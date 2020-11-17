Коронавірус в армії: як військові ЗСУ служать в умовах карантину (відео)

Дві з половиною тисячі українських військових наразі хворі на COVID-19. Щодня кількість хворих в армії зростає на майже півтори сотні. За останніми даними, від коронавірусу померли 23 українських воїни. А всього за час пандемії на COVID-19 перехворіло п'ять з половиною тисяч військових. Найбільше хворіють на Київщині. Спалаху на Сході України за даними Командування медичних сил наразі немає. Не допустити поширення коронавірусу в лавах армії на Донбасі - надважливе завдання для армійців. Дивіться репортаж DW: