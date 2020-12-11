"Як сліпі кошенята": лікар з Луцька про те, чому коронавірусом перехворіють усі (відео)

Пульмонолог з Луцька з багаторічним стажем розповідає про лікування COVID-19, щеплення, локдаун та смертність від запалення легень. Про виснажливу працю українських лікарів дивиться у репортажі DW.
"Коли ми почули слово "ковід", "COVID -19", коли заговорили про пандемію, це автоматично було зрозуміло, що я як лікар-пульмонолог буду цим займатися. Я пам’ятаю січень, березень, відверто кажучи, ми не сприймали це. Ну, були, як сліпі кошенята, тому що ми не знали, як підійти до цієї проблеми, як вести пацієнта, як?..." Дивіться, що розповів про свою виснажливу роботу пульмонолог з Луцька Олег Яковенко, у сюжеті DW:
"Кожен може стати жертвою". Лікар з Львівщини Омелян Синенький - про труднощі й емоції, які вирують у "червоній зоні". 60 медиків з Львівської обласної лікарні об’єдналися для порятунку хворих на COVID-19.
Лікарка Олена Кравчук перехворіла на COVID-19, а потім підміняла інфекціоністку, яка теж заразилася коронавірусом. Дивіться зворушливу історію про виснажливу працю і страх перед моментом, коли закінчиться кисень.
Лише наявності вакцини недостатньо - її доставку і процес масового щеплення потрібно добре організувати. Що планують у Німеччині й в Україні?