"Як сліпі кошенята": лікар з Луцька про те, чому коронавірусом перехворіють усі (відео)

"Коли ми почули слово "ковід", "COVID -19", коли заговорили про пандемію, це автоматично було зрозуміло, що я як лікар-пульмонолог буду цим займатися. Я пам’ятаю січень, березень, відверто кажучи, ми не сприймали це. Ну, були, як сліпі кошенята, тому що ми не знали, як підійти до цієї проблеми, як вести пацієнта, як?..." Дивіться, що розповів про свою виснажливу роботу пульмонолог з Луцька Олег Яковенко, у сюжеті DW:











