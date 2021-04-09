 Вам позитивний чи негативний? Шахрайство з фейковими ковід-довідками (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 09.04.2021

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Політика й суспільство

Вам позитивний чи негативний? Шахрайство з фейковими ковід-довідками (відео)

В Україні квітне торгівля підробленими довідками про результати тестів на COVID-19. У поліції наголошують: кримінальний злочин скоюють і підроблювачі, і їхні "клієнти".

Ukraine Kharkiv | Coronakrise: Krankenhauspersonal misst Temperatur

Торгівля підробленими довідками про коронавірус процвітає

Кому пандемія, а кому - мати рідна. В Україні, яка ледь не щодня б'є коронавірусні антирекорди, процвітає торгівля "ковідними" довідками. В Інтернеті - безліч сайтів, які пропонують фальшиві медичні сертифікати на будь-який випадок - оформлення лікарняного, звільнення від фізкультури, результати флюорографії, висновки нарколога та психіатра. Продають навіть довідки про вагітність. А тепер до цього списку додалися фейкових результати тестів на коронавірус, необхідні зокрема для подорожей за кордон. Свої послуги зловмисники рекламують як щось цілком нормальне - навіть публікують відгуки вдячних клієнтів. Дивіться репортаж DW: 

 

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