тимчасовим заходом, який діятиме на всій території країни.

Окрім того, ввечері у понеділок про призупинення використання вакцини AstraZeneca заявили у МОЗ Іспанії - у цій країні препарат не застосовуватимуть щонайменше наступні два тижні. 

Європейське агентство з лікарських засобів збереться на термінове засідання, присвячене ситуації довкола вакцини AstraZeneca, у четвер, 18 березня. А у вівторок, 16 березня, цю ситуацію вивчатимуть фахівці Всесвітньої організації охорони здоров'я. 

Раніше використання AstraZeneca призупинили Данія, Нідерланди, Ірландія, Болгарія та інші країни. Це сталось після того, як стало відомо "важкі випадки" утворення тромбів у людей, які були щеплені цією вакциною в Данії. Однак остаточно не з'ясовано, чи існує зв'язок між щепленнями та порушеннями згортання крові. У Данії після вакцинації померла одна людина. На вихідних в італійському регіоні П'ємонт помер вчитель, який був прищеплений цією вакциною.

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Компанія AstraZeneca та Оксфордський університет заявили, що 15 випадків тромбозу глибоких вен та 22 випадки емболії легеневих сосудів, про які повідомлялось серед тих, хто був вакцинований, є "набагато меншим рівнем, ніж можна було б очікувати серед загальної популяції".

Європейське агентство з лікарських засобів раніше також висловилось на захист AstraZeneca. Там заявляли, що наразі "немає ознак", що саме ця вакцина була причиною утворення тромбів, у випадках, що стали відомими.

  • Обкладинки журналів Time Magazine та Spiegel з портретами засновників фірми BioNTech

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  • Штаб-квартира компанії Moderna

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    Moderna: родом з університету Гарварда

    На РНК-технологіях, що вважаються новим словом у медицині, спеціалізується і американська біотехнологічна компанія Moderna. Її штаб-квартира розташована в Кембриджі, у штаті Массачусетс, поблизу Гарвардського університету, вчені якого і заснували цю фірму в 2010 році. Вакцина Moderna, створена за фінансової підтримки влади, стала другою, зареєстрованою в США і ЄС на рубежі 2020-21 років.

  • Індійська лікарка демонструє ампулу з вакциною AstraZeneca

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    У AstraZeneca - "оксфордська вакцина"

    Учені Оксфордського університету уклали для клінічних випробувань і виробництва своєї вакцини альянс з британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вона значною мірою забезпечує вакцинацію жителів Великобританії, виконує замовлення ЄС і активно працює з країнами, що розвиваються, адже у "оксфордської вакцини" дуже низька ціна. Так, в Індії її випускають для місцевого ринку і на експорт.

  • Прибуття першої партії вакцини Спутник V в Болівію.

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    "Спутник V": найперша реєстрація

    У серпні 2020 року Росія оголосила, що першою в світі зареєструвала вакцину від коронавірусу під назвою "Спутник V". Масова вакцинація російського населення офіційно почалася в січні 2021 року. На закордонні ринки цю векторну вакцину, розроблену вченими московського Центру Гамалії, просуває Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ). На фото - прибуття першої партії в Болівію.

  • Президент Індонезії Джоко Відодо робить щеплення вакциною Sinovac Biotech

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Sinovac: тихий конкурент з Китаю

    Без зайвого шуму і докладних звітів про результати клінічних досліджень Китай розробив щонайменше три вакцини. Одну з них, створену на основі інактивованого коронавірусу, компанія Sinovac Biotech тестувала в декількох країнах Азії, зокрема в Індонезії, яка її потім закупила. Аби подати приклад співвітчизникам, президент країни Джоко Відодо прищепився першим.

  • Ілон Маск демонструє депутатам Бундестагу Німеччини принтер для вакцин Curevac

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    CureVac: принтер для вакцин від Tesla

    Другу німецьку мРНК-вакцину, реєстрація якої очікується до літа, компанія CureVac з Тюбінгена вироблятиме й експортуватиме на світовий ринок в союзі з концерном Bayer. Але її можна буде виготовляти й прямо в клініках всюди і світі. Зразок мобільного принтера, створеного німецькою дочірньою фірмою Tesla Grohmann, Ілон Маск (в центрі) демонстрував у вересні 2020 року депутатам Бундестагу.

  • Завод компанії Sanofi у Франкфурті-на-Майні

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу

    Французька компанія Sanofi - один з найбільших в світі виробників вакцин. Але цього разу вона двічі зазнала невдачі: ані спільна розробка з британською GlaxoSmithKline, ані спроба створити власну мРНК-вакцину досі не дали бажаного результату. Аби допомогти забезпечити країни ЄС, її завод у Франкфурті-на-Майні (на знімку) випустить влітку 125 мільйонів доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer.

  • Ампули з вакциною фірми Janssen, що належить Johnson&Johnson

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Johnson&Johnson: достатньо однієї дози

    Одним з шести виробників вакцин від коронавірусу, з якими ЄС уклав попередні договори про постачання, стала американська корпорація Johnson&Johnson. Її векторна вакцина передбачає тільки одне щеплення, а не два, і зберігається в звичайних холодильниках. Для ЄС, де реєстрація препарату очікується навесні, випускати її буде бельгійська дочірня фірма корпорації - Janssen.

    Автор: Андрій Гурков


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Вакцинація від COVID-19 в дії: досвід щеплених (09.03.2021)

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Weltspiegel 01.03.2021 | Corona | AstraZeneca-Impfstoff

Регулятор ЄС розширив список побічних реакцій вакцини AstraZeneca 12.03.2021

Серед п'яти мільйонів жителів Британії, що отримали щеплення вакциною AstraZeneca, було зафіксовано 41 випадок анафілаксії. Тому Європейське агентство лікарських засобів рекомендує включити її до списку побічних реакцій.

AstraZeneca COVID-19 Impfstoff

Румунія частково призупиняє щеплення вакциною AstraZeneca 12.03.2021

Услід за Данією, Норвегією та Ісландією використання шведсько-британської вакцини AstraZeneca частково призупиняє Румунія. Таїланд, своєю чергою, відклав початок вакцинації.

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Докладно

Упаковка вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca

Чи варто довіряти вакцині від коронавірусу AstraZeneca

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