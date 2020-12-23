У Карпатах очікують навалу туристів… і коронавірусу? (відео)

На зимовий відпочинок у Карпатах очікують навали туристів. Готелі та приватні садиби на Різдво і Новий рік вже давно розкуплені. Як до напливу туристів ставляться місцеві? Чи бояться вони спалаху коронавірусу?
Гори штучного снігу - і стільки ж туристів. Біля витягу на одну з гірськолижних трас курорту "Буковель" багатометрова черга. Дистанція тут - лише у довжину лиж, а не в рекомендовані півтора метра. Аби швидше потрапити на верхівку, в крісельні підйомники сідає максимальна кількість лижників. Відповідальність за дотримання карантинних норм мають брати на себе туристи, а не адміністрація курорту. Так вважають його власники. Дивіться репортаж DW з Карпат:
Гірськолижні курорти в Україні під час локдауну мають працювати. В уряді вважають, що це може розвантажити мегаполіси в умовах пандемії коронавірусу. Чому ж тоді Франція, Італія та Німеччина закрили підйомники?
Як святкуватимуть Різдво та Новий рік Німеччина, Франція, Італія, Нідерланди в умовах жорсткого локдауну через коронавірус? І чому в Україні локдаун обіцяють лише після свят?