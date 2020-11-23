Коронавірус у "червоній зоні": як насправді рятують хворих - розповідь лікаря (відео)

"Ми боїмося лікарні, але люди безвідповідально ходять по вулиці і кожен з нас може стати жертвою, навіть не думаючи про це. Я не розумію тих людей, які свідомо йдуть у великі скупчення людей, чи це на якісь концерти, чи дні народження, весілля. Це що якась рулетка? Це азарт? Це егоїзм!", - каже Омелян Синенький. Він очолює команду з 60 медиків з різних відділень Львівської обласної клінічної лікарні, які об’єдналися для порятунку хворих на COVID-19.





