Зеленський: Україна чекає від США дозволу бити далі по РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує від США дозволу знищувати американською зброєю російські військові літаки на базах в РФ та завдавати ударів по об'єктах в Криму.

Україна очікує від Сполучених Штатів рішення щодо подальшого розширення обмежень на удари американською зброєю вглиб території Росії. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час промови в Президентському фонді та Інституті Рональда Рейгана у ніч на середу, 10 липня (за київським часом).

Зеленський зазначив, що Збройні сили України (ЗСУ) у травні-червні змогли зупинили російський наступ на Харків зокрема й за рахунок обмеженого дозволу США використовувати американську зброю для ударів по військових цілях на території РФ. Також, за його словами, це рішення допомогло знищити пускові установки російських ракет, які щодня обстрілювали Харків понад два роки.

"Уявіть, скільки ми можемо досягти, коли всі обмеження будуть зняті. Так само зараз ми можемо захистити наші міста від російських керованих бомб, якщо американське керівництво зробить крок уперед і дозволить нам знищувати російські військові літаки на їхніх базах. Це також дасть миттєвий результат. І ми чекаємо на цей крок", - цитує Зеленського пресслужба Офісу президента України.

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Також він наголосив, що Україна зможе значно обмежити дії Росії на півдні й витіснити війська РФ звідти, якщо американське керівництво "допоможе нам із необхідними можливостями для глибоких ударів по російських військових та логістичних об'єктах у нашому, українському Криму".

Остання ракетна атака РФ забрала життя 43 людей

У промові Зеленський також наголосив: останній масований удар, якого РФ завдала 8 липня, забрав життя 43 людей, ще майже 200 - зазнали поранень. Відповідаючи на уточнююче запитання він висловив переконання, цей удар, завданий перед початком саміту НАТО, був сигналом президента Росії Володимира Путіна країнам, які підтримуються Україну.

"В чому трагедія: це не була атака на військовий об'єкт чи щось подібне чи те, що щось було не так з ракетою. Ні, ракета летіла точно на лікарню ("Охматдит" - Ред.). І це не в перше, - сказав Зеленський. - Це був його сигнал світові, всім людям, державам-членам НАТО, всім нашим союзникам. Це сигнал, що він чинитиме саме так".