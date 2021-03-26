Лікарка з Прикарпаття про третю хвилю коронавірусу: "Це як лотерея..." (відео)

Перебіг COVID-19 залишається непрогнозованим, а вірус "молодшає" та стає більш агресивним, розповідає інфекціоністка Яремчанської лікарні Галина Мацюк. Лікарка закликає зробити щеплення усіх, хто має таку можливість.
"Ми не знаємо цієї хвороби. Ми рік її вивчаємо, рік за нею спостерігаємо. Бачите, з'являються нові штами. Хвороба себе веде по-інакшому. Є доказова база - коли 80% людей перехворіє, тоді буде колективний імунітет і люди перестануть так розносити цю інфекцію. Або є ще один захист - це також доказано, це є світова практика. Це - вакцинація. Тому нам від цього ніде не дітися. Ми мусимо вакцинуватися, мусимо цей вірус локалізувати, знешкодити", - розповідає інфекціоністка Яремчанської лікарні Галина Мацюк. Дивіться в ексклюзиві DW:
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