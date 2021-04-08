 У Німеччині продають фальшиві довідки про щеплення - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.04.2021

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У Німеччині продають фальшиві довідки про щеплення - ЗМІ

За 150 євро у ФРН можна купити фальшивий "паспорт вакцинації", з'ясували журналісти. І продаж, і використання таких фальшивих довідок є кримінально караними злочинами у Німеччині.

Німецький паспорт вакцинації

Німецький "паспорт вакцинації"

Журналісти програми Report Mainz, яка виходить в ефірі німецького суспільно-правового мовника ARD, стверджують, що викрили продавців фальшивих довідок про щеплення. Згідно з журналістським розслідуванням, результати якого були опубліковані у п'ятницю, 16 квітня, так звані "паспорти щеплень" (Impfpässe), які діють у Німеччині, пропонують на продаж у кількох групах у месенджері Telegram.

Оголошення про продаж довідок, які, як стверджують журналісти, можна купити за 150 євро, супроводжуються фотографіями з печатками, підписами та наліпками з номерами партій вакцин. Якщо вірити даним з печаток, то вони походять з великих центрів вакцинації у таких містах як Бонн, Франкфурт-на-Майні, Мюнхен, Дюссельдорф, Аусбург чи Франкенталь. Журналістам Report Mainz вдалося отримати такі підроблені "паспорти щеплень", які практично неможливо відрізнити від оригінальних.

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Також редакції Report Mainz вдалося особисто поговорити з одним з продавців підроблених довідок. Він розповів, що отримує запити про купівлю довідок з усієї Німеччини, і що в один з днів продав понад 30 документів. Вартість одного "паспорта вакцинації" становить 150 євро, але при купівлі гуртом він пропонує знижки - як-от два за 200 євро або десять лише за 1250 євро.

У центрах вакцинації шоковані

Журналісти показали підроблені довідки керівництву двох центрів вакцинації, печатки яких нібито стоять на сфальшованих документах. "Я собі й уявити не міг, що таке може бути", - зауважив шокований керівник центру вакцинації у Франкфурті Міхаель Гайланд (Michael Heiland). Керівник ще одного центру вакцинації, який працює під егідою Червоного Хреста, Бенедикт Гарт (Benedikt Hart), також не приховував свого обурення. "Це - ганебно, це - жахливо, я не можу цього збагнути, мені бракує слів", - сказав він журналістам. Він зміг відрізнити, що довідки зі щепленнями, які нібито були зроблені в очолюваному ним центрі, є фальшивими, оскільки печатки на них відрізнялися від справжніх. Утім, працівники різних державних органів, які мають справу з "паспортами вакцинації", цю різницю не помітять.

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В управлінні кримінальної поліції землі Гессен, куди звернулися журналісти, запевнили, що тримають у полі зору торгівлю фальшивими довідками про щеплення, і що відповідні розслідування будуть здійснені й щодо продавців, викритих Report Mainz. У законодавстві Німеччини передбачена кримінальна відповідальність як за виготовлення та розповсюдження, так і за використання подібних довідок. Утім, ситуацію ускладнює те, що порожні бланки "паспортів вакцинації" можна купити у вільному продажі, що сприяє збільшенню пропозицій сфальшованих документів. 

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