Коронавірус в армії: як військові ЗСУ служать в умовах карантину (відео)

Щодня в ЗСУ реєструють майже півтори сотні випадків COVID-19. Яких заходів вживають в армії, щоб локалізувати епідемію? DW побувала в одній з військових частин, щоб дізнатися, як там борються з коронавірусом.
Дві з половиною тисячі українських військових наразі хворі на COVID-19. Щодня кількість хворих в армії зростає на майже півтори сотні. За останніми даними, від коронавірусу померли 23 українських воїни. А всього за час пандемії на COVID-19 перехворіло п'ять з половиною тисяч військових. Найбільше хворіють на Київщині. Спалаху на Сході України за даними Командування медичних сил наразі немає. Не допустити поширення коронавірусу в лавах армії на Донбасі - надважливе завдання для армійців. Дивіться репортаж DW:
Близько 30 тисяч жінок служать в українській армії - це в 15 разів більше, ніж десять років тому. Дивіться зворушливу історію Анастасії, яка залишила навчання програмістки, аби стати військовою на Донбасі.
Генштаб ЗСУ хоче скоротити кількість призовників на строкову військову службу. У ФРН обов'язковий призов до армії скасували майже 10 років тому. Нині ж знову дискутують щодо його відновлення. Чому?