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Відпочинок у Карпатах

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "відпочинок у Карпатах".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Ідея для Карпат: веломаршрути у горах Швейцарії (відео)

Ідея для Карпат: веломаршрути у горах Швейцарії (відео) 12.07.2021

Літо, гори, велосипед - ідеальне поєднання! У швейцарських Альпах відкрився новий туристичний маршрут "Альпійське коло". На велосипеді можна проїхатися вражаючими місцями кантону Граубюнден. Надихаючий досвід для Карпат?
Дивишся на знімок - а легенів майже немає: медики Прикарпаття на ковідній передовій

"Дивишся на знімок - а легенів майже немає": медики Прикарпаття на ковідній передовій 24.03.2021

Прикарпаття вже місяць перебуває в "червоній" зоні карантину - мальовничі курорти нагадують міста-привиди, на дорогах - блокпости, а лікарі кажуть, що боротися з коронавірусом стало складніше. Репортаж DW з Яремче.
Порожні курорти, повні лікарні: як Прикарпаття бореться з COVID-19 (відео)

Порожні курорти, повні лікарні: як Прикарпаття бореться з COVID-19 (відео) 23.03.2021

Жорсткий локдаун на Івано-Франківщині триває вже понад місяць. Причиною спалаху лікарі вважають масові заходи під час зимових свят та гірськолижний туризм. Репортаж DW з Прикарпаття.

Порожні курорти, повні лікарні: як Прикарпаття бореться з COVID-19 (23.03.2021) 23.03.2021

Під час третьої хвилі пандемії коронавірусу Івано-Франківська область першою з регіонів України потрапила у "червону зону" - жорсткий локдаун тут триває вже місяць. Причиною спалаху лікарі вважають масові заходи під час зимових свят та гірськолижний туризм. Репортаж DW з Прикарпаття.

У Карпатах очікують навалу туристів… і коронавірусу? (відео)

У Карпатах очікують навалу туристів… і коронавірусу? (відео) 30.12.2020

На зимовий відпочинок у Карпатах очікують навали туристів. Готелі та приватні садиби на Різдво і Новий рік вже давно розкуплені. Як до напливу туристів ставляться місцеві? Чи бояться вони спалаху коронавірусу?

У Карпатах очікують навалу туристів… і коронавірусу? (23.12.2020) 23.12.2020

На зимовий відпочинок у Карпатах очікують навали туристів. Готелі та приватні садиби на Різдво і Новий рік вже давно розкуплені. Як до напливу туристів ставляться місцеві? Чи бояться вони спалаху коронавірусу через приїжджих лижників?

Катерина Бабкіна: Якщо ти не дрон, або Про відпочинок в Україні

Катерина Бабкіна: Якщо ти не дрон, або Про відпочинок в Україні 05.08.2020

"Якщо ви вже заїхали в місцину, де в радіусі 60 кілометрів одне кафе, то вважається, що не важливо, чи зручна там вбиральня і чи липкі столи", - Катерина Бабкіна, спеціально для DW.
Українці почали більше подорожувати Україною

Українці почали більше подорожувати Україною 29.09.2017

Влітку цього року українці побили туристичний рекорд - вони подорожували по Україні майже вдвічі більше, ніж до 2014 року.

У Карпати на велосипеді

У Карпати на велосипеді 17.08.2009

Євросоюз допомагає організувати активний відпочинок туристів на Гуцульщині. Україна розробить 50 велосипедних маршрутів для подорожей у Карпатах. Більше половини екскурсійних напрямків відкриють до кінця року.