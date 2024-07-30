Зеленський оглянув стан фортифікацій на кордоні з Білоруссю

Від початку повномасштабного вторгнення РФ у регіоні, що межує з Білоруссю, були побудовані протитанкові рови, загороджувальні паркани та взводні опорні пункти з вогневими позиціями, повідомляють в ОПУ.

Під час робочої поїздки до Волинської області у вівторок, 30 липня, президент України Володимир Зеленськийоглянув фортифікації, які зводяться уздовж кордону з Білоруссю.

Зокрема, на одному з опорних пунктів він оглянув облаштування траншей, вогневих споруд і позицій, бліндажів. Як уточнюють в пресслужбі Офісу президента України, з початку повномасштабного вторгнення РФ тут були побудовані протитанкові рови, загороджувальні паркани та взводні опорні пункти з вогневими позиціями. На напрямках імовірного руху броньованої техніки противника у регіоні встановлені залізобетонні конструкції та захисні споруди для укриття особового складу.

Перебуваючи на Волині, Зеленський також провів координаційну нараду щодо безпекової ситуації та захисту державного кордону за участі представників військового керівництва, Державної прикордонної служби, начальників Волинської, Житомирської, Рівненської, Київської та Чернігівської обласних військових адміністрацій.

"З нашого боку є міцний захист і в особовому складі щодо чисельності, і в лініях оборони. В усіх областях, які мають кордон із Росією та Білоруссю, також збільшили кількість прикордонників. І ми продовжуємо це посилювати", - зазначив Зеленський.

Україна уклада угоди на 5 мільярдів гривень з підприємствами вітчизняного ОПК

Напередодні Зеленський і міністр оброни України Рустем Умєров в ході робочої поїздки в регіони, серед іншого, відвідали підприємства оборонної промисловості.

"Підтримуємо українського виробника - під час поїздки були підписані дві критично важливі угоди для Збройних сил України з підприємствами вітчизняного оборонно-промислового комплексу на майже п'ять мільярдів гривень", - повідомила пресслужба міноборони.

У відомстві наголошують, що ці угоди мають важливе значення для зміцнення обороноздатності України, адже вона купує товари власного виробництва, сприяючи розвитку економіки та промисловості.

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