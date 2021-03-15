Глава німецького Інституту вакцин заявив про нову ситуацію навколо препарату AstraZeneca

Інститут імені Пауля Ерліха (Paul-Ehrlich-Institut) виступив на захист зробленої раніше рекомендації призупинити вакцинацію від коронавірусу препаратом AstraZeneca. За словами президента Інституту Клауса Ціхутека (Klaus Cichutek), три з семи виявлених у Німеччині випадків тромбозу церебральних вен, що збіглися в часі зі щепленням цією вакциною, призвели до смерті пацієнтів. "У зв'язку з новими обстеженнями й новими повідомленнями ми перебуваємо в новій ситуації", - заявив він увечері в понеділок, 15 березня, в ефірі німецького телеканалу ARD.

Читайте також: Вакцина від коронавірусу: чи варто довіряти препарату AstraZeneca

Говорячи про Великобританію, де ще не стали відомі в аналогічній кількості подібні випадки, Цихутек вказав, що досі увага не була зосереджена конкретно на них. "Я думаю, громадяни хочуть бути впевнені, що вакцини, які ми пропонуємо, безпечні та ефективні", - підкреслив він.

Дані Німеччини порівняють із європейськими

Глава Інституту імені Пауля Ерліха, який у Німеччині відповідає за реєстрацію вакцин і моніторинг ситуації у цій сфері, зазначив, що дані ФРН тепер необхідно обговорити у порівнянні з європейськими показниками.

Читайте також: Регулятор ЄС розширив список побічних реакцій вакцини AstraZeneca

За словами Клауса Ціхутека, тим, хто вже був вакцинований препаратом AstraZeneca, немає чого боятися, якщо після моменту щеплення вже пройшли 16 днів. Якщо ж цей термін ще не сплив, то слід звернутися до лікаря в разі постійного головного болю або шкірних кровотеч у перші дні після вакцинації.

Призупинення вакцинації AstraZeneca

Як повідомлялося, 15 березня Німеччина призупинила вакцинацію проти коронавірусу вакциною AstraZeneca. Одразу за ФРН у понеділок про призупинення вакцинації препаратом AstraZeneca заявили також Італія та Франція. Так, президент Франції Еммануель Макрон зазначив, що призупинення використання вакцини є застережним заходом. Італійське агентство лікарських засобів повідомило, що йдеться про тимчасовий захід, який діятиме на всій території країни.

Окрім того, ввечері 15 березня про призупинення використання вакцини AstraZeneca заявили в МОЗ Іспанії - у цій країні препарат не застосовуватимуть щонайменше наступні два тижні.

Раніше використання AstraZeneca призупинили Данія, Нідерланди, Ірландія, Болгарія та інші країни. Це сталося після того, як стало відомо про "важкі випадки" утворення тромбів у людей, які були щеплені цією вакциною в Данії. Однак остаточно не з'ясовано, чи існує зв'язок між щепленнями та порушеннями згортання крові. У Данії після вакцинації померла одна людина. На вихідних в італійському регіоні П'ємонт помер вчитель, який був щеплений цією вакциною.

Європейське агентство з лікарських засобів EMA збереться на термінове засідання, присвячене ситуації довкола вакцини AstraZeneca, у четвер, 18 березня. А у вівторок, 16 березня, цю ситуацію вивчатимуть фахівці Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу BioNTech та Pfizer: початок мРНК-революції Першою вакциною від COVID-19, дозволеною до застосування в США і ЄС, стала розробка німецьких вчених Угура Шахіна і його дружини Езлем Тюречі. Їхня фірма BioNTech з Майнца уклала альянс з американським гігантом Pfizer. У 2021 році будуть випущені два мільярди доз. Завдяки цій вакцині ЗМІ заговорили про "революцію" у фармацевтиці - вона стала першою вакциною, що базується на матричній РНК.

Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу Moderna: родом з університету Гарварда На РНК-технологіях, що вважаються новим словом у медицині, спеціалізується і американська біотехнологічна компанія Moderna. Її штаб-квартира розташована в Кембриджі, у штаті Массачусетс, поблизу Гарвардського університету, вчені якого і заснували цю фірму в 2010 році. Вакцина Moderna, створена за фінансової підтримки влади, стала другою, зареєстрованою в США і ЄС на рубежі 2020-21 років.

Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу У AstraZeneca - "оксфордська вакцина" Учені Оксфордського університету уклали для клінічних випробувань і виробництва своєї вакцини альянс з британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вона значною мірою забезпечує вакцинацію жителів Великобританії, виконує замовлення ЄС і активно працює з країнами, що розвиваються, адже у "оксфордської вакцини" дуже низька ціна. Так, в Індії її випускають для місцевого ринку і на експорт.

Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу "Спутник V": найперша реєстрація У серпні 2020 року Росія оголосила, що першою в світі зареєструвала вакцину від коронавірусу під назвою "Спутник V". Масова вакцинація російського населення офіційно почалася в січні 2021 року. На закордонні ринки цю векторну вакцину, розроблену вченими московського Центру Гамалії, просуває Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ). На фото - прибуття першої партії в Болівію.

Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу Sinovac: тихий конкурент з Китаю Без зайвого шуму і докладних звітів про результати клінічних досліджень Китай розробив щонайменше три вакцини. Одну з них, створену на основі інактивованого коронавірусу, компанія Sinovac Biotech тестувала в декількох країнах Азії, зокрема в Індонезії, яка її потім закупила. Аби подати приклад співвітчизникам, президент країни Джоко Відодо прищепився першим.

Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу CureVac: принтер для вакцин від Tesla Другу німецьку мРНК-вакцину, реєстрація якої очікується до літа, компанія CureVac з Тюбінгена вироблятиме й експортуватиме на світовий ринок в союзі з концерном Bayer. Але її можна буде виготовляти й прямо в клініках всюди і світі. Зразок мобільного принтера, створеного німецькою дочірньою фірмою Tesla Grohmann, Ілон Маск (в центрі) демонстрував у вересні 2020 року депутатам Бундестагу.

Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу Французька компанія Sanofi - один з найбільших в світі виробників вакцин. Але цього разу вона двічі зазнала невдачі: ані спільна розробка з британською GlaxoSmithKline, ані спроба створити власну мРНК-вакцину досі не дали бажаного результату. Аби допомогти забезпечити країни ЄС, її завод у Франкфурті-на-Майні (на знімку) випустить влітку 125 мільйонів доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer.

Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу Johnson&Johnson: достатньо однієї дози Одним з шести виробників вакцин від коронавірусу, з якими ЄС уклав попередні договори про постачання, стала американська корпорація Johnson&Johnson. Її векторна вакцина передбачає тільки одне щеплення, а не два, і зберігається в звичайних холодильниках. Для ЄС, де реєстрація препарату очікується навесні, випускати її буде бельгійська дочірня фірма корпорації - Janssen. Автор: Андрій Гурков





