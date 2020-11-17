 Коронавірус в армії: як військові ЗСУ служать в умовах карантину (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 17.11.2020

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Політика й суспільство

Коронавірус в армії: як військові ЗСУ служать в умовах карантину (відео)

Щодня в ЗСУ реєструють майже півтори сотні випадків COVID-19. Яких заходів вживають в армії, щоб локалізувати епідемію? DW побувала в одній з військових частин, щоб дізнатися, як там борються з коронавірусом.

Як борються з коронавірусом в армії (Powernys schywym)

Як борються з коронавірусом в армії

Дві з половиною тисячі українських військових наразі хворі на COVID-19. Щодня кількість хворих в армії зростає на майже півтори сотні. За останніми даними, від коронавірусу померли 23 українських воїни. А всього за час пандемії на COVID-19 перехворіло п'ять з половиною тисяч військових. Найбільше хворіють на Київщині. Спалаху на Сході України за даними Командування медичних сил наразі немає. Не допустити поширення коронавірусу в лавах армії на Донбасі - надважливе завдання для армійців. Дивіться репортаж DW:

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