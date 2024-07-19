Британія надасть Україні 2 млрд фунтів на розвиток ОПК

Україна та Великобританія підписали кредитну угоду, що передбачає виділення 2 мільярдів фунтів стерлінгів на фінансування оборонних закупівель і проєктів.

Міністр оборони України Рустем Умєров та міністр оборони Великобританії Джон Хілі підписали рамкову угоду між урядами двох країн щодо кредитної підтримки для фінансування оборонних потреб України. Як повідомило міноборони України у п'ятницю, 19 липня, угода передбачає надання Києву двох мільярдів фунтів стерлінгів (2,37 мільярда євро у перерахунку) кредиту строком на 15 років.

"Метою угоди є забезпечення фінансової підтримки для посилення обороноздатності України, що включає закупівлю сучасного озброєння, військової техніки та інших засобів оборони відповідно до стандартів НАТО", - йдеться у повідомленні.

Рустем Умєров заявив, що кредит буде використаний на масштабні проєкти з розвитку обороноздатності України. Це, за його словами, знизить навантаження на державний бюджет України та дозволить в короткостроковій перспективі отримати необхідне озброєння для захисту, передусім - у сфері протиповітряної оборони.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента України, угода передбачає, що британські постачальники зможуть укласти кредитні договори та контракти з Україною на два мільярди фунтів стерлінгів. Ця сума не остаточна й може бути збільшена в майбутньому, вказують в ОПУ.

"Ідеться, зокрема, про постачання й налагодження ремонту та часткового виробництва систем протиповітряної оборони, бронетехніки, боєприпасів, - додається у повідомленні. - Завдяки цьому до 2026 року Сили оборони України, зокрема, вдасться забезпечити системами протиповітряної оборони та засобами радіолокації та ураження, отримати технології та освоїти часткове виробництво стволів, запасних частин і компонентів до артилерійських установок, бронетехніки західного зразка".

Візит Зеленського до Великобританії

Нагадаємо, що наразі президент України Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом у Великобританії. У четвер він взяв участь у засіданні Європейської політичної спільноти та зустрівся з королем Чарльзом ІІІ.

У п'ятницю Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Сполученого Королівства Кіром Стармером, з яким обговорив реалізацію коаліції з розвитку морських спроможностей України, створеної за ініціативи Великобританії.

"Володимир Зеленський та Кір Стармер обговорили додаткову підтримку оборонної промисловості України та перспективи спільного виробництва військової техніки. Окрему увагу приділили підготовці угоди про Сторічне партнерство між Україною та Великою Британією. Прем'єр-міністр прийняв запрошення глави держави відвідати Україну з візитом", - повідомили в Офісі президента.

Як додає пресслужба британського уряду, Зеленський під час зустрічі поінформував Стармера про ситуацію на полі бою. "Прем'єр-міністр сказав, що він зосереджений на забезпеченні України обладнанням та підтримкою, необхідними для захисту її суверенітету. Говорячи про наступні шість місяців, прем'єр-міністр та президент обговорили необхідність якнайшвидшого постачання обладнання на фронт, щоб Україна мала якомога сильнішу позицію напередодні зими", - йдеться у повідомленні пресслужби.