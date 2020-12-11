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Волинь - історично-географічний регіон на північному заході України. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Волинь".
Волинь охоплює сучасні Волинську та Рівненську області, західну частину Житомирської та північні частини Тернопільської та Хмельницької областей. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
За цей єдиний у селі православний храм вже кілька тижнів сперечаються мешканці Брониці на Волині. Прихожани ПЦУ посилаються на рішення більшості і проводять у храмі свої служби. Віряни ж УПЦ МП називають це рейдерством. Репортаж DW з Волині.
ОБСЄ спостерігає не лише за дотриманням "мінських домовленостей" на Донбасі, але й моніторить ситуацію довкола нелегального видобутку бурштину, вандалізму, конфліктів на національному ґрунті тощо. Кореспондентка DW провела один день із патрулем місії ОБСЄ у Західній Україні.
1 березня 1918 року німецькі війська увійшли в Київ за умовами Берестейського миру. Якою побачили вони столицю і решту України? У другій частині добірці DW унікальні архівні фото, деякі з яких публікуються уперше.
1 березня 1918 року німецькі війська увійшли в Київ за умовами Берестейського миру. Якою побачили вони столицю і решту України? У другій частині добірці DW унікальні архівні фото, деякі з яких публікуються уперше.