Коронавірус у "червоній зоні": як насправді рятують хворих - розповідь лікаря (відео)

"Кожен може стати жертвою". Лікар з Львівщини Омелян Синенький - про труднощі й емоції, які вирують у "червоній зоні". 60 медиків з Львівської обласної лікарні об’єдналися для порятунку хворих на COVID-19.
"Ми боїмося лікарні, але люди безвідповідально ходять по вулиці і кожен з нас може стати жертвою, навіть не думаючи про це. Я не розумію тих людей, які свідомо йдуть у великі скупчення людей, чи це на якісь концерти, чи дні народження, весілля. Це що якась рулетка? Це азарт? Це егоїзм!", - каже Омелян Синенький. Він очолює команду з 60 медиків з різних відділень Львівської обласної клінічної лікарні, які об’єдналися для порятунку хворих на COVID-19.
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