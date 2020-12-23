У Карпатах очікують навалу туристів… і коронавірусу? (відео)

Гори штучного снігу - і стільки ж туристів. Біля витягу на одну з гірськолижних трас курорту "Буковель" багатометрова черга. Дистанція тут - лише у довжину лиж, а не в рекомендовані півтора метра. Аби швидше потрапити на верхівку, в крісельні підйомники сідає максимальна кількість лижників. Відповідальність за дотримання карантинних норм мають брати на себе туристи, а не адміністрація курорту. Так вважають його власники. Дивіться репортаж DW з Карпат:



