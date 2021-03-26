Лікарка з Прикарпаття про третю хвилю коронавірусу: "Це як лотерея..." (відео)

"Ми не знаємо цієї хвороби. Ми рік її вивчаємо, рік за нею спостерігаємо. Бачите, з'являються нові штами. Хвороба себе веде по-інакшому. Є доказова база - коли 80% людей перехворіє, тоді буде колективний імунітет і люди перестануть так розносити цю інфекцію. Або є ще один захист - це також доказано, це є світова практика. Це - вакцинація. Тому нам від цього ніде не дітися. Ми мусимо вакцинуватися, мусимо цей вірус локалізувати, знешкодити", - розповідає інфекціоністка Яремчанської лікарні Галина Мацюк. Дивіться в ексклюзиві DW: