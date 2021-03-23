Порожні курорти, повні лікарні: як Прикарпаття бореться з COVID-19 (відео)

На запитання, що саме спричинило спалах коронавірусу в Івано-Франківській області, лікарі та експерти досі не мають однозначної відповіді. Серед причин називають масове повернення заробітчан, що приїхали додому на різдвяні свята, які на Прикарпатті традиційно відзначають тривало та інтенсивно. Ще одним фактором став масовий туризм у регіоні - відпочивати на гірськолижні курорти Карпат цього року навіть під час січневого локдауну приїжджали тисячі людей з усіх куточків України та навіть із-за кордону. Дивіться ексклюзивний репортаж DW з Прикарпаття: