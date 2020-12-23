 У Карпатах очікують навалу туристів… і коронавірусу? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 30.12.2020

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Політика й суспільство

У Карпатах очікують навалу туристів… і коронавірусу? (відео)

На зимовий відпочинок у Карпатах очікують навали туристів. Готелі та приватні садиби на Різдво і Новий рік вже давно розкуплені. Як до напливу туристів ставляться місцеві? Чи бояться вони спалаху коронавірусу?

Ski Resort Ukraine

На "Буковелі" очікують навали туристів на Новий рік і Різдво

Гори штучного снігу - і стільки ж туристів. Біля витягу на одну з гірськолижних трас курорту "Буковель" багатометрова черга. Дистанція тут - лише у довжину лиж, а не в рекомендовані півтора метра. Аби швидше потрапити на верхівку, в крісельні підйомники сідає максимальна кількість лижників. Відповідальність за дотримання карантинних норм мають брати на себе туристи, а не адміністрація курорту. Так вважають його власники. Дивіться репортаж DW з Карпат:


 

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