Відпочинок у Карпатах

Катерина Бабкіна: Якщо ти не дрон, або Про відпочинок в Україні

"Якщо ви вже заїхали в місцину, де в радіусі 60 кілометрів одне кафе, то вважається, що не важливо, чи зручна там вбиральня і чи липкі столи", - Катерина Бабкіна, спеціально для DW.