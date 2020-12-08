Локдаун в Альпах і Карпатах: де відкриті гірськолижні курорти? (відео)

У деяких інтернет-ЗМІ припускають, що рішення уряду не закривати гірськолижні курорти в Україні пролобіювали люди з оточення олігарха Ігоря Коломойського. Але нині йому належить лише невелика частка цього курорту, а більшість майна, серед якого і 16 підйомників, перебувають на балансі "Приватбанку" після його націоналізації. В українському уряді запевняють, що робота місць потенційного зараження, до яких належать і підйомники, буде суворо регламентована. А ресторани та лазні на українських гірськолижних курортах не працюватимуть. У низці європейських країн ризики зараження COVID-19 під час катання на лижах, схоже, оцінюють інакше. Дивіться, як саме!