 Локдаун в Альпах і Карпатах: де відкриті гірськолижні курорти? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 08.12.2020

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Політика й суспільство

Локдаун в Альпах і Карпатах: де відкриті гірськолижні курорти? (відео)

Гірськолижні курорти в Україні під час локдауну мають працювати. В уряді вважають, що це може розвантажити мегаполіси в умовах пандемії коронавірусу. Чому ж тоді Франція, Італія та Німеччина закрили підйомники?

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У деяких інтернет-ЗМІ припускають, що рішення уряду не закривати гірськолижні курорти в Україні пролобіювали люди з оточення олігарха Ігоря Коломойського. Але нині йому належить лише невелика частка цього курорту, а більшість майна, серед якого і 16 підйомників, перебувають на балансі "Приватбанку" після його націоналізації. В українському уряді запевняють, що робота місць потенційного зараження, до яких належать і підйомники, буде суворо регламентована. А ресторани та лазні на українських гірськолижних курортах не працюватимуть. У низці європейських країн ризики зараження COVID-19 під час катання на лижах, схоже, оцінюють інакше. Дивіться, як саме!

DW.COM

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