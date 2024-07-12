Шольц і Байден проти карт-бланшу на удари України по РФ

Володимир Зеленський у Вашингтоні закликав країни НАТО зняти обмеження на використання переданих Україні озброєнь для протистояння агресії РФ. Олаф Шольц і Джо Байден проти.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) у четвер, 11 липня, вказав на небезпеку ескалації у війні Росії проти України та відкинув заклик президента України Володимира Зеленського зняти обмеження на використання його країною зброї, переданої країнами-членами НАТО.

"Нашим завданням залишається забезпечити максимальну підтримку України, але не допустити переростання війни у ​​війну між Росією та НАТО . Для цього потрібні мудрість, чіткість і стійкість", - сказав Шольц, цитує dpa.

"Якщо ми хочемо перемогти, якщо ми хочемо взяти гору, якщо ми хочемо врятувати і захистити нашу країну, потрібно зняти всі обмеження (на використання західних озброєнь. - Ред.)", - наполягав своєю чергою Зеленський у Вашингтоні.

Шольц: Ніхто не змінюватиме чинних правил

Наприкінці травня Німеччина та США дозволили Києву використати надану ними зброю для ударів по цілях на території РФ. Однак цей дозвіл стосувався лише прикордонних територій Росії поблизу Харкова, наголосив Олаф Шольц 11 липня. "Ніхто не збирається змінювати чинні заходи та правила, і на те є вагомі причини", - зазначив канцлер ФРН.

Байден: США не скасують обмежень на удари

На пресконференції за підсумками саміту НАТО президент США Джо Байден також висловився за те, щоб зберегти чинні обмеження. "Якби у нього (Володимира Зеленського. - Ред.) була можливість завдати удару по Москві, по Кремлю, чи мало б це сенс? - запитав Байден, цитує Reuters. - Ні". Президент США додав, що він і представники американської армії та розвідки ухвалюють рішення "на щоденній основі щодо того, наскільки далеко вони мають зайти. Це логічно".

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На саміті НАТО Зеленський також закликав союзників поспішити з постачанням в Україну обіцяних винищувачів F-16 та систем ППО. Крім того, український лідер висловив упевненість, що незабаром Україна зможе приєднатися до НАТО. Зі свого боку, генсек Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг вкотре заявив: "Майбутнє України - в НАТО". Під час вашингтонського саміту, однак, конкретного запрошення до членства Київ не отримав - країни-члени вкотре підтвердили, що Україна отримає запрошення тоді, "коли члени Альянсу дадуть на це згоду і умови будуть виконані".