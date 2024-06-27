Польща та країни Балтії хочуть лінію оборони на кордоні з РФ

Глави Польщі, Литви, Латвії та Естонії написали лист Урсулі фон дер Ляйєн щодо необхідності звести оборонні лінії на кордоні з Росією та Білоруссю. Будівництво подібної лінії може коштувати 2,5 мільярда євро.

Польща, Литва, Латвія та Естонія у середу, 26 червня, закликали Європейський Союз звести оборонні лінії на кордоні з Росією та Білоруссю. Про це йдеться у листі глав чотирьох держав, який адресований голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), пише агентство Reuters.

"Будівництво системи оборонної інфраструктури вздовж зовнішнього кордону ЄС з Росією та Білоруссю відповість на гостру необхідність захисту ЄС від військових та гібридних загроз", - йдеться у листі.

Серед гібридних загроз з боку Росії та Білорусі автори листа виділили дезінформацію, кібератаки, економічний тиск та провокування мігрантів із третіх країн на перетин кордонів.

Будівництво коштуватиме 2,5 мільярда євро

У листі наголошується, що масштаби та вартість цього проєкту "вимагають цілеспрямованих дій Євросоюзу щодо його підтримки як у політичному, так і у фінансовому плані". Деякі європейські дипломати оцінили вартість будівництва цієї оборонної лінії вздовж 700-кілометрового кордону ЄС із Росією та Білоруссю приблизно у 2,5 мільярда євро, пише Reuters.

Інвестиції в європейську оборону є однією з головних тем обговорення на засіданні Європейської ради 27-28 червня, на якому зберуться глави держав і урядів 27 країн ЄС.

Заяви Туска

11 травня польський прем'єр Дональд Туск, виступаючи перед прикордонниками та солдатами у селі Каракулі поблизу польсько-білоруського кордону, заявив, що країна має намір додатково зміцнити свій східний кордон. Необхідність цього він обґрунтував "гібридною війною", яку, за його словами, продовжує вести білоруський режим Лукашенка, спрямовуючи на польський кордон потік мігрантів. Згодом Туск заявив, що Польща витратить понад 2,3 мільярда євро на зміцнення свого східного кордону.

Попередній польський уряд збудував на кордоні з Білоруссю паркан завдовжки 180 кілометрів та висотою 5,5 метрів. Стіна оснащена камерами та сенсорами для відстеження спроб нелегального переходу кордону. Загальна довжина польсько-білоруського кордону становить 418 кілометрів.

Минулого року Фінляндія закрила кордон із Росією після напливу мігрантів із таких країн, як Сирія та Сомалі. Фінляндія звинуватила РФ у навмисному використанні міграції як інструмент проти країни та ЄС.