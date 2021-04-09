Вам позитивний чи негативний? Шахрайство з фейковими ковід-довідками (відео)

Кому пандемія, а кому - мати рідна. В Україні, яка ледь не щодня б'є коронавірусні антирекорди, процвітає торгівля "ковідними" довідками. В Інтернеті - безліч сайтів, які пропонують фальшиві медичні сертифікати на будь-який випадок - оформлення лікарняного, звільнення від фізкультури, результати флюорографії, висновки нарколога та психіатра. Продають навіть довідки про вагітність. А тепер до цього списку додалися фейкових результати тестів на коронавірус, необхідні зокрема для подорожей за кордон. Свої послуги зловмисники рекламують як щось цілком нормальне - навіть публікують відгуки вдячних клієнтів. Дивіться репортаж DW: