Порожні курорти, повні лікарні: як Прикарпаття бореться з COVID-19 (відео)

Жорсткий локдаун на Івано-Франківщині триває вже понад місяць. Причиною спалаху лікарі вважають масові заходи під час зимових свят та гірськолижний туризм. Репортаж DW з Прикарпаття.
На запитання, що саме спричинило спалах коронавірусу в Івано-Франківській області, лікарі та експерти досі не мають однозначної відповіді. Серед причин називають масове повернення заробітчан, що приїхали додому на різдвяні свята, які на Прикарпатті традиційно відзначають тривало та інтенсивно. Ще одним фактором став масовий туризм у регіоні - відпочивати на гірськолижні курорти Карпат цього року навіть під час січневого локдауну приїжджали тисячі людей з усіх куточків України та навіть із-за кордону. Дивіться ексклюзивний репортаж DW з Прикарпаття:
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