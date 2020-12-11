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Волинь

Волинь - історично-географічний регіон на північному заході України. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Волинь".

Волинь охоплює сучасні Волинську та Рівненську області, західну частину Житомирської та північні частини Тернопільської та Хмельницької областей. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Як сліпі кошенята: лікар з Луцька про те, чому коронавірусом перехворіють усі (відео)

"Як сліпі кошенята": лікар з Луцька про те, чому коронавірусом перехворіють усі (відео) 11.12.2020

Пульмонолог з Луцька з багаторічним стажем розповідає про лікування COVID-19, щеплення, локдаун та смертність від запалення легень. Про виснажливу працю українських лікарів дивиться у репортажі DW.

Храм розбрату: село на Волині пересварилося через церкву (01.02.2019) 01.02.2019

За цей єдиний у селі православний храм вже кілька тижнів сперечаються мешканці Брониці на Волині. Прихожани ПЦУ посилаються на рішення більшості і проводять у храмі свої служби. Віряни ж УПЦ МП називають це рейдерством. Репортаж DW з Волині.

Бурштинові війни під моніторингом ОБСЄ (відео)

"Бурштинові війни" під моніторингом ОБСЄ (відео) 19.09.2018

ОБСЄ спостерігає не лише за дотриманням "мінських домовленостей" на Донбасі, але й моніторить ситуацію довкола нелегального видобутку бурштину, вандалізму, конфліктів на національному ґрунті тощо. Репортаж DW з Волині.

"Бурштинові війни" та інші негаразди: як місія ОБСЄ працює у Західній Україні (18.09.2018) 18.09.2018

ОБСЄ спостерігає не лише за дотриманням "мінських домовленостей" на Донбасі, але й моніторить ситуацію довкола нелегального видобутку бурштину, вандалізму, конфліктів на національному ґрунті тощо. Кореспондентка DW провела один день із патрулем місії ОБСЄ у Західній Україні.

Порошенко розраховує на зміну польського закону про ІНП

Порошенко розраховує на зміну польського закону про ІНП 08.07.2018

Петро Порошенко сподівається, що Польща перегляне закон про Інститут національної пам'яті. Президент України закликав українців та поляків до взаємного прощення.
Терорист чи контрабандист: за що на Волині засудили французького зоотехніка

Терорист чи контрабандист: за що на Волині засудили французького зоотехніка 22.05.2018

Француза Грегуара Муто засудили в Україні до шести років тюрми. Ще два роки тому СБУ називала його небезпечним терористом. Утім, під час розгляду справи з'ясувалося, що в матеріалах слідства чимало прогалин.
Україна у 1918-му очима німецьких фотографів (рідкісні фото, частина друга)

Україна у 1918-му очима німецьких фотографів (рідкісні фото, частина друга) 01.03.2018

1 березня 1918 року німецькі війська увійшли в Київ за умовами Берестейського миру. Якою побачили вони столицю і решту України? У другій частині добірці DW унікальні архівні фото, деякі з яких публікуються уперше.

Україна у 1918-му очима німецьких фотографів (рідкісні фото, частина друга)

Україна у 1918-му очима німецьких фотографів (рідкісні фото, частина друга) 01.03.2018

1 березня 1918 року німецькі війська увійшли в Київ за умовами Берестейського миру. Якою побачили вони столицю і решту України? У другій частині добірці DW унікальні архівні фото, деякі з яких публікуються уперше.

Влада в руках молодих: успішні сільські голови віком до 30 років

Влада в руках молодих: успішні сільські голови віком до 30 років 28.07.2017

Вік - не завада для посади. Молоді сільські голови в Україні доводять, що покращувати рівень життя в селі можна, не чекаючи на дотакції. DW розповідає про п'ятірку успішних сільських голів віком до 30 років.
Влада в руках молодих

Влада в руках молодих 28.07.2017

Вік - не завада для посади. Молоді сільські голови в Україні доводять, що покращувати рівень життя в селі можна, не чекаючи на дотації. DW розповідає про п'ятірку успішних сільських голів віком до 30 років.
Все складно: рік польсько-українських непопрозумінь (відео)

Все складно: рік польсько-українських непопрозумінь (відео) 30.03.2017

Інцидент з обстрілом польського консульства в Луцьку - аж ніяк не єдиний, який затьмарив польсько-українські відносини. DW пригадала інші неприємності для Києва та Варшави за останній рік.

Хронологія польсько-українського загострення (30.03.2017) 30.03.2017

Інцидент з обстрілом польського консульства в Луцьку - аж ніяк не єдиний, який затьмарив польсько-українські відносини. DW пригадала інші неприємності для Києва та Варшави за останній рік.

Три питання-три відповіді: що псує українсько-польські відносини (02.12.2016) 02.12.2016

Президент України Петро Порошенко відвідує Польщу в непростий період для двосторонніх відносин. Що заважає добросусідству і чим зарадити? Відповіді німецького оглядача у Варшаві Ґергарда Ґнаука.

Незрозуміла Волинь: чим ризикує Україна у відносинах з Польщею

Незрозуміла Волинь: чим ризикує Україна у відносинах з Польщею 27.10.2016

Парламенти України й Польщі нещодавно прийняли декларацію, покликану пом'якшити суперечку про події на Волині в роки Другої світової війни. Але експерти попереджають - проблема не зникне.
Польський фільм про Волинську трагедію не покажуть у Києві

Польський фільм про Волинську трагедію не покажуть у Києві 17.10.2016

Після звернення МЗС України Польский інститут у Києві скасував запланований на 18 жовтня показ стрічки "Волинь". У ньому презентується польський погляд на трагічні події на Волині у 1940-х роках.

Друге колінопреклоніння у Варшаві

Друге колінопреклоніння у Варшаві 07.10.2016

"Найбрутальніший фільм" від часу розпаду СРСР, як охрестили стрічку "Волинь" польські ЗМІ, виходить у Польщі на кіноекрани. Йдеться про Волинську трагедію - одну з найболючіших сторінок українсько-польської історії.
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