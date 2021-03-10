Ще чотири країни ЄС призупинили вакцинацію AstraZeneca

Німеччина услід за іншими країнами також призупинила вакцинацію проти коронавірусу вакциною AstraZeneca. "Після нових повідомлень про тромбози церебральних вен у зв'язку з вакцинацією в Німеччині та Європі, Інститут імені Пауля Ерліха вважає необхідним подальші розслідування", - заявило міністерство охорони здоров'я Німеччини у понеділок, 15 березня. Саме Інститут імені Пауля Ерліха опікується питаннями вакцинації в Німеччині.

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) вирішить, чи вплинуть нові висновки на допуск вакцини в ЄС, зазначило міністерство.

Призупинення вакцинації AstraZeneca в Італії, Іспанії та Франції

Одразу за ФРН у понеділок про призупинення вакцинації препаратом AstraZeneca заявили також Італія та Франція. Так, президент Франції Еммануель Макрон заявив, призупинення використання вакцини є застережним заходом. Італійське агентство лікарських засобів повідомило, що це є тимчасовим заходом, який діятиме на всій території країни.

Окрім того, ввечері у понеділок про призупинення використання вакцини AstraZeneca заявили у МОЗ Іспанії - у цій країні препарат не застосовуватимуть щонайменше наступні два тижні.

Європейське агентство з лікарських засобів збереться на термінове засідання, присвячене ситуації довкола вакцини AstraZeneca, у четвер, 18 березня. А у вівторок, 16 березня, цю ситуацію вивчатимуть фахівці Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Раніше використання AstraZeneca призупинили Данія, Нідерланди, Ірландія, Болгарія та інші країни. Це сталось після того, як стало відомо "важкі випадки" утворення тромбів у людей, які були щеплені цією вакциною в Данії. Однак остаточно не з'ясовано, чи існує зв'язок між щепленнями та порушеннями згортання крові. У Данії після вакцинації померла одна людина. На вихідних в італійському регіоні П'ємонт помер вчитель, який був прищеплений цією вакциною.

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Компанія AstraZeneca та Оксфордський університет заявили, що 15 випадків тромбозу глибоких вен та 22 випадки емболії легеневих сосудів, про які повідомлялось серед тих, хто був вакцинований, є "набагато меншим рівнем, ніж можна було б очікувати серед загальної популяції".

Європейське агентство з лікарських засобів раніше також висловилось на захист AstraZeneca. Там заявляли, що наразі "немає ознак", що саме ця вакцина була причиною утворення тромбів, у випадках, що стали відомими.