Європа "зачинилась" на свята: де найсуворіші локдауни (відео)

Як святкуватимуть Різдво та Новий рік Німеччина, Франція, Італія, Нідерланди в умовах жорсткого локдауну через коронавірус? І чому в Україні локдаун обіцяють лише після свят?
Україна, схоже, йде особливим шляхом у боротьбі з епідемією коронавірусу. У той час, як Німеччина, Франція, Італія, Нідерланди та низка інших європейських країн запроваджують жорсткі локдауни на різдвяно-новорічні свята, в Україні суворі обмежувальні заходи почнуть діяти лише після свят - від 8 січня. Чому так? Дивіться сюжет DW:
Гірськолижні курорти в Україні під час локдауну мають працювати. В уряді вважають, що це може розвантажити мегаполіси в умовах пандемії коронавірусу. Чому ж тоді Франція, Італія та Німеччина закрили підйомники?
Пульмонолог з Луцька з багаторічним стажем розповідає про лікування COVID-19, щеплення, локдаун та смертність від запалення легень. Про виснажливу працю українських лікарів дивиться у репортажі DW.