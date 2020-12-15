Європа "зачинилась" на свята: де найсуворіші локдауни (відео)

Україна, схоже, йде особливим шляхом у боротьбі з епідемією коронавірусу. У той час, як Німеччина, Франція, Італія, Нідерланди та низка інших європейських країн запроваджують жорсткі локдауни на різдвяно-новорічні свята, в Україні суворі обмежувальні заходи почнуть діяти лише після свят - від 8 січня. Чому так? Дивіться сюжет DW:





