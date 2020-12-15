 Європа ″зачинилась″ на свята: де найсуворіші локдауни (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 15.12.2020

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Політика й суспільство

Європа "зачинилась" на свята: де найсуворіші локдауни (відео)

Як святкуватимуть Різдво та Новий рік Німеччина, Франція, Італія, Нідерланди в умовах жорсткого локдауну через коронавірус? І чому в Україні локдаун обіцяють лише після свят?

Deutschland I Coronavirus - Einkaufen vor dem Lockdown

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Україна, схоже, йде особливим шляхом у боротьбі з епідемією коронавірусу. У той час, як Німеччина, Франція, Італія, Нідерланди та низка інших європейських країн запроваджують жорсткі локдауни на різдвяно-новорічні свята, в Україні суворі обмежувальні заходи почнуть діяти лише після свят - від 8 січня. Чому так? Дивіться сюжет DW: 



 

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