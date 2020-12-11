 ″Як сліпі кошенята″: лікар з Луцька про те, чому коронавірусом перехворіють усі (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 11.12.2020

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Політика й суспільство

"Як сліпі кошенята": лікар з Луцька про те, чому коронавірусом перехворіють усі (відео)

Пульмонолог з Луцька з багаторічним стажем розповідає про лікування COVID-19, щеплення, локдаун та смертність від запалення легень. Про виснажливу працю українських лікарів дивиться у репортажі DW.

Ukraine Ivano-Frankivsk | Medizinisches Personal im Ivano-Frankivsk Krankenhaus

"Коли ми почули слово "ковід", "COVID -19", коли заговорили про пандемію, це автоматично було зрозуміло, що я як лікар-пульмонолог буду цим займатися. Я пам’ятаю січень, березень, відверто кажучи, ми не сприймали це. Ну, були, як сліпі кошенята, тому що ми не знали, як підійти до цієї проблеми, як вести пацієнта, як?..." Дивіться, що розповів про свою виснажливу роботу пульмонолог з Луцька Олег Яковенко, у сюжеті DW: 






 

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