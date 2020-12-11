Храм розбрату: село на Волині пересварилося через церкву (01.02.2019)

За цей єдиний у селі православний храм вже кілька тижнів сперечаються мешканці Брониці на Волині. Прихожани ПЦУ посилаються на рішення більшості і проводять у храмі свої служби. Віряни ж УПЦ МП називають це рейдерством. Репортаж DW з Волині.