Лондон не дозволяв бити Storm Shadow по РФ - The Telegraph

У Великобританії дистанціюються від повідомлень про те, що Україна може використовувати ракети Storm Shadow для ударів вглиб по Росії, пише The Telegraph.

Великобританія не дозволяла Україні використовувати ракети Storm Shadow для ударів вглиб по території Росії, пише британське видання The Telegraph з посиланням на джерела в міноборони країни.

"У четвер на Даунінг-стріт заявили, що урядова політика щодо застосування ракет великої дальності "не змінилася", незважаючи на коментарі прем'єр-міністра, в яких йшлося, що він послаблює обмеження на використання ракет", - повідомило видання 11 липня.

ЗМІ нагадує, що британський уряд дозволив Києву запускати ракети по цілях у Криму та на материковій частині України з моменту, але заборонив використовувати їх для ураження цілей на території Росії.

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Джерела The Telegraph підтвердили, що цього року Storm Shadow не використовувалися, і наголосили, що президенту України Володимиру Зеленському доведеться "шукати гарантії деінде", перш ніж Україна зможе запустити крилаті ракети по території Росії.

Співрозмовники видання додали, що дозвіл на запуск цих французько-британських ракет в Росію потребуватиме згоди трьох країн, однією з яких є Великобританія. Високопоставлене джерело видання в оборонному секторі наголосила підкреслило, що ситуація "більш делікатна", ніж припускав президент України.

Заяви Стармера про Storm Shadow

Відповідаючи на запитання репортера Bloomberg 9 липня, новий прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер зазначив, що це справа України - вирішувати як саме вона використовуватиме передані ракети Storm Shadow. В Україні розцінили це як дозвіл бити ракетами по цілям у РФ.

"Прочитав ваші повідомлення про дозвіл на використання ваших дуже потужних і якісних ракет Storm Shadow по військових об’єктах на території РФ. Ми дуже вдячні!", - заявляв Зеленський на особистій зустрічі із Стармером у Вашингтоні 10 липня. У повідомленні Офісу президента України також йшлося про те, що сторони "обговорили практичну реалізацію цього рішення".

Зняття обмежень на викристання наданої Україні зброї для ударів по об'єктах на території РФ було одним із ключових питань на саміті НАТО у Вашингтоні. Однак за підсумками заходу і США, і Німеччина дали зрозуміти, що наразі не планують скасовувати наявні обмеження.